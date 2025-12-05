Σουβλάκι από... χρυσό: Σε ποια πόλη πλησιάζει τα 6 ευρώ

Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις πόλεις με το φθηνότερο και το ακριβότερο τυλιχτό

Σουβλάκι από... χρυσό: Σε ποια πόλη πλησιάζει τα 6 ευρώ

Στα ύψη η τιμή του πολύ αγαπημένου φαγητού πολλών Ελλήνων

Νέα έρευνα της Pricefox φέρνει στο φως το πραγματικό κόστος στο τυλιχτό σουβλάκι στην Ελλάδα για το 2025. Η έρευνα εξέτασε τις τιμές σε πέντε βασικές κατηγορίες – γύρος κοτόπουλο, γύρος χοιρινό, μπιφτέκι, καλαμάκι χοιρινό και καλαμάκι κοτόπουλο – σε έξι μεγάλες περιοχές, αποκαλύπτοντας σημαντικές διαφορές στις χρεώσεις.

Η μέση τιμή του τυλιχτού για όλα τα είδη διαμορφώνεται γύρω στα 4 ευρώ στην Αθήνα, την Πάτρα και τον Βόλο, και στα 3,99 ευρώ στη Λάρισα, καθιστώντας αυτές τις πόλεις τις πιο προσιτές επιλογές. Αντίθετα, η Θεσσαλονίκη στα 4,90 ευρώ και η Κρήτη στα 5,30 ευρώ ξεχωρίζουν ως οι πιο ακριβές περιοχές της έρευνας. Συνεπώς, η Λάρισα, η Πάτρα, η Αθήνα και ο Βόλος παραμένουν σταθερά κοντά στο ψυχολογικό όριο των 4 ευρώ, ενώ η Κρήτη και η Θεσσαλονίκη καταγράφουν τις υψηλότερες μέσες τιμές.

Περιοχή μέση τιμή τυλιχτού (2025)

  • Κρήτη: 5,30 €
  • Θεσσαλονίκη: 4,90 €
  • Βόλος: 4,05 €
  • Αθήνα: 4,00 €
  • Πάτρα: 4,00 €
  • Λάρισα: 3,99 €

Αναλυτική κατάσταση σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, οι τιμές είναι σχετικά «μαζεμένες» και κινούνται από περίπου 3,40 ευρώ μέχρι 4,60 ευρώ. Η μέση τιμή για γύρο (κοτόπουλο και χοιρινό) είναι γύρω στα 4,05 ευρώ, ενώ μπιφτέκι και καλαμάκια κινούνται κοντά στα 4 ευρώ. Σε σχέση με το 2024, όλες οι κατηγορίες έχουν ήπιες αυξήσεις, κυμαινόμενες περίπου από 0,15 ευρώ έως 0,35 ευρώ ανά τεμάχιο, κάτι που σημαίνει ότι το σουβλάκι είναι λίγο πιο ακριβό, αλλά όχι σε ακραίο βαθμό. Ένα σημαντικό εύρημα στην Αττική είναι ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές μεταξύ των περιοχών, με ελάχιστες διαφορές στις μέσες τιμές από το Κολωνάκι έως το Κερατσίνι και τα Μελίσσια, υποδεικνύοντας μια ομοιόμορφη αγορά.

Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα είναι διαφορετική. Οι μέσες τιμές για γύρο, μπιφτέκι και καλαμάκια κινούνται κοντά στα 4,70 ευρώ–5,10 ευρώ, με εύρος που ξεκινά από περίπου 4,10 ευρώ και φτάνει έως και 5,60 ευρώ. Οι αυξήσεις σε σχέση με το 2024 είναι αισθητές, καθώς στα περισσότερα προϊόντα η μέση τιμή έχει ανέβει κατά 0,60 ευρώ–0,80 ευρώ ανά τεμάχιο, τοποθετώντας την πόλη ανάμεσα στις ακριβότερες της έρευνας. Επιπλέον, η μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε ελάχιστη και μέγιστη τιμή δείχνει ότι οι χρεώσεις μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από γειτονιά σε γειτονιά ή από μαγαζί σε μαγαζί.

Οι τιμές στην περιφέρεια: Από το φθηνότερο στο ακριβότερο

Η Κρήτη είναι η περιοχή με το ακριβότερο τυλιχτό στην Ελλάδα για το 2025. Οι μέσες τιμές για γύρο, μπιφτέκι και καλαμάκια κυμαίνονται περίπου από 5,26 ευρώ έως 5,43 ευρώ, με ελάχιστη τιμή γύρω στα 4,50 ευρώ και μέγιστη μέχρι και 6,50 ευρώ. Οι αυξήσεις σε σχέση με το 2024 είναι σημαντικές, καθώς στον γύρο (κοτόπουλο και χοιρινό) η μέση τιμή έχει ανέβει πάνω από 1 ευρώ, ενώ στα υπόλοιπα προϊόντα η αύξηση είναι περίπου 0,65 ευρώ–0,80 ευρώ ανά τεμάχιο. Το μεγάλο εύρος τιμών, που φτάνει τα 2 ευρώ από το φθηνότερο στο ακριβότερο, συνδέεται έντονα με τη διαφορά ανάμεσα σε τουριστικές και μη τουριστικές ζώνες, με τις τουριστικές περιοχές να ανεβάζουν τον συνολικό μέσο όρο.

Αντίθετα, η Λάρισα καταγράφει το φθηνότερο σουβλάκι. Οι μέσες τιμές για όλα τα είδη κυμαίνονται γύρω στα 3,90 ευρώ–4,10 ευρώ, με πολύ μικρές αυξήσεις σε σχέση με το 2024 (μόλις 0,07 ευρώ – 0,11 ευρώ ανά τυλιχτό). Η αγορά της Λάρισας δίνει την εικόνα μιας ήρεμης και ισορροπημένης αγοράς, όπου ο καταναλωτής γνωρίζει πάνω–κάτω τι θα πληρώσει.

Η Πάτρα παραμένει μία από τις πιο προσιτές επιλογές. Οι μέσες τιμές για γύρο, μπιφτέκι και καλαμάκια κυμαίνονται περίπου από 3,96 ευρώ έως 4,19 ευρώ. Σε σχέση με το 2024, η πόλη καταγράφει αυξήσεις της τάξης των 0,35 ευρώ–0,45 ευρώ ανά τεμάχιο, ωστόσο η αγορά δείχνει σχετική σταθερότητα στο εύρος τιμών, με τις διαφορές από το φθηνότερο στο ακριβότερο σημείο να είναι συγκρατημένες.

Τέλος, στον Βόλο οι μέσες τιμές για γύρο, μπιφτέκι και καλαμάκι κινούνται γύρω στα 4,00 ευρώ – 4,06 ευρώ. Οι ελάχιστες τιμές ξεκινούν περίπου από τα 4 ευρώ και οι μέγιστες φτάνουν τα 4,20–4,30 ευρώ, επομένως δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις. Σε σχέση με το 2024, οι τιμές έχουν ανέβει λίγο, περίπου 0,17–0,27 ευρώ ανά τυλιχτό, αλλά συνολικά το σουβλάκι στον Βόλο παραμένει σε «λογικά» επίπεδα.

