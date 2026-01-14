Ακίνητα: Με τις τιμές κατοικιών στα ύψη «έκλεισε» το 2025 – Οι πιο προσιτές περιοχές για σπίτι

Το δ’ τρίμηνο του 2025, η ελληνική αγορά κατοικιών «έκλεισε» με σημαντική άνοδο τιμών τόσο στις πωλήσεις, όσο και τις ενοικιάσεις. Οι περιοχές στα Νότια Προάστια της Αττικής παραμένουν οι ακριβότερες της χώρας, ενώ, τοποθεσίες της Καστοριάς και της Πέλλας καταγράφουν τις πιο προσιτές τιμές. Σημαντική άνοδο σημείωσαν και οι τιμές στη Θεσσαλονίκη, με τις ακριβότερες και τις πιο οικονομικές περιοχές να καταγράφουν μεγάλες διακυμάνσεις σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με τον δείκτη τιμών του Spitogatos, SPI.

Το 2025 «έκλεισε» με ετήσια αύξηση 9,6% στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών σε πανελλαδικό επίπεδο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 και άνοδο 1,8% από το γ’ τρίμηνο. Στις κατοικίες προς ενοικίαση, οι μέσες ζητούμενες τιμές αυξήθηκαν κατά 4,2% σε ετήσια βάση, ενώ, μειώθηκαν 3,5% σε τριμηνιαία βάση.

Αγορά κατοικίας: Τα Νότια Προάστια παραμένουν η πιο «τσιμπημένη» περιοχή με μέση ζητούμενη τιμή τα 4.125 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο, ενώ, ακολουθούν οι Κυκλάδες και τα Βόρεια Προάστια. Το TOP 5 των ακριβότερων σημείων της χώρας για αγορά κατοικίας συμπληρώνουν οι Περιφερειακές Ενότητες Λευκάδας και Χανίων, με ΜΖΤ στα 2.936 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο.

Οι πιο οικονομικές περιοχές είναι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς (532 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο), Κοζάνης, Φλώρινας, Κιλκίς και Καρδίτσας.

Ενοικίαση κατοικίας: Τα Νότια Προάστια και τα Βόρεια Προάστια κατατάσσονται στις πιο ακριβές περιοχές, με μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης έως 10,2 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο. Οι πιο οικονομικές περιοχές είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Ημαθίας, Κιλκίς, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.

Αττική

Πώληση: Η μέση ζητούμενη τιμή αυξήθηκε κατά 8,1% σε ετήσια βάση. Ακριβότερη περιοχή παραμένει η Βουλιαγμένη (7.500 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο), ενώ, το TOP 5 περιλαμβάνει Βούλα, Γλυφάδα, Ελληνικό και Κολωνάκι – Λυκαβηττός. Η πιο οικονομική περιοχή είναι ο Βαρνάβας (1.448 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο), ακολουθούμενη από Αγία Βαρβάρα, Πατήσια, Αχαρνές και Σταμάτα.

Ενοικίαση: Η μέση ζητούμενη τιμή αυξήθηκε 4,8% σε ετήσια βάση. Η Βουλιαγμένη είναι η ακριβότερη περιοχή (21,1 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο), ενώ οι πιο οικονομικές περιοχές είναι Άγιος Στέφανος, Αγία Βαρβάρα, Καματερό, Πέραμα και Σπάτα.

Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις πώλησης κατοικιών στην Αττική καταγράφηκαν στη Λυκόβρυση (+25%), Δροσιά (+25,3%), Αγία Βαρβάρα (+24,3%), Δάφνη (+24,2%) και Υμηττό (+22,3%). Στην ενοικίαση, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν σε Γλυκά Νερά (+23%), Πέραμα (+19,4%), Αχαρνές, Ίλιον και Χαϊδάρι (+13% περίπου).

Θεσσαλονίκη

Πώληση: Ετήσια αύξηση 12,5% στη μέση ζητούμενη τιμή. Οι ακριβότερες περιοχές είναι Καλαμαριά (3.091 ευρώ /τετραγωνικό μέτρο), Πυλαία (2.941 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο) και Κέντρο Θεσσαλονίκης (2.931 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο). Οι πιο οικονομικές περιοχές βρίσκονται στα προάστια: Καλλιθέα (857 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο), Μυγδονία (935 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο) και Βασιλικά (1.117 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο).

Ενοικίαση: Άνοδος 6,3% σε ετήσια βάση. Το Κέντρο Θεσσαλονίκης είναι η πιο ακριβή περιοχή (11,1 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο), ενώ οι πιο οικονομικές είναι Μίκρα (5,1 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο), Χορτιάτης (5,4 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο) και Ωραιόκαστρο (5,8 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο).

Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις πώλησης κατοικιών κατεγράφησαν σε Σταυρούπολη (+26,4%), Νεάπολη (+26,3%) και Ξηροκρήνη – Παναγιά Φανερωμένη (+24,9%). Στην ενοικίαση, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν σε Θέρμη, Βασιλικά και Μυγδονία (+20% και άνω).

