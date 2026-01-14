Ακίνητα: Με τις τιμές κατοικιών στα ύψη «έκλεισε» το 2025 – Οι πιο προσιτές περιοχές για σπίτι

Μεγάλη άνοδος στις τιμές κατοικιών – Ποιες είναι οι ακριβότερες περιοχές, αλλά και πού αξίζει να αγοράσεις ή να νοικιάσεις

Newsbomb

Ακίνητα: Με τις τιμές κατοικιών στα ύψη «έκλεισε» το 2025 – Οι πιο προσιτές περιοχές για σπίτι

SOOC.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το δ’ τρίμηνο του 2025, η ελληνική αγορά κατοικιών «έκλεισε» με σημαντική άνοδο τιμών τόσο στις πωλήσεις, όσο και τις ενοικιάσεις. Οι περιοχές στα Νότια Προάστια της Αττικής παραμένουν οι ακριβότερες της χώρας, ενώ, τοποθεσίες της Καστοριάς και της Πέλλας καταγράφουν τις πιο προσιτές τιμές. Σημαντική άνοδο σημείωσαν και οι τιμές στη Θεσσαλονίκη, με τις ακριβότερες και τις πιο οικονομικές περιοχές να καταγράφουν μεγάλες διακυμάνσεις σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με τον δείκτη τιμών του Spitogatos, SPI.

Το 2025 «έκλεισε» με ετήσια αύξηση 9,6% στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών σε πανελλαδικό επίπεδο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 και άνοδο 1,8% από το γ’ τρίμηνο. Στις κατοικίες προς ενοικίαση, οι μέσες ζητούμενες τιμές αυξήθηκαν κατά 4,2% σε ετήσια βάση, ενώ, μειώθηκαν 3,5% σε τριμηνιαία βάση.

Αγορά κατοικίας: Τα Νότια Προάστια παραμένουν η πιο «τσιμπημένη» περιοχή με μέση ζητούμενη τιμή τα 4.125 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο, ενώ, ακολουθούν οι Κυκλάδες και τα Βόρεια Προάστια. Το TOP 5 των ακριβότερων σημείων της χώρας για αγορά κατοικίας συμπληρώνουν οι Περιφερειακές Ενότητες Λευκάδας και Χανίων, με ΜΖΤ στα 2.936 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο.

akinita-1.jpg

Οι πιο οικονομικές περιοχές είναι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς (532 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο), Κοζάνης, Φλώρινας, Κιλκίς και Καρδίτσας.

1768383505528-479758142-akinita-2.jpg

Ενοικίαση κατοικίας: Τα Νότια Προάστια και τα Βόρεια Προάστια κατατάσσονται στις πιο ακριβές περιοχές, με μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης έως 10,2 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο. Οι πιο οικονομικές περιοχές είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Ημαθίας, Κιλκίς, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.

akinita-3.jpg

Αττική

Πώληση: Η μέση ζητούμενη τιμή αυξήθηκε κατά 8,1% σε ετήσια βάση. Ακριβότερη περιοχή παραμένει η Βουλιαγμένη (7.500 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο), ενώ, το TOP 5 περιλαμβάνει Βούλα, Γλυφάδα, Ελληνικό και Κολωνάκι – Λυκαβηττός. Η πιο οικονομική περιοχή είναι ο Βαρνάβας (1.448 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο), ακολουθούμενη από Αγία Βαρβάρα, Πατήσια, Αχαρνές και Σταμάτα.

akinita-5.jpg

Ενοικίαση: Η μέση ζητούμενη τιμή αυξήθηκε 4,8% σε ετήσια βάση. Η Βουλιαγμένη είναι η ακριβότερη περιοχή (21,1 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο), ενώ οι πιο οικονομικές περιοχές είναι Άγιος Στέφανος, Αγία Βαρβάρα, Καματερό, Πέραμα και Σπάτα.

Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις πώλησης κατοικιών στην Αττική καταγράφηκαν στη Λυκόβρυση (+25%), Δροσιά (+25,3%), Αγία Βαρβάρα (+24,3%), Δάφνη (+24,2%) και Υμηττό (+22,3%). Στην ενοικίαση, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν σε Γλυκά Νερά (+23%), Πέραμα (+19,4%), Αχαρνές, Ίλιον και Χαϊδάρι (+13% περίπου).

akinita-4.jpg

Θεσσαλονίκη

Πώληση: Ετήσια αύξηση 12,5% στη μέση ζητούμενη τιμή. Οι ακριβότερες περιοχές είναι Καλαμαριά (3.091 ευρώ /τετραγωνικό μέτρο), Πυλαία (2.941 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο) και Κέντρο Θεσσαλονίκης (2.931 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο). Οι πιο οικονομικές περιοχές βρίσκονται στα προάστια: Καλλιθέα (857 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο), Μυγδονία (935 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο) και Βασιλικά (1.117 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο).

Ενοικίαση: Άνοδος 6,3% σε ετήσια βάση. Το Κέντρο Θεσσαλονίκης είναι η πιο ακριβή περιοχή (11,1 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο), ενώ οι πιο οικονομικές είναι Μίκρα (5,1 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο), Χορτιάτης (5,4 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο) και Ωραιόκαστρο (5,8 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο).

Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις πώλησης κατοικιών κατεγράφησαν σε Σταυρούπολη (+26,4%), Νεάπολη (+26,3%) και Ξηροκρήνη – Παναγιά Φανερωμένη (+24,9%). Στην ενοικίαση, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν σε Θέρμη, Βασιλικά και Μυγδονία (+20% και άνω).

akinita.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Κύπελλο Ελλάδας, Euroleague και Κόπα Άφρικα

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Χαϊδάρι: Λύκος εντοπίστηκε να περιπλανιέται σε δρόμο - Οδηγίες του Δήμου προς τους πολίτες

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση των αγροτών της Κεντρικής Μακεδονίας με τον Κωστή Χατζηδάκη - Στο επίκεντρο το ΑΤΑΚ

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Ανήλικοι εντόπισαν τη 16χρονη στην Αθήνα - Βρέθηκε στίγμα του wifi της στην Ομόνοια

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Αντιδράσεις των κατοίκων «φουσκωμένους» λογαριασμούς νερού – Από τα 125 στα… 765 ευρώ

12:21LIFESTYLE

Ο Μάθιου Μακόναχι «πατεντάρει» τον εαυτό του για να καταπολεμήσει την τεχνητή νοημοσύνη

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Παντζάρι γίγας πάνω από 2,5 κιλά έβγαλε παραγωγός στα Χανιά

12:18ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για τη δολοφονία Λυγγερίδη - Ξεκινά στις 21 Ιανουαρίου, συμφώνησαν οι δικηγόροι για την αίθουσα

12:13ΣΕΙΣΜΟΙ

«Καμπανάκι» Γεράσιμου Παπαδόπουλου για Κυλλήνη - «Παρουσιάζει έξαρση η περιοχή, δίνει μέχρι 6R»

12:12LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό της εκπομπής - «Δυσκολεύομαι πάρα πολύ»

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βίντεο από την έρευνα για διαφθορά κατά της πρώην πρωθυπουργού Γιούλια Τιμοσένκο

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σητεία: Μοναχοπαίδι ο 15χρονος που σκοτώθηκε - «Έτρεχα στην ευθεία, έχασα τον έλεγχο σε στροφή», είπε στους αστυνομικούς ο 16χρονος οδηγός

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η απεργία των ταξί, ξεκίνησε η πορεία προς το υπουργείο Μεταφορών – Δείτε εικόνες

12:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Υπόκλιση Ουεμπανιάμα για την έδρα του Παναθηναϊκού - «Μακράν η πιο εντυπωσιακή»

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το προσωπικό καλείται να εγκαταλείψει την αεροπορική βάση των ΗΠΑ στο Κατάρ

11:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εύβοια: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικου από έξι άτομα - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

11:58LIFESTYLE

Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία των ΠΥΞ ΛΑΞ στο VOX με καλεσμένους τους Γιάννη Ζουγανέλη και Δημήτρη Σταρόβα!

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στη Φωκίδα - Υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Μαρτυρία νεαρού που τον έδιωξαν πριν την φονική πυρκαγιά - Η ντουλάπα που έκλεινε την έξοδο κινδύνου, οι κλειδωμένες πόρτες, ο ακατάλληλος αφρός και όλες οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για βανδαλισμούς τρακτέρ στη Νίκαια: «Ντροπή να συμβαίνουν τέτοιοι τραμπουκισμοί» - «Επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:25ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Ανήλικοι εντόπισαν τη 16χρονη στην Αθήνα - Βρέθηκε στίγμα του wifi της στην Ομόνοια

16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

12:13ΣΕΙΣΜΟΙ

«Καμπανάκι» Γεράσιμου Παπαδόπουλου για Κυλλήνη - «Παρουσιάζει έξαρση η περιοχή, δίνει μέχρι 6R»

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Έσκασαν τα λάστιχα των τρακτέρ των αγροτών που συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το προσωπικό καλείται να εγκαταλείψει την αεροπορική βάση των ΗΠΑ στο Κατάρ

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Ο 15χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο από τον πατέρα του

10:43LIFESTYLE

Το πρόβλημα υγείας του Γιώργου Λιάγκα: «Πήγα σε γιατρό - Δεν με βλέπω καλά...»

23:19LIFESTYLE

Επιστρέφει στη μουσική ο Πασχάλης Τερζής: Σε λίγες ημέρες κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι δια χειρός Χρήστου Νικολόπουλου

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σητεία: Μοναχοπαίδι ο 15χρονος που σκοτώθηκε - «Έτρεχα στην ευθεία, έχασα τον έλεγχο σε στροφή», είπε στους αστυνομικούς ο 16χρονος οδηγός

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην ΕΡΤ: Πέθανε ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μητσιώνης - Με λυγμούς ανακοίνωσε το θάνατό του η Αλεξάνδρα Δουβαρά

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

10:53ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήταν ευτυχισμένη, την παρακαλούμε να δώσει σημεία ζωής», λέει φίλη της Λόρας

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Καβγάς στον αέρα για το αγροτικό - Καιρίδης: «Μας έχετε ταλαιπωρήσει πολύ στα Μάλγαρα» - Ανεστίδης: «Καλά σας κάναμε»

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Η κατάρρευση της τράπεζας που βύθισε το Ιράν στο χάος - Ο Iρανός Κροίσος, το mall με τα περσικά παλάτια και τα «κόκκινα» δάνεια

12:12LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό της εκπομπής - «Δυσκολεύομαι πάρα πολύ»

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ουκρανική ψυχρή μάζα «χτυπάει» την Ελλάδα - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Μαρτυρία νεαρού που τον έδιωξαν πριν την φονική πυρκαγιά - Η ντουλάπα που έκλεινε την έξοδο κινδύνου, οι κλειδωμένες πόρτες, ο ακατάλληλος αφρός και όλες οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ