Δημιούργησε το δικό του φορητό PlayStation 4 και αλλάζει τα πάντα στη gaming κοινότητα

Οι modders (gamers ή προγραμματιστές) συνεχίζουν να εκπλήσσουν την κοινότητα της τεχνολογίας με τις ιδιαίτερες κατασκευές τους και αυτήν τη φορά, έγινε viral ο χρήστης του Reddit με το όνομα WeWillMakeItNow.

Δημοσίευσε στο φόρουμ διάφορες εικόνες και βίντεο από το δικό του «προσωπικό» PlayStation 4, στο οποίο εργάστηκε για πολλούς μήνες, ενώ, χρειάστηκαν αρκετές δοκιμές και αλλαγές στη σχεδίαση.

Ο WeWillMakeItNow κατάφερε να κατασκευάσει μία φορητή PlayStation 4 κονσόλα, η οποία αντέχει για τρεις ολόκληρες ώρες παιχνιδιού και «τρέχει» απροβλημάτιστα τα παιχνίδια. Σύμφωνα με εκείνον, η κατασκευή έχει στο εσωτερικό τη μητρική πλακέτα ενός PlayStation 4 Slim.

Η μητρική έχει κοπεί για να μπορεί να χωρέσει σε μία τόσο μικρή κατασκευή, ενώ, η κονσόλα περιλαμβάνει μία OLED οθόνη στις 7 ίντσες που υποστηρίζει ανάλυση έως και 1080P. Μάλιστα, έχει υποδοχή για HDMI και μπορεί να συνδεθεί σε κάθε οθόνη.

Το φορητό PS4 έρχεται με ένα ειδικό σύστημα ψύξης, μηχανισμό ροής αέρα και θερμικές ψύκτρες για να μπορεί να αντέξει την υψηλή θερμοκρασία. Στα πλέον απαιτητικά παιχνίδια, μπορεί να αντέξει έως και 90 λεπτά.