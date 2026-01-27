Πώς επενδύουν οι Έλληνες – «Ψηφίζουν» τεχνολογία και κάνουν «στροφή» στις αμερικανικές μετοχές

Νέα έρευνα αναδεικνύει σημαντική «στροφή» των Ελλήνων προς τις διεθνείς αγορές, με κυρίαρχη την προτίμηση στις αμερικανικές μετοχές και τα σύγχρονα ψηφιακά «εργαλεία».

Κατά το 2025, η Nvidia βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ως η δημοφιλέστερη επιλογή αγοράς, αντικατοπτρίζοντας την εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ, η Tesla ηγήθηκε στις πωλήσεις και τις ρευστοποιήσεις, σύμφωνα με έρευνα της Revolut.

Σύμφωνα με τα εσωτερικά στοιχεία, ο αριθμός των Ελλήνων χρηστών που αξιοποιούν την πλατφόρμα για επενδύσεις, σημείωσε άνοδο άνω του 25%.

Ο μέσος επενδυτής στην Ελλάδα παραμένει ανάμεσα στους νεότερους ηλικιακά στην Ευρώπη, με μέσο όρο τα 34 έτη, ενώ, η μέση αξία του χαρτοφυλακίου του (portfolio) διαμορφώθηκε περίπου στα 3.500 ευρώ.

Τα χαρτοφυλάκια αυτά παρουσίασαν υψηλό βαθμό διαφοροποίησης, καθώς το 19% των κεφαλαίων κατευθύνθηκε σε αμερικανικές μετοχές και το 18% σε ETFs.

Η πλειονότητα των κεφαλαίων, σε ποσοστό 57%, τοποθετήθηκε σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς μέσω της υπηρεσίας Flexible Accounts, ενώ, τα ομόλογα αποτέλεσαν μόλις το 1% των συνολικών επενδύσεων.

Ο κλάδος της τεχνολογίας διατήρησε την πρωτοκαθεδρία του, με το Vanguard S&P 500 UCITS ETF να παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων για όσους αναζητούν χαμηλού κόστους έκθεση στην αμερικανική αγορά.

Το 2025, σηματοδότησε μία καθοριστική «στροφή» προς πιο εύχρηστες και αυτοματοποιημένες επενδυτικές λύσεις. Τον Ιανουάριο, η Revolut παρουσίασε τα επενδυτικά προγράμματα ETF χωρίς προμήθεια, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να προγραμματίζουν αυτόματες, επαναλαμβανόμενες επενδύσεις (π.χ. σε εβδομαδιαία βάση) ξεκινώντας από μόλις 1 ευρώ, σε πάνω από 300 ETF της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συναλλαγές αυτές πραγματοποιούνται χωρίς προμήθεια και δεν προσμετρώνται στο μηνιαίο όριο δωρεάν συναλλαγών του προγράμματος συνδρομής των χρηστών.

Στην Ελλάδα, η μέση επαναλαμβανόμενη επένδυση διαμορφώθηκε στα 66 ευρώ μηνιαίως. Τα πλέον δημοφιλή προγράμματα ήταν το Vanguard S&P 500 ETF, το οποίο συγκέντρωσε σχεδόν το 55% του συνόλου των συναλλαγών σε ETF για το 2025, και το Vanguard FTSE All–World ETF, το οποίο ακολούθησε με 4%.

Παράλληλα, κατεγράφη κατακόρυφη αύξηση του ενδιαφέροντος για πλήρως αυτοματοποιημένες λύσεις. Ο αριθμός των χρηστών της υπηρεσίας Robo–Advisor υπερδιπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, γεγονός που υπογραμμίζει την ενισχυμένη ζήτηση για μακροπρόθεσμη διαχείριση χαρτοφυλακίου χωρίς την ανάγκη ενεργού παρέμβασης.

Τα εμπόδια στις επενδύσεις και οι προκλήσεις του 2026

Το κυριότερο εμπόδιο για την είσοδο στις αγορές παραμένει η έλλειψη ρευστότητας (33%), ακολουθούμενη από την ανεπαρκή γνώση γύρω από τις επενδύσεις (21%) και τον φόβο απώλειας κεφαλαίου (19%), βάσει πρόσφατης έρευνας της εταιρείας Dynata, η οποία διεξήχθη για λογαριασμό της Revolut. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων αναδείχθηκε ως το βασικό εμπόδιο τόσο για τις γυναίκες (34%), όσο και τους άνδρες (32%).

Ατενίζοντας το 2026, το 43% των Ελλήνων εκφράζουν άγχος και αβεβαιότητα για την οικονομική τους κατάσταση. Ωστόσο, το 32% των συμμετεχόντων υιοθετεί προληπτική στάση, προχωρώντας σε κινήσεις όπως η επένδυση, η αποταμίευση, η αναζήτηση νέας εργασίας ή η αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.

Στην ερώτηση για αυτό που θα βελτίωνε ουσιαστικά την οικονομική τους ευημερία το 2026, οι ερωτηθέντες εστίασαν στη μεγαλύτερη αυτοπειθαρχία για τον περιορισμό των περιττών δαπανών και την προσήλωση στους οικονομικούς τους στόχους. Τέλος, σχεδόν 1 στους 4 αναγνώρισε την έλλειψη χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης ως το κύριο πρόβλημα για την ορθή διαχείριση των χρημάτων του.