Ενοίκια: Αλλαγές στις πληρωμές μέσα στο 2026 - Οι νέοι κανόνες
Σε εφαρμογή από τον Απρίλιο οι αλλαγές στην καταβολή των ενοικίων - Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο
Αλλαγές στις πληρωμές των ενοικίων έρχονται μέσα στο 2026, και συγκεκριμένα από την 1η Απριλίου.
Ειδικότερα, από τον Απρίλιο του 2026, οι ενοικιαστές είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν το ενοίκιο στον λογαριασμό του ιδιοκτήτη αποκλειστικά και μόνο μέσω τραπέζης.
Βάσει του άρθρου 210 του νόμου 5222/2025:
- Το ενοίκιο καταβάλλεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού του εκμισθωτή.
- Ο λογαριασμός πρέπει να είναι δηλωμένος στην ΑΑΔΕ.
Αν το μίσθωμα δεν πληρωθεί τραπεζικά:
- Ο εκμισθωτής χάνει συγκεκριμένα φορολογικά οφέλη.
- Ο μισθωτής αποκλείεται από επιδόματα ή κρατικές ενισχύσεις που σχετίζονται με τη μίσθωση.
Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα εξαιρέσεων ή ειδικών ρυθμίσεων με υπουργικές αποφάσεις, καθώς και η συλλογή στοιχείων από παρόχους πληρωμών για τον έλεγχο της εφαρμογής του μέτρου.
