Ακρίβεια: Ανατιμήσεις φωτιά σε βασικά τρόφιμα με το... καλημέρα του 2026
Αναλυτικά τα προϊόντα στα οποία οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν
Νέο πακέτο ανατιμήσεων σε βασικά προϊόντα βρίσκεται προ των πυλών. Από τη λίστα των 250 κωδικών στους οποίους θα αυξηθούν οι τιμές, ξεχωρίζουν τα κρέατα και τα τυριά.
Συγκεκριμένα, τα προϊόντα στα οποία οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν είναι:
- Κρέας: 6%
- Τυριά: 5%
- Καφέδες: 8%
- Κρουασάν: 20%
- Αναψυκτικά: 4-6%
Να σημειωθεί πως στα παραπάνω προϊόντα οι ανατιμήσεις έρχονται να προστεθούν σ' ένα δίμηνο αυξήσεων, του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου 2025, και ήταν μεσοσταθμικά 10% με 12%.
