Κατώτατος μισθός: Στα 50 ευρώ «κλειδώνει» η αύξηση – Η βασική ανησυχία και ο ορίζοντας του 2027

Σε κομβικό σημείο εισέρχεται η διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού, με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι ο στόχος των 950 ευρώ μεικτά έως το τέλος του 2027 θα επιτευχθεί και τις να θέλουν την εφετινή αύξηση, που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου, να «αγγίζει» ή και να ξεπερνά τα 50 ευρώ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής».

Ωστόσο, όσο ενισχύεται το ενδεχόμενο μίας «γενναίας» αύξησης, τόσο πληθαίνουν και οι παραινέσεις για αυτοσυγκράτηση, με βασικό επιχείρημα την ανάγκη περιορισμού του κόστους εργασίας και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η αποστολή των υπομνημάτων των κοινωνικών εταίρων προς τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ενώ, έως τα μέσα Φεβρουαρίου τόσο η επιτροπή διαβούλευσης όσο και η επιστημονική επιτροπή θα πρέπει να έχουν καταθέσει τις εκθέσεις στο υπουργείο Εργασίας, βάσει του δημοσιεύματος.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι στα μέσα Μαρτίου, η αρμόδια υπουργός, Νίκη Κεραμέως, θα εισηγηθεί την τελική πρόταση στο υπουργικό συμβούλιο, ώστε η απόφαση να «κλειδώσει» εγκαίρως και να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου.

Αν και οι εισηγήσεις των φορέων δεν είναι δεσμευτικές, συνθέτουν το θεσμικό υπόβαθρο της απόφασης, η οποία στο τέλος παραμένει πολιτική, όπως σημειώνει το δημοσίευμα.

