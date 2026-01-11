Νέος κύκλος για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τι αλλάζει και πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ από τον νέο κύκλο του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Νέος κύκλος για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τι αλλάζει και πότε ανοίγουν οι αιτήσεις
Μέσα στον Φεβρουάριο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το νέο, διευρυμένο πρόγραμμα επιδότησης ανακαινίσεων κατοικιών «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το οποίο προβλέπει αυξημένα ποσά ενίσχυσης και σημαντική διεύρυνση των δικαιούχων.

Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο σε κλειστά ακίνητα, αλλά επεκτείνεται και σε ιδιοκατοικούμενες κατοικίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ιδιοκτήτες να χρηματοδοτήσουν εργασίες αναβάθμισης.

Η επιδότηση υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο:

Ύψος ενίσχυσης

  • Έως 300 € / τ.μ.

  • Ανώτατο ποσό: 36.000€ ανά κατοικία

  • Κάλυψη δαπάνης έως 90%

Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990.

Ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία εργασιών

  • Επιδότηση: 60% – 90% για γενικές εργασίες ανακαίνισης.

  • Καλύπτουν το 70% – 80% της συνολικής δαπάνης.

Ενεργειακές Παρεμβάσεις

  • Επιδότηση: 20% – 40%.

  • Αντιστοιχούν στο 20% – 30% της συνολικής δαπάνης.

Εργασίες που επιδoτούνται

Γενικές εργασίες

  • Υδραυλικές εργασίες

  • Ηλεκτρολογικές εργασίες

  • Αντικατάσταση πλακιδίων

  • Πλήρης ανακαίνιση μπάνιου

  • Βαψίματα και αποκατάσταση φθορών

Ενεργειακές παρεμβάσεις

  • Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα.

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων
    (χωρίς υποχρέωση εκτεταμένων ενεργειακών παρεμβάσεων).

Δικαιούχοι

Δικαίωμα αίτησης έχουν:

  • Ιδιοκτήτες κλειστών / ακατοίκητων ακινήτων (τουλάχιστον 2 έτη).

  • Ιδιοκτήτες ιδιοκατοικούμενων κατοικιών (εφόσον πληρούν τα κριτήρια).

Εισοδηματικά όρια (υπό εξέταση)

  • Μέχρι 35.000€ για ζευγάρια

  • Προσαύξηση 5.000€ για κάθε παιδί

Δεν προβλέπεται ηλικιακός περιορισμός

Περιορισμός σε έναν μόνο φάκελο, καθώς κάθε ιδιοκτήτης θα μπορεί να υποβάλλει αίτηση για περισσότερα από ένα ακίνητα.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε ότι παρά το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, η πίεση για τους ενοικιαστές παραμένει έντονη, ιδιαίτερα για μονοπρόσωπα νοικοκυριά και νέους ανθρώπους. Υπογράμμισε ότι μέχρι σήμερα, τουλάχιστον 21.000 πολίτες έχουν αποκτήσει σπίτι μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», πληρώνοντας δόση χαμηλότερη από ένα μηνιαίο ενοίκιο.

Αναφερόμενη στον νέο κύκλο του προγράμματος, η κυρία υπουργός επεσήμανε τη διαφορά από το ισχύον. Το τρέχον παρέχει επιδότηση έως 60% και μέχρι 8.100 ευρώ για εργασίες συνολικού ύψους 13.500 ευρώ, ενώ, το νέο πρόγραμμα προσφέρει πολύ μεγαλύτερο κίνητρο, με επιδότηση έως 90% και ποσό έως 36.000 ευρώ, στοχεύοντας στην αξιοποίηση χιλιάδων παλαιών και κλειστών κατοικιών, όπως υπογράμμισε.

