Κεραμέως: Τον Φεβρουάριο το ν/σ για τις συλλογικές συμβάσεις - Νέα αύξηση κατώτατου από 1η Απριλίου

Για την αύξηση του κατώτατου μισθού, το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις και το νέο σύστημα Εργάνη ΙΙ, μίλησε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Newsbomb

Κεραμέως: Τον Φεβρουάριο το ν/σ για τις συλλογικές συμβάσεις - Νέα αύξηση κατώτατου από 1η Απριλίου

Η Νίκη Κεραμέως

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εντός Φεβρουαρίου αναμένεται να κατατεθεί και να ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, το οποίο σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως στοχεύει στην αύξηση της κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις.

Η υπουργός μιλώντας στο ΕΡΤnews, εξήγησε ότι η συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους διευκολύνει τη σύναψη και επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διασφαλίζει την προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη μιας σύμβασης, επισπεύδει τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών, ενώ όπως υπογράμμισε, θα ισχύσει άμεσα από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, χωρίς μεταβατικό στάδιο.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι τα αποτελέσματα θα φανούν σε βάθος χρόνου, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες, ιδίως σε κλάδους όπου υπάρχουν ήδη συλλογικές συμβάσεις που δεν πληρούν σήμερα τα κριτήρια επέκτασης.

Ερωτηθείσα γιατί δεν ήρθε νωρίτερα το νομοσχέδιο, η υπουργός υποστήριξε ότι έπρεπε να προηγηθεί εξυγίανση της αγοράς εργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση παρέλαβε ανεργία στο 18%, με υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας. Όπως ανέφερε, η μείωση της ανεργίας στο 8% και η ενίσχυση της συμμόρφωσης στην εργατική νομοθεσία δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη της κοινωνικής συμφωνίας.

Επιδότηση εργασίας για 10.000 γυναίκες – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για 10.000 γυναίκες, εγγεγραμμένες στο μητρώο ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Το πρόγραμμα προβλέπει:

  • επιδότηση 70% του μισθού για την πρόσληψη ανέργων γυναικών,
  • επιδότηση 80% για μακροχρόνια άνεργες ή μητέρες με παιδί έως 15 ετών,
  • διάρκεια 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης στους 15 μήνες.

Οι 5.000 θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση και οι υπόλοιπες 5.000 μερική, ενώ, σύμφωνα με την υπουργό, οι θέσεις καλύπτονται γρήγορα.

Νέα αύξηση κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου

Η υπουργός επιβεβαίωσε ότι από την 1η Απριλίου θα ισχύσει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Όπως υπενθύμισε, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από τα 650 ευρώ το 2019 στα 880 ευρώ σήμερα, σημειώνοντας άνοδο 35,3%, ενώ παραμένει σε ισχύ η κυβερνητική δέσμευση για 950 ευρώ το 2027.

Από τα μέσα του 2027, η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα γίνεται μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού, βάσει δεικτών όπως ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη.

ΕΡΓΑΝΗ 2: Υποχρεωτική μετάβαση στις 16 Φεβρουαρίου

Η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε ότι στις 16 Φεβρουαρίου παύει η λειτουργία του ΕΡΓΑΝΗ 1 και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το ΕΡΓΑΝΗ 2, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πιλοτική λειτουργία.

Μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι το νέο σύστημα:

  • εκσυγχρονίζει την καταγραφή των εργασιακών σχέσεων,
  • καταργεί πλήθος φυσικών εντύπων,
  • ενισχύει τη διαλειτουργικότητα με άλλες δημόσιες υπηρεσίες,
  • μειώνει τη γραφειοκρατία για επιχειρήσεις και εργαζόμενους.

Η υπουργός κάλεσε τις επιχειρήσεις να εξοικειωθούν άμεσα με το νέο περιβάλλον, ενόψει της υποχρεωτικής μετάβασης.

Ημέρες Καριέρας και επιστροφή Ελλήνων από το εξωτερικό

Τέλος, η υπουργός ανακοίνωσε τη διεξαγωγή της 50ής Ημέρας Καριέρας στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, με 300 επιχειρήσεις και πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας, ενώ επιβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο εξωτερικό θα συνεχιστεί το 2025 σε Λονδίνο και Άμστερνταμ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που επικαλέστηκε η υπουργός, 420.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει στη χώρα την τελευταία δεκαετία, ενώ υπενθύμισε τα φορολογικά κίνητρα και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες έχουν ήδη περιοριστεί κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, με νέα μείωση προγραμματισμένη για το 2027.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για «όχι» στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ: «Η Ελλάδα συντάσσεται με την υπόλοιπη ΕΕ»

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Πώς «μαλάκωσε» ο Τραμπ για τη Γροιλανδία - Το μοντέλο Κύπρου, ο «Χρυσός Θόλος» και το 1 εκατ. δολάρια σε κάθε κάτοικο

10:08LIFESTYLE

Βραβεία Όσκαρ: Υποψηφιότητες με blockbusters και έντονη... βρετανική απουσία - Τα μεγάλα φαβορί

10:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξανδρος Εξάρχου από το Νταβός: Η Ευρώπη να αποφασίσει τι θέλει να είναι

10:02LIFESTYLE

Πάνος Καλίδης: Τα βίντεο του τραγουδιστή από τους πλημμυρισμένους δρόμους της Γλυφάδας

10:02LIFESTYLE

Η εξομολόγηση του Φιλ Κόλινς: «Χρειάζομαι νοσηλευτή 24 ώρες το 24ωρο - Υπάρχει ακόμη ζωή στον παλιό σκύλο

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Έπεσε βράχος στην Τσαγκαράδα - Κατολισθήσεις στην Άφησσο

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο δράστη - Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς

09:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Μακάμπι-Παναθηναϊκός, Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-Μπέτις

09:45ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Δοκιμασίες σε Τελ Αβίβ και Πόλη για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

09:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Τον Φεβρουάριο το ν/σ για τις συλλογικές συμβάσεις - Νέα αύξηση κατώτατου από 1η Απριλίου

09:45WHAT THE FACT

Ο έρωτας ποτέ δεν πεθαίνει - Η viral σκηνή από τον «Τιτανικό» με άλλους πρωταγωνιστές

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα μικρά Fiat θα έχουν κόφτη στην τελική τους για λόγους ασφαλείας;

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι της Αττικής παραμένουν κλειστοί μετά τις πλημμύρες

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία - Η θάλασσα βγήκε στη στεριά

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με παράσυρση πεζού στον Εύοσμο

09:13LIFESTYLE

Ο Κρις Νοθ «αδειάζει» την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Πώς ήρθε η ρήξη στη σχέση τους

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Ο Τραμπ σε ρόλο γητευτή μίας πολικής αρκούδας στο εξώφυλλο - «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να προετοιμαστούν για το τέλος του ΝΑΤΟ»

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Η πλημμυρισμένη Αττική από ψηλά, η θάλασσα άλλαξε χρώμα - Δείτε φωτογραφίες

09:07LIFESTYLE

Μελίνα Ασλανίδου: Ακυρώνει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της εξαιτίας προβλήματος υγείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μεγάλες ζημιές σε Γλυφάδα και Βουλιαγμένη - Διαλύθηκαν δρόμοι και οχήματα

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Γλυφάδα: Το χρονικό της τραγωδίας με την 56χρονη που παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι της Αττικής παραμένουν κλειστοί μετά τις πλημμύρες

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Νέο βίντεο δευτερόλεπτα μετά την τραγωδία με τον 52χρονο λιμενικό - «Μας πήρε το κύμα, πέσαμε στη θάλασσα»

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Η πλημμυρισμένη Αττική από ψηλά, η θάλασσα άλλαξε χρώμα - Δείτε φωτογραφίες

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία - Η θάλασσα βγήκε στη στεριά

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Δραματική διάσωση γυναίκας στη Γλυφάδα – Πήγε να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε από τη Λινού να μην ανέβει στο βήμα

09:03ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Στο πρότυπο των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο το σενάριο για αμερικανικές βάσεις στη Γροιλανδία

09:13LIFESTYLE

Ο Κρις Νοθ «αδειάζει» την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Πώς ήρθε η ρήξη στη σχέση τους

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

08:48LIFESTYLE

Άννα Λιβαθυνού: Τέλος από το «Καλημέρα Ελλάδα» - Πώς το ανακοίνωσε ο Παναγιώτης Στάθης

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Νέα Ζηλανδία: Δεκάδες αγνοούμενοι μετά από κατολίσθηση σε δημοφιλές κάμπινγκ - Παιδιά ανάμεσά τους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: «Η ανάπτυξη των "ακριβών" περιοχών έγινε χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες μελέτες»

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ