Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

Η NASA επιβεβαίωσε ότι στις 2 Αυγούστου 2027 θα λάβει χώρα μια ολική ηλιακή έκλειψη με ασυνήθιστη διάρκεια

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

Φωτ. Αρχείου - Η εξέλιξη μιας ολικής ηλιακής έκλειψης αποτυπώνεται σε μια φωτογραφία πολλαπλής έκθεσης που καταγράφηκε σε διαστήματα 5 λεπτών, με το φεγγάρι να περνάει μπροστά από τον ήλιο πάνω από το Siem Reap στη βορειοδυτική Καμπότζη (1995)

AP/Richard Vogel
Μια νέα ηλιακή έκλειψη έχει ήδη σημειωθεί στα ημερολόγια των αστρονόμων -επαγγελματιών και μη- σε όλο τον κόσμο.

Αν και απέχει δύο χρόνια από την πραγματοποίησή του, το γεγονός ήδη κινητοποιήσει τη δημιουργία ταξιδιωτικών σχεδίων και έχει πυροδοτήσει μεγάλο ενδιαφέρον. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό γεγονός, η διαμόρφωση του οποίου δεν θα επαναληφθεί για πολλές γενιές, γεγονός που εξηγεί την προσδοκία και την προσοχή που προκαλεί σε παγκόσμια κλίμακα.

Η NASA επιβεβαίωσε ότι στις 2 Αυγούστου 2027 θα λάβει χώρα μια ολική ηλιακή έκλειψη με ασυνήθιστη διάρκεια. Η ολική φάση θα διαρκέσει πάνω από έξι λεπτά, μια διάρκεια που την καθιστά την μακρύτερη έκλειψη του 21ου αιώνα και ένα από τα μακρύτερα αστρονομικά γεγονότα που έχουν καταγραφεί στη σύγχρονη εποχή.

Οι αστρονομικοί υπολογισμοί δείχνουν ότι αυτό το φαινόμενο είναι σπάνιο. Η διαστημική υπηρεσία εξήγησε ότι η προβλεπόμενη διάρκεια δεν θα επαναληφθεί για αρκετές δεκαετίες και ότι ξεπεράστηκε μόνο από την ολική έκλειψη που συνέβη το 1991.

Γιατί θα διαρκέσει τόσο πολύ

Η μοναδικότητα της έκλειψης του 2027 εξηγείται από τη σύμπτωση σημαντικών αστρονομικών παραγόντων:

  • Η Γη θα βρίσκεται κοντά στο πιο απομακρυσμένο σημείο της από τον Ήλιο (αφήλιο), γεγονός που θα κάνει τον ηλιακό δίσκο να φαίνεται ελαφρώς μικρότερος.
  • Η Σελήνη θα βρίσκεται κοντά στο σημείο της μέγιστης εγγύτητάς της με τη Γη, αυξάνοντας το φαινομενικό μέγεθός της.
  • Η τροχιά της σεληνιακής σκιάς θα διασχίσει περιοχές κοντά στον Ισημερινό, αυξάνοντας το χρόνο της ολικής σκοτεινότητας.

Η έκλειψη θα είναι ορατή σε μεγάλες περιοχές του πλανήτη. Η σκιά της Σελήνης θα ξεκινήσει την πορεία της πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό και θα προχωρήσει προς την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Μεταξύ των χωρών και των περιοχών που θα βρίσκονται εντός της ζώνης ολικής έκλειψης είναι η Ισπανία, το Μαρόκο, η Αλγερία, η Τυνησία, η Λιβύη, η Αίγυπτος, το Σουδάν, η Σαουδική Αραβία, η Υεμένη και η Σομαλία. Συνολικά, η σκιά θα διανύσει περισσότερα από 15.000 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης.

Η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει μόνο μία μερική έκλειψη, καθώς η τροχιά της ολικής έκλειψης θα κινηθεί νοτιότερα της Κρήτης.

se2027-08-02t.jpg

Η τροχιά της έκλειψης.

Eclipsewise.com

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία για την παρατήρηση του ιστορικού γεγονότος θα είναι το Λούξορ στην Αίγυπτο, όπου αναμένεται μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια ολικές εκλείψεις και ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για την παρατήρησή της.

Πώς να παρακολουθήσετε την ολική έκλειψη με ασφάλεια

Η NASA και άλλοι επιστημονικοί οργανισμοί επιμένουν στη σημασία της λήψης προφυλάξεων για την αποφυγή βλαβών στα μάτια κατά την παρατήρηση των ηλιακών εκλείψων. Οι επίσημες συστάσεις περιλαμβάνουν:

  • Χρήση φακών πιστοποιημένων κατά ISO 12312-2 για άμεση παρατήρηση.
  • Χρήση τηλεσκοπίων ή κιαλιών με κατάλληλα ηλιακά φίλτρα.
  • Μην κοιτάζετε τον Ήλιο χωρίς προστασία, εκτός από την περίοδο της ολικής έκλειψης και μόνο εντός της ζώνης όπου η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον ηλιακό δίσκο. Εκτός από την άμεση παρατήρηση, το γεγονός θα μεταδοθεί σε υψηλή ευκρίνεια και θα διατεθούν ψηφιακά μέσα που θα επιτρέψουν την παρακολούθηση της έκλειψης από οπουδήποτε στον κόσμο.

Η έκλειψη της 2ας Αυγούστου 2027 δεν θα είναι μόνο ένα επιστημονικό γεγονός, αλλά και ένα πολιτιστικό και εκπαιδευτικό, καθώς θα συγκεντρώσει ειδικούς, ερασιτέχνες και ταξιδιώτες γύρω από ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα που μπορεί να προσφέρει ο ουρανός της Γης.

