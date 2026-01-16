Αύξηση 300 ευρώ στο ενοίκιο: «Τι από όλα αυτά αξίζει 650€;» - Η καταγγελία που έγινε viral

Οργή για την εκτόξευση των ενοικίων στη Θεσσαλονίκη - Μιλώντας στο Newsbomb, η Μελίνα Μπουντζή εκφράζει την απογοήτευσή της για την κατάσταση που βιώνει - Ο Θεμιστοκλής Μπάκας, Πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, αναφέρει τις τιμές ενοικίων στη συμπρωτεύουσα 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Αύξηση 300 ευρώ στο ενοίκιο: «Τι από όλα αυτά αξίζει 650€;» - Η καταγγελία που έγινε viral
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σάλο και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο στο TikTok, στο οποίο νεαρή γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη καταγγέλλει αιφνιδιαστική αύξηση 300 ευρώ στο ενοίκιο του σπιτιού της, παρά τις σοβαρές ελλείψεις και τα προβλήματα του διαμερίσματος.

Την ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ενοικίων της Θεσσαλονίκης ανέδειξε μέσα από ένα βίντεο στο TikTok η Μελίνα Μπουντζή, η οποία είδε το ενοίκιο του διαμερίσματος όπου διαμένει να αυξάνεται απότομα, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στα social media.

Όπως περιγράφει, μέχρι σήμερα πλήρωνε ενοίκιο ύψους 350 ευρώ, ωστόσο η ιδιοκτήτρια της γνωστοποίησε ότι με τη λήξη του συμβολαίου το ποσό θα εκτοξευθεί στα 650 ευρώ. Η αιτιολογία, σύμφωνα με την ίδια, ήταν ότι το ακίνητο βρίσκεται κοντά σε στάση μετρό και πως «έχει ανέβει η αξία της περιοχής».

Η απάντησή της, ωστόσο, ήταν ξεκάθαρη. Όπως λέει, πρόκειται για ένα διαμέρισμα με σοβαρές φθορές και ελλείψεις, που σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούν μια τέτοια αύξηση.

Μελίνα Μπουντζή

H Μελίνα Μπουντζή

«Τι ακριβώς από όλα αυτά δικαιολογεί τα 650 ευρώ;»

Η Μελίνα περιγράφει ένα σπίτι στον τρίτο όροφο χωρίς ασανσέρ, με παλιές μπαλκονόπορτες, υγρασία, προβλήματα θέρμανσης, φθαρμένη εξώπορτα και χωρίς καν κεραία τηλεόρασης. Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις της, όπως καταγγέλλει, τα προβλήματα αγνοήθηκαν από την ιδιοκτήτρια.

Μάλιστα, αποκαλύπτει πως πριν από δύο χρόνια αναγκάστηκε να βάψει το σπίτι και να τοποθετήσει κλιματιστικό με δικά της έξοδα, έχοντας λάβει τότε το «πράσινο φως» από την ιδιοκτήτρια, καθώς αναζητούσε μια μόνιμη κατοικία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μιλώντας στο Newsbomb, η Μελίνα Μπουντζή εκφράζει την απογοήτευσή της για την κατάσταση που βιώνει:

«Μου ξεκαθαρίστηκε ότι με τη λήξη του συμβολαίου το ενοίκιο θα αυξηθεί κατά 300 ευρώ, από τα 350 στα 650. Της είπα ότι ως ένα άτομο δεν έχω τη δυνατότητα να ανταποκριθώ σε ένα τέτοιο ποσό και πως θα αναγκαστώ να φύγω. Η απάντηση που πήρα ήταν ότι το σπίτι “αξίζει” αυτά τα χρήματα επειδή βρίσκεται κοντά στο μετρό. Όταν της επισήμανα ότι το διαμέρισμα έχει σοβαρές ελλείψεις και χρειάζεται αντικαταστάσεις που εδώ και καιρό αγνοούνται, με ρώτησε χαρακτηριστικά “τι ακριβώς έχει;”.

Η αύξηση αυτή είναι εξωφρενική. Έχω κουραστεί να μετακομίζω κάθε δύο ή τρία χρόνια και να πληρώνω συνεχώς μεσίτες και μεταφορικές. Θέλω απλώς ένα σπίτι που να μπορώ να πληρώνω αξιοπρεπώς και να αντιστοιχεί στην πραγματική του κατάσταση».

Καταιγισμός σχολίων: «Να μείνει ανοίκιαστο»

Η νεαρή κοπέλα ανέβασε βίντεο που περιγράφει το περιστατικό στο TikTok και προκάλεσε χιλιάδες σχόλια, με πολλούς χρήστες να δηλώνουν πως έχουν ζήσει παρόμοιες εμπειρίες, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Η αγανάκτηση είναι εμφανής, με χαρακτηριστικά σχόλια όπως:
«Βασικός μισθός 850 ευρώ-ενοίκιο 650» και «να μείνει ανοίκιαστο για μια ζωή».

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στη συζήτηση παρενέβησαν και ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι υποστήριξαν ότι νοικιάζουν σπίτια σε καλύτερη κατάσταση και με πολύ χαμηλότερα ενοίκια, τονίζοντας πως οι ακραίες αυξήσεις δεν αποτελούν μονόδρομο.

Άνοδος στις τιμές ενοικίων - 7 στα 10 διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€/μήνα

Ο Θεμιστοκλής Μπάκας, Πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε ότι «σύμφωνα με τις αναρτημένες αγγελίες ακινήτων σε ιστοσελίδες, η διαθεσιμότητα κατοικιών κατάλληλα για νέους άνω του 1ου ορόφου έως 50τμ με ζητούμενο μίσθωμα έως 300€, αποτελούν μόλις το 4,75% (8,92 το 2024, 11,31 το 2023, 12,6% το 2022) επί του συνόλου των διαθέσιμων κατοικιών άνω του 1ου ορόφου έως 50τμ.».

«Ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής που θα επιλέξει να αναζητήσει κατοικία στο Δήμο Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να γνωρίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος των κατοικιών είναι μερικώς ή/και ολικώς ανακαινισμένες. Παράλληλα, μπορεί να αναζητήσει κατοικίες νεότερες ηλικιακά μετά το 2000-2005 στο Βαρδάρη όπου μεγάλο μέρος αυτών διατίθενται και επιπλωμένες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από τους παρακάτω πίνακες , ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής που θα επιλέξει να αναζητήσει κατοικία στις περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να γνωρίζει ότι τη φετινή χρονιά το 69,96% (59,8% το 2024), δηλαδή, σχεδόν 7 στις 10 κατοικίες έως 50τμ, έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€, εκ των οποίων οι 3 άνω των 501€.

Θεσσαλονίκη – ζητούμενο μίσθωμα

σε /μήνα

Ποσοστό διαθεσιμότητας ακινήτων

Έως 50 τ.μ. –

2023

Ποσοστό διαθεσιμότητας ακινήτων

Έως 50 τ.μ. –

2024

Ποσοστό διαθεσιμότητας ακινήτων

Έως 50 τ.μ. –

2025

Έως 300

11,31%

8,92%

4,75%

301-350

14,28%

11,92%

9,73%

351-400

17,4%

19,37%

15,53%

401-450

19,21%

20,81%

21,98%

451-500

12,82%

12,86%

17,80%

501 και άνω

24,9%

26,13%

30,18%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων/Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, κατοικία έως 50τμ, άνω του 1 ου ορόφου

Χαρτογράφηση των ζητούμενων μισθωμάτων σε 7 περιοχές της Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με τον κ. Μπάκα, στη Θεσσαλονίκη, καταγράφονται «διορθώσεις» στα ζητούμενα μισθώματα σχεδόν στο σύνολο των περιοχών, είτε πρόκειται για κατοικία 30τμ-45τμ, είτε για κατοικία 50τμ-60τμ.

Στο Βαρδάρη, το ζητούμενο μίσθωμα κατοικίας 30τμ-45τμ κυμαίνεται από 300€/μήνα έως 550€/μήνα, ενώ κατοικία 50τμ-60τμ από 380€/μήνα έως 650€/μήνα. Οι ανώτερες ζητούμενες τιμές μίσθωσης, αφορούν ακίνητα πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα, με το σύνολο των οικοσυσκευών

Στη περιοχή Καμάρα/Ροτόντα, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικία 30τμ-45τμ, κυμαίνεται από 350€/μήνα έως 500€/μήνα, ενώ για κατοικία 50τμ-60τμ το ζητούμενο μίσθωμα διαμορφώνεται από 400€/μήνα έως 650€/μήνα. Οι ανώτερες ζητούμενες τιμές μίσθωσης, αφορούν ακίνητα πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα, με το σύνολο των οικοσυσκευών

Στη συμπρωτεύουσα, το μεγαλύτερο μέρος των ακινήτων που είναι πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσυσκευών που διατίθενται προς μίσθωση είναι ακίνητα που προέρχονται από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 30τμ έως 45τμ

Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 50τμ έως 60τμ

ΒΑΡΔΑΡΗ

2019:200

2020:210-250

2021:290-370*

2022:280-400*

2023:280-550**

2024:300-600**

2025:300-550**

2019:250

2020:280-450

2021:300-450**

2022:340-460**

2023:350-550**

2024:400-650**

2025:380-650**

ΧΑΡΙΑΛΟΥ

2019:200-240

2020:260-300

2021:300-380*

2022:300-420*

2023:320-500**

2024:360-500**

2025:300-500**

2019:260-320

2020:320-380

2021:320-450*

2022:350-500*

2023:380-550*

2024:450-550*

2025:430-600**

ΑΝΩ ΠΟΛΗ

2019:220-230

2020:220-280

2021:300-350*

2022:280-350*

2023:270-390**

2024:300-500**

2025:300-500**

2019:250-300

2020:280-350

2021:320-440*

2022:350-450*

2023:350-580**

2024:380-600**

2025:400-650**

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ

2019:250

2020:250-300

2021:300-380**

2022:300-400**

2023:340-450**

2024:360-550**

2025:300-500**

2019:280

2020:300-380

2021:320-450*

2022:350-500*

2023:380-520*

2024:380-700**

2025:380-630**

ΚΑΜΑΡΑ/ΡΟΤΟΝΤΑ

2019:260-280

2020:250-350

2021:280-450**

2022:300-550**

2023:320-600**

2024:350-650**

2025:350-500**

2019:-

2020:320-450

2021:320-580**

2022:420-590**

2023:450-650**

2024:450-740**

2025:400-650**

ΕΥΟΣΜΟΣ-ΣΙΝΔΟΣ

2019:180-220

2020:200-300

2021:260-300

2022:220-280

2023:250-360**

2024:320-400**

2025:270-500**

2019:250-270

2020:250-320

2021:270-330

2022:300-360

2023:330-450**

2024:370-450**

2025:350-500**

Πηγή/Επεξεργασία : Ιστοσελίδες Αγγελιών, Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου – η ανώτερη τιμή αφορά κυρίως ανακαινισμένα , * Πλήρως Ανακαινισμένο ή νεόδμητο , ** Επιπλωμένο διαμέρισμα με οικοσυκευές πλήρως ανακαινισμένο. Η ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται βάση της διαθεσιμότητας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:20ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς γίνεται «Top Employer» μια εταιρεία στην Ελλάδα;

15:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κριτική Τσουκαλά για τις δημοσκοπήσεις: «Μου προκαλούν τρομερή εντύπωση μερικά ερωτήματα»

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Τα 4 αιτήματα της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη - «Η εναλλακτική είναι κακή» λέει ο Γουίτκοφ

15:15ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο «Ποπάι» της Βραζιλίας, με τα μπράτσα μεγαλύτερα από το κεφάλι του

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Η Λόρα είχε φωτοτυπία το διαβατήριο της μητέρας της

15:12ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θέλω να πεθάνω»: Κραυγή αγωνίας από τον άνθρωπο που δεν κοιμάται εδώ και 2 χρόνια

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ταξί συγκρούστημε με αυτοκίνητο στη Νέα Ιωνία

15:02LIFESTYLE

Eurovision: Η κίνηση της EBU που προκαλεί φρενίτιδα στους Eurofans

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Δυο συλλήψεις για εκβίαση, απειλή, εξύβριση, όπλα και ναρκωτικά

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: «Είμαι μόνος στο δωμάτιο πολέμου με ένα ετοιμοθάνατο λάπτοπ» - Σάλος με το ασυνήθιστο email που έστειλε στους υποστηρικτές του

14:56ΚΟΣΜΟΣ

«Βλέπετε άλλον πρωθυπουργό να πηγαίνει στον Νετανιάχου; Μόνο ο Έλληνας» απάντησε ο Φιντάν στο ερώτημα αν θα αποκατασταθούν οι σχέσεις Τουρκίας - Ισραήλ

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στην εντατική του ΠΑΓΝΗ γιατρός με μηνιγγίτιδα

14:54ΥΓΕΙΑ

Αυτό είναι το νούμερο 1 ρόφημα για την προστασία του εγκεφάλου μετά τα 60

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άρση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Πιερία - Ανοιχτή η εθνική οδός στην Κατερίνη

14:46ΥΓΕΙΑ

Γρίπη Α: Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: 12χρονο παιδί ύποπτο για τζιχαντιστική προπαγάνδα

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στα Μέγαρα: Σύγκρουση δύο φορτηγών - Κλειστή λωρίδα κυκλοφορίας στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Κορίνθου

14:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με τον ΜΑΚΜΠΕΘ του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ επιστρέφει τη νέα σεζόν στο Αμφι-Θέατρο η Κατερίνα Ευαγγελάτου

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Τζαφάρ Παναχί στον Guardian: «Το ιρανικό καθεστώς θα καταρρεύσει 100%, το πότε δεν ξέρουμε»

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Εκρηκτική αύξηση €300 στο ενοίκιο διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη επειδή είναι κοντά στο... Μετρό - Γιατί εκτοξεύονται τα μισθώματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Μέλπω Ζαρόκωστα

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

13:28ΕΛΛΑΔΑ

«Μην κηδέψετε τη γυναίκα μου χωρίς εμένα»: Τα λόγια του δικηγόρου από την Κεφαλονιά πριν μπει στην εντατική - Στον Παναμά η σορός της συζύγου του

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Εκρηκτική αύξηση €300 στο ενοίκιο διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη επειδή είναι κοντά στο... Μετρό - Γιατί εκτοξεύονται τα μισθώματα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Όλοι τα ίδια λένε» επιμένει ο Ανεστίδης για τις ύβρεις στον Μητσοτάκη παρά τη μισή συγγνώμη - «Δεν έχει καμία δουλειά στη συνάντηση» είπε ο Μαρινάκης - Αποδοκιμάζουν οι αγροτοδυνδικαλιστές

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Θερμοπύλες: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στις ιαματικές πηγές

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

14:01ΥΓΕΙΑ

Πόσο κόκκινο κρέας πρέπει να τρώμε: Τι αλλάζει με τις νέες διατροφικές οδηγίες των ΗΠΑ

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Δεν είχε πιει, κόλλησε το γκάζι» λέει η μητέρα της 24χρονης οδηγού που τράκαρε 15 αυτοκίνητα - Βίντεο

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής (18/1)

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στα Μέγαρα: Σύγκρουση δύο φορτηγών - Κλειστή λωρίδα κυκλοφορίας στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Κορίνθου

10:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στον Ράμα από το Newsbomb: «Έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα με την Ελλάδα σοβαρό...»

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούμενος γιατρός στα Χανιά: Με αυτή τη φωτογραφία ψάχνουν τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο

08:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε μέσα σε 5 λεπτά τις κλήσεις και τα πρόστιμα σε gov.gr και ΑΑΔΕ

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Επέκταση χωρικών υδάτων, ενόψει» - Τι είπε για τη «γαλάζια πατρίδα»

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: «Πλέον περνάμε από την αποτροπή, στη θαλάσσια κυριαρχία» - Ο ναύαρχος Φενέκος αναλύει το «πώς αλλάζει όλο το επιχειρησιακό δόγμα»

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: «Είμαι μόνος στο δωμάτιο πολέμου με ένα ετοιμοθάνατο λάπτοπ» - Σάλος με το ασυνήθιστο email που έστειλε στους υποστηρικτές του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ