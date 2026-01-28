Apple Creator Studio: Η νέα συνδρομητική υπηρεσία για παραγωγή περιεχομένου

Τη δική της συνδρομητική υπηρεσία για όσους χρειάζονται λογισμικό για παραγωγή περιεχομένου ετοιμάζεται να λανσάρει η Apple.

Mε την ονομασία Apple Creator Studio, η υπηρεσία που θα γίνει διαθέσιμη από αύριο, 28/01, συνδυάζει για πρώτη φορά σε ένα πακέτο το Final Cut Pro, για επεξεργασία βίντεο, το Pixelmator Pro, για επεξεργασία φωτογραφίας, το Logic Pro, για δημιουργία μουσικής, όλες τις εφαρμογές “γραφείου” της Apple, δηλαδή το Pages, το Numbers, το Keynote και σύντομα το Freeform –όλες τόσο για macOS όσο και για iPadOS-, ενώ το πακέτο συμπληρώνουν τo Motion, για δημιουργία 2D/3D εφέ, το Compressor, για κωδικοποίηση βίντεο και ήχου και το MainStage, για διαχείριση ζωντανής μουσικής, μόνο για macOS.

Μαζί, η εταιρεία ανακοίνωσε και μία σειρά από νέες AI δυνατότητες. Για παράδειγμα στο Final Cut Pro προστίθενται εργαλεία όπως αναζήτηση μέσω transcript, το visual search και το beat detection, ενώ στο iPad εισάγεται το Montage Maker για γρήγορη δημιουργία μοντάζ και προσαρμογές σε κάθετες αναλογίες. Στο Logic Pro έρχονται νέα εργαλεία όπως Synth Player και Chord ID, ενώ το Pixelmator Pro επεκτείνεται στο iPad, με υποστήριξη για το Apple Pencil και νέες επιλογές επεξεργασίας όπως το Warp.

Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι η τιμή της υπηρεσίας, η οποία θα κοστίζει €12,99/μήνα ή €129/χρόνο, με δωρεάν δοκιμή ενός μήνα και υποστήριξη Family Sharing, με έως και άλλα πέντε μέλη της οικογένειας. Φυσικά θα υπάρχει και φοιτητική συνδρομή με κόστος μόλις €2,99/μήνα ή €29/χρόνο.

Παράλληλα η Apple θα διατηρήσει και τις αυτόνομες εκδόσεις των εφαρμογών για όποιον δεν επιθυμεί συνδρομές.

Τι λες… δυνατό;

