Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

Τις οριστικές ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Newsbomb

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Γνωστές από τον ΕΦΚΑ έγιναν οι ημερομηνίες καταβολής για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026.

Η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών.

Επίσης, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Oι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας που έχει ανακοινώσει ο ΕΦΚΑ, δηλαδή από το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου 2026 και της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
  • Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι μισθωτοί & μη μισθωτοί από 1/1/2017 και έπειτα) θα καταβληθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
  • Όλες οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (22/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Ιανουαρίου

06:54ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Πούτιν σήμερα με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Δραματική διάσωσης γυναίκας στη Γλυφάδα – Πήγε να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έτοιμοι να «σφραγίσουν» την ευρωπαϊκή τους συνέχεια

06:32LIFESTYLE

Φορτσάρουν στα κανάλια - Κλείδωσαν οι πρεμιέρες των νέων σειρών

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θύμα επίθεσης εντός φυλακής ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του 17χρονου

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινά σήμερα το κρίσιμο συνέδριο της ΝΕΑΡ: Τα στρατόπεδα, οι κόντρες και τα σενάρια

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρέας, γάλα, φρούτα: Πόσο ακριβότερα πωλούνται στην Ελλάδα

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Ο Τραμπ ανακοινώνει το «πλαίσιο» συμφωνίας με το ΝΑΤΟ και αναστέλλει τους δασμούς

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Νέο βίντεο δευτερόλεπτα μετά την τραγωδία με τον 52χρονο λιμενικό - «Μας πήρε το κύμα, πέσαμε στη θάλασσα»

06:08ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Πέμπτη (22/1) – Δείτε την αναλυτική λίστα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Γλυφάδα: Το χρονικό της τραγωδίας με την 56χρονη που παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας – Μετράει πληγές η Αττική – Η εξέλιξη του φαινομένου

05:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η πρόεδρος Ροδρίγκες λέει πως διεξάγει διάλογο «χωρίς φόβο» με τις ΗΠΑ

04:20ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 10.000 θέσεις εργασίας

03:58ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας – Μετράει πληγές η Αττική – Η εξέλιξη του φαινομένου

06:08ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Πέμπτη (22/1) – Δείτε την αναλυτική λίστα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Γλυφάδα: Το χρονικό της τραγωδίας με την 56χρονη που παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Νέο βίντεο δευτερόλεπτα μετά την τραγωδία με τον 52χρονο λιμενικό - «Μας πήρε το κύμα, πέσαμε στη θάλασσα»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

03:58ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

02:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Παρέλαση βαρομετρικών χαμηλών» τις επόμενες ημέρες – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Ο Τραμπ ανακοινώνει το «πλαίσιο» συμφωνίας με το ΝΑΤΟ και αναστέλλει τους δασμούς

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Δραματική διάσωσης γυναίκας στη Γλυφάδα – Πήγε να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θύμα επίθεσης εντός φυλακής ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του 17χρονου

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έτοιμοι να «σφραγίσουν» την ευρωπαϊκή τους συνέχεια

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στη Γλυφάδα - Βράχια στους δρόμους και ορμητικοί χείμαρροι (Βίντεο)

20:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Μπροστά η ΝΔ με 16,5 μονάδες - Οι τάσεις για Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

06:32LIFESTYLE

Φορτσάρουν στα κανάλια - Κλείδωσαν οι πρεμιέρες των νέων σειρών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ