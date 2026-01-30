Στις μισθοδοσίες σήμερα οι αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα από τις φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ

Ειδικές πρόνοιες για νέους εργαζόμενους και οικογένειες οδηγούν σε μεγάλα οφέλη, όπως ο μηδενισμός του φόρου εισοδήματος για εργαζόμενους έως 25 ετών και πολύτεκνους, με εξοικονόμηση έως και δύο μισθών χάρη στις μειωμένες κρατήσεις για ζευγάρια με παιδιά

Στις μισθοδοσίες σήμερα οι αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα από τις φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ
Τις πρώτες αυξήσεις στις αποδοχές τους χάρη στη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ θα δουν την Παρασκευή περίπου 2 εκατομμύρια μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.

Πρόσθετες σημαντικές φοροελαφρύνσεις για τους νέους εργαζόμενους και τις οικογένειες με παιδιά, που ισοδυναμούν ακόμα και με έναν ή δύο επιπλέον μισθούς σε ετήσια βάση για τρίτεκνα και πολύτεκνα ζευγάρια.

Στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου θα αποτυπωθεί για πρώτη φορά η περικοπή των φορολογικών κρατήσεων, η οποία προκύπτει από την οριζόντια μείωση των συντελεστών κατά τουλάχιστον δύο μονάδες σε όλα τα κλιμάκια εισοδήματος από 10.000 έως 40.000 ευρώ.

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αύξηση του μέσου εισοδήματος, ειδικά μετά από μία περίοδο πληθωριστικών πιέσεων σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο, με έμφαση στα μεσαία και τα χαμηλά στρώματα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι για άτεκνους με αποδοχές από 10.000 έως 20.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής πέφτει από αυτόν τον μήνα στο 20%, έναντι 22% που ίσχυε έως πέρυσι. Για το κλιμάκιο μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ η φορολόγηση υποχωρεί στο 26% από το 28%, ενώ για απολαβές ανάμεσα σε 30.000 και 40.000 ευρώ ο φόρος μειώνεται στο 34%, αντί για 36% που εφαρμόστηκε πέρυσι.

Νέοι και γονείς οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι

Σαφώς μεγαλύτερα οφέλη θα δουν οι νέοι μισθωτοί. Αρχής γενομένης από τη μισθοδοσία Ιανουαρίου, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι έως 25 ετών δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι αυτής της ηλικιακής ομάδας έχουν λίγα χρόνια προϋπηρεσίας και δεν έχουν ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές, οι φορολογικές τους υποχρεώσεις μηδενίζονται. Κερδισμένοι είναι και οι μισθωτοί ηλικίας 26 έως 30 ετών, καθώς για έσοδα έως 20.000 ευρώ θα φορολογούνται με τον χαμηλό συντελεστή, δηλαδή 9%.

Ειδική μέριμνα προβλέπεται και για γονείς άνω των 30 ετών με ένα ή δύο παιδιά, οι οποίοι θα δουν μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά επιπλέον δύο μονάδες ανά εξαρτώμενο τέκνο. Ακόμα μεγαλύτερα οφέλη θα έχουν οι τρίτεκνοι, καθώς από φέτος φορολογούνται με τον κατώτατο συντελεστή 9% για εισοδήματα έως 20.000, ενώ για τους εργαζόμενους με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα η φορολογική επιβάρυνση μηδενίζεται έως τις 20.000 ευρώ.

Οι ελαφρύνσεις για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους ανέρχονται το ετήσιο όφελος ισοδυναμεί με έναν έως δύο μισθούς. Δεδομένου μάλιστα ότι οι ελαφρύνσεις ισχύουν για κάθε γονέα ξεχωριστά, το κέρδος ενός εργαζόμενου ζευγαριού θα είναι ακόμα μεγαλύτερο σε βάθος ολόκληρου του έτους.

Τα παραδείγματα

  • Ιδιωτική υπάλληλος 25 ετών με μηνιαίο καθαρό μισθό 980 ευρώ: Καθώς πλέον μηδενίζεται ο φόρος που της αναλογεί, από τον Ιανουάριο ο μισθός της θα αυξηθεί κατά 91 ευρώ και θα ανέλθει στα 1.071 καθαρά. Δεδομένου ότι στον ιδιωτικό τομέα καταβάλλονται 14 μισθοί, το ετήσιο καθαρό όφελος θα είναι 1.283 ευρώ, δηλαδή κερδίζει σχεδόν 1,3 μισθούς.
  • Εργαζόμενος 28 ετών στον ιδιωτικό τομέα με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ: Θα φορολογείται πλέον με 9% αντί για 22%. Αυτό σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο θα έχει μηνιαία αύξηση 100 ευρώ και θα λαμβάνει 1.600 ευρώ. Αν υπολογιστεί επί 14 μισθούς, το ετήσιο όφελος θα είναι 1.400 ευρώ, δηλαδή κερδίζει σχεδόν έναν μισθό.
  • Ζευγάρι μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, με τρία παιδιά: Χάρη στη μετακίνηση και των δύο γονιών στον συντελεστή 9% τις πρώτες 20.000 ευρώ, το ζευγάρι θα δει σημαντική αύξηση καθαρών εσόδων. Αν το ένα μέλος του ζευγαριού λαμβάνει 1.540 ευρώ καθαρά, θα δει από τον Ιανουάριο αύξηση 121 ευρώ μηνιαίως. Το άλλο μέλος έχει καθαρό μισθό 1.290 ευρώ και οι απολαβές του θα αυξηθούν κατά 93 ευρώ ανά μήνα. Άρα, το ζευγάρι τριτέκνων θα έχει αυξημένους μηνιαίους μισθούς κατά 214 ευρώ, που ισοδυναμεί με 3.000 ευρώ ετησίως. Δηλαδή κερδίζουν τους μισθούς ενός και πλέον μήνα.
  • Πολύτεκνος που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα με καθαρό μισθό 1.809 ευρώ: Από τον Ιανουάριο θα δει αύξηση 293 ευρώ, δηλαδή θα αμοίβεται με 2.102 ευρώ, καθώς για εισόδημα έως 20.000 ευρώ ο φόρος μηδενίζεται. Το ετήσιο όφελος θα είναι 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με περίπου δύο μισθούς. Εάν η σύζυγός του εργάζεται στο Δημόσιο με καθαρό μισθό 1.527 ευρώ, θα δει τις αποδοχές της να αυξάνονται κατά 140 ευρώ, με ετήσιο όφελος 1.680 ευρώ. Το ετήσιο κέρδος για το ζευγάρι είναι συνολικά 5.780 ευρώ.
  • Ιδιωτική υπάλληλος με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.526 ευρώ: Από τον Ιανουάριο θα λάβει αύξηση 64 ευρώ, χάρη στη μείωση των συντελεστών κατά 2 μονάδες συν ακόμα 4 μονάδες για εισοδήματα έως 30.000 για τα δύο τέκνα, άρα ο μισθός του θα ανέλθει στα 1.590 ευρώ. Σε ετήσια βάση η μείωση φόρου ισοδυναμεί με 900 ευρώ. Αν εργάζεται και ο σύζυγος της, το όφελος είναι μεγαλύτερο, καθώς κι αυτός θα έχει ξεχωριστά φορολογικά οφέλη.
  • Μισθωτή στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς τέκνα, με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.251 ευρώ: Από τον Ιανουάριο θα έχει αύξηση 200 ευρώ σε ετήσια βάση, χάρη στην οριζόντια μείωση των συντελεστών κατά 2 μονάδες. Εάν πρόκειται για ζευγάρι και εργάζεται και ο σύζυγος με αντίστοιχες αποδοχές, το ετήσιο όφελος διπλασιάζεται στα 400 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως οι πρώτοι που είδαν τις αυξήσεις χάρη στην αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας ήταν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έλαβαν την προκαταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου τον Δεκέμβριο, ενώ το προηγούμενο διάστημα έλαβαν αυξημένους μισθούς και οι δημόσιοι υπάλληλοι.

