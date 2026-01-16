Αύξηση 300 ευρώ στο ενοίκιο: «Τι από όλα αυτά αξίζει 650€;» - Η καταγγελία που έγινε viral

Σάλο και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο στο TikTok, στο οποίο νεαρή γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη καταγγέλλει αιφνιδιαστική αύξηση 300 ευρώ στο ενοίκιο του σπιτιού της, παρά τις σοβαρές ελλείψεις και τα προβλήματα του διαμερίσματος.

Την ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ενοικίων της Θεσσαλονίκης ανέδειξε μέσα από ένα βίντεο στο TikTok η Μελίνα Μπουντζή, η οποία είδε το ενοίκιο του διαμερίσματος όπου διαμένει να αυξάνεται απότομα, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στα social media.

Όπως περιγράφει, μέχρι σήμερα πλήρωνε ενοίκιο ύψους 350 ευρώ, ωστόσο η ιδιοκτήτρια της γνωστοποίησε ότι με τη λήξη του συμβολαίου το ποσό θα εκτοξευθεί στα 650 ευρώ. Η αιτιολογία, σύμφωνα με την ίδια, ήταν ότι το ακίνητο βρίσκεται κοντά σε στάση μετρό και πως «έχει ανέβει η αξία της περιοχής».

Η απάντησή της, ωστόσο, ήταν ξεκάθαρη. Όπως λέει, πρόκειται για ένα διαμέρισμα με σοβαρές φθορές και ελλείψεις, που σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούν μια τέτοια αύξηση.

«Τι ακριβώς από όλα αυτά δικαιολογεί τα 650 ευρώ;»

Η Μελίνα περιγράφει ένα σπίτι στον τρίτο όροφο χωρίς ασανσέρ, με παλιές μπαλκονόπορτες, υγρασία, προβλήματα θέρμανσης, φθαρμένη εξώπορτα και χωρίς καν κεραία τηλεόρασης. Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις της, όπως καταγγέλλει, τα προβλήματα αγνοήθηκαν από την ιδιοκτήτρια.

Μάλιστα, αποκαλύπτει πως πριν από δύο χρόνια αναγκάστηκε να βάψει το σπίτι και να τοποθετήσει κλιματιστικό με δικά της έξοδα, έχοντας λάβει τότε το «πράσινο φως» από την ιδιοκτήτρια, καθώς αναζητούσε μια μόνιμη κατοικία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μιλώντας στο Newsbomb, η Μελίνα Μπουντζή εκφράζει την απογοήτευσή της για την κατάσταση που βιώνει:

«Μου ξεκαθαρίστηκε ότι με τη λήξη του συμβολαίου το ενοίκιο θα αυξηθεί κατά 300 ευρώ, από τα 350 στα 650. Της είπα ότι ως ένα άτομο δεν έχω τη δυνατότητα να ανταποκριθώ σε ένα τέτοιο ποσό και πως θα αναγκαστώ να φύγω. Η απάντηση που πήρα ήταν ότι το σπίτι “αξίζει” αυτά τα χρήματα επειδή βρίσκεται κοντά στο μετρό. Όταν της επισήμανα ότι το διαμέρισμα έχει σοβαρές ελλείψεις και χρειάζεται αντικαταστάσεις που εδώ και καιρό αγνοούνται, με ρώτησε χαρακτηριστικά “τι ακριβώς έχει;”.

Η αύξηση αυτή είναι εξωφρενική. Έχω κουραστεί να μετακομίζω κάθε δύο ή τρία χρόνια και να πληρώνω συνεχώς μεσίτες και μεταφορικές. Θέλω απλώς ένα σπίτι που να μπορώ να πληρώνω αξιοπρεπώς και να αντιστοιχεί στην πραγματική του κατάσταση».

Καταιγισμός σχολίων: «Να μείνει ανοίκιαστο»

Η νεαρή κοπέλα ανέβασε βίντεο που περιγράφει το περιστατικό στο TikTok και προκάλεσε χιλιάδες σχόλια, με πολλούς χρήστες να δηλώνουν πως έχουν ζήσει παρόμοιες εμπειρίες, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Η αγανάκτηση είναι εμφανής, με χαρακτηριστικά σχόλια όπως:

«Βασικός μισθός 850 ευρώ-ενοίκιο 650» και «να μείνει ανοίκιαστο για μια ζωή».

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στη συζήτηση παρενέβησαν και ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι υποστήριξαν ότι νοικιάζουν σπίτια σε καλύτερη κατάσταση και με πολύ χαμηλότερα ενοίκια, τονίζοντας πως οι ακραίες αυξήσεις δεν αποτελούν μονόδρομο.

Άνοδος στις τιμές ενοικίων - 7 στα 10 διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€/μήνα

Ο Θεμιστοκλής Μπάκας, Πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε ότι «σύμφωνα με τις αναρτημένες αγγελίες ακινήτων σε ιστοσελίδες, η διαθεσιμότητα κατοικιών κατάλληλα για νέους άνω του 1ου ορόφου έως 50τμ με ζητούμενο μίσθωμα έως 300€, αποτελούν μόλις το 4,75% (8,92 το 2024, 11,31 το 2023, 12,6% το 2022) επί του συνόλου των διαθέσιμων κατοικιών άνω του 1ου ορόφου έως 50τμ.».

«Ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής που θα επιλέξει να αναζητήσει κατοικία στο Δήμο Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να γνωρίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος των κατοικιών είναι μερικώς ή/και ολικώς ανακαινισμένες. Παράλληλα, μπορεί να αναζητήσει κατοικίες νεότερες ηλικιακά μετά το 2000-2005 στο Βαρδάρη όπου μεγάλο μέρος αυτών διατίθενται και επιπλωμένες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από τους παρακάτω πίνακες , ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής που θα επιλέξει να αναζητήσει κατοικία στις περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να γνωρίζει ότι τη φετινή χρονιά το 69,96% (59,8% το 2024), δηλαδή, σχεδόν 7 στις 10 κατοικίες έως 50τμ, έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€, εκ των οποίων οι 3 άνω των 501€.

Θεσσαλονίκη – ζητούμενο μίσθωμα σε €/μήνα Ποσοστό διαθεσιμότητας ακινήτων Έως 50 τ.μ. – 2023 Ποσοστό διαθεσιμότητας ακινήτων Έως 50 τ.μ. – 2024 Ποσοστό διαθεσιμότητας ακινήτων Έως 50 τ.μ. – 2025 Έως 300 11,31% 8,92% 4,75% 301-350 14,28% 11,92% 9,73% 351-400 17,4% 19,37% 15,53% 401-450 19,21% 20,81% 21,98% 451-500 12,82% 12,86% 17,80% 501 και άνω 24,9% 26,13% 30,18%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων/Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, κατοικία έως 50τμ, άνω του 1 ου ορόφου

Χαρτογράφηση των ζητούμενων μισθωμάτων σε 7 περιοχές της Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με τον κ. Μπάκα, στη Θεσσαλονίκη, καταγράφονται «διορθώσεις» στα ζητούμενα μισθώματα σχεδόν στο σύνολο των περιοχών, είτε πρόκειται για κατοικία 30τμ-45τμ, είτε για κατοικία 50τμ-60τμ.

Στο Βαρδάρη, το ζητούμενο μίσθωμα κατοικίας 30τμ-45τμ κυμαίνεται από 300€/μήνα έως 550€/μήνα, ενώ κατοικία 50τμ-60τμ από 380€/μήνα έως 650€/μήνα. Οι ανώτερες ζητούμενες τιμές μίσθωσης, αφορούν ακίνητα πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα, με το σύνολο των οικοσυσκευών

Στη περιοχή Καμάρα/Ροτόντα, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικία 30τμ-45τμ, κυμαίνεται από 350€/μήνα έως 500€/μήνα, ενώ για κατοικία 50τμ-60τμ το ζητούμενο μίσθωμα διαμορφώνεται από 400€/μήνα έως 650€/μήνα. Οι ανώτερες ζητούμενες τιμές μίσθωσης, αφορούν ακίνητα πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα, με το σύνολο των οικοσυσκευών

Στη συμπρωτεύουσα, το μεγαλύτερο μέρος των ακινήτων που είναι πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσυσκευών που διατίθενται προς μίσθωση είναι ακίνητα που προέρχονται από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 30τμ έως 45τμ Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 50τμ έως 60τμ ΒΑΡΔΑΡΗ 2019:200 2020:210-250 2021:290-370* 2022:280-400* 2023:280-550** 2024:300-600** 2025:300-550** 2019:250 2020:280-450 2021:300-450** 2022:340-460** 2023:350-550** 2024:400-650** 2025:380-650** ΧΑΡΙΑΛΟΥ 2019:200-240 2020:260-300 2021:300-380* 2022:300-420* 2023:320-500** 2024:360-500** 2025:300-500** 2019:260-320 2020:320-380 2021:320-450* 2022:350-500* 2023:380-550* 2024:450-550* 2025:430-600** ΑΝΩ ΠΟΛΗ 2019:220-230 2020:220-280 2021:300-350* 2022:280-350* 2023:270-390** 2024:300-500** 2025:300-500** 2019:250-300 2020:280-350 2021:320-440* 2022:350-450* 2023:350-580** 2024:380-600** 2025:400-650** ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 2019:250 2020:250-300 2021:300-380** 2022:300-400** 2023:340-450** 2024:360-550** 2025:300-500** 2019:280 2020:300-380 2021:320-450* 2022:350-500* 2023:380-520* 2024:380-700** 2025:380-630** ΚΑΜΑΡΑ/ΡΟΤΟΝΤΑ 2019:260-280 2020:250-350 2021:280-450** 2022:300-550** 2023:320-600** 2024:350-650** 2025:350-500** 2019:- 2020:320-450 2021:320-580** 2022:420-590** 2023:450-650** 2024:450-740** 2025:400-650** ΕΥΟΣΜΟΣ-ΣΙΝΔΟΣ 2019:180-220 2020:200-300 2021:260-300 2022:220-280 2023:250-360** 2024:320-400** 2025:270-500** 2019:250-270 2020:250-320 2021:270-330 2022:300-360 2023:330-450** 2024:370-450** 2025:350-500**

Πηγή/Επεξεργασία : Ιστοσελίδες Αγγελιών, Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου – η ανώτερη τιμή αφορά κυρίως ανακαινισμένα , * Πλήρως Ανακαινισμένο ή νεόδμητο , ** Επιπλωμένο διαμέρισμα με οικοσυκευές πλήρως ανακαινισμένο. Η ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται βάση της διαθεσιμότητας.

