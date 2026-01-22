Κρέας, γάλα, φρούτα: Πόσο ακριβότερα πωλούνται στην Ελλάδα

INTIME NEWS
Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων σε σύγκριση με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης. Τον Δεκέμβριο, ο δείκτης τροφίμων στη χώρα μας έφτασε το 3,6% από 2,7% το Νοέμβριο, ενώ στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 2% από 1,8%.

Ειδικότερα στα κρέατα, ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 13,2%, διατηρώντας διψήφιο ποσοστό για τρίτο συνεχόμενο μήνα, με την Ελλάδα να καταγράφει τον υψηλότερο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών (5,2% ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη).

Το μοσχαρίσιο κρέας παρουσίασε άνοδο 26,9% τον Οκτώβριο, σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (13,7%).

Στο αιγοπρόβειο η αύξηση έφτασε 12,2% (3η μεγαλύτερη στην Ευρωζώνη), ενώ στο χοιρινό η ετήσια ανατίμηση έφτασε το 5,6%, πίσω μόνο από Ιρλανδία και Λουξεμβούργο.

Αντίθετα, το κοτόπουλο παρέμεινε φθηνότερο, με πληθωρισμό 4% έναντι 4,9% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η κατανάλωση κοτόπουλου ανά κεφαλή αυξήθηκε σε 33 κιλά από 23 πριν από δέκα χρόνια και αναμένεται να ξεπεράσει τα 40 κιλά την επόμενη δεκαετία.

Όσον αφορά στα γαλακτοκομικά, ο πληθωρισμός στο γιαούρτι τον Δεκέμβριο έφτασε το 9%, εννέα φορές υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (1%), ενώ στο γάλα ανήλθε στο 9,9% έναντι 2,4% στην Ευρωζώνη, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 5η θέση. Αντίθετα, στα τυριά ο δείκτης ήταν χαμηλός (1% έναντι 1,4% στην Ευρωζώνη).

Στα φρούτα ο πληθωρισμός έφτασε το 10,6%, τετραπλάσιος του μέσου όρου στην Ευρωζώνη (2,1%). Η Ελλάδα παρουσίασε επίσης υψηλότερο πληθωρισμό σε ψωμί (2,5% έναντι 1,7%), θαλασσινά (4,2% έναντι 2,6%), βούτυρο (7,7% έναντι -12,1%), καφέ (18,7% έναντι 15,4%), χυμούς (5,5% έναντι 3,7%) και μπύρα (2,8% έναντι 1%).

Ωστόσο, σε ορισμένες κατηγορίες η εικόνα είναι καλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο: αβγά (1% έναντι 8,8%), ελαιόλαδο (-34,1% έναντι -23,2%), λαχανικά (-2,6% έναντι -0,2%), πατάτες (-10,7% έναντι -6,7%) και ζάχαρη (-6,3% έναντι -2,8%).

