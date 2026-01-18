Ενοίκια: Πόσο πληρώνουμε για ένα σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα

Οι οικογένειες και οι νέοι δυσκολεύονται να βρουν κατοικία προσιτού κόστους, ενώ οι τιμές στα ενοίκια συνεχίζουν να ανεβαίνουν στις δημοφιλέστερες περιοχές τα τελευταία χρόνια.

Η στέγαση στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επείγοντα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι πολίτες να δυσκολεύονται αρκετά, προκειμένου να βρουν μία στέγη, η οποία θα τους παρέχει, ασφάλεια, άνεση, αλλά και ένα ενοίκιο, το οποίο θα μπορούν να πληρώσουν.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 47,3% των Ελλήνων ζει σε νοικοκυριά που δυσκολεύονται να πληρώσουν ενοίκια, δάνεια ή λογαριασμούς, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο ευρωπαϊκό όρο του 9,3%. Η Βουλγαρία, η δεύτερη στη λίστα, καταγράφει 18,8%, γεγονός που σημαίνει ότι στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι περίπου 2,5 φορές μεγαλύτερο ακόμη και σε σύγκριση με τη δεύτερη χώρα της Ευρώπης.

«Το κόστος στέγασης έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα που αντιστοιχούν στο 60%-70% του μέσου μηνιαίου μισθού, ενώ για οικογενειακή κατοικία μπορεί να απορροφήσει σχεδόν το σύνολο ενός «καλού» μισθού, αναγκάζοντας μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας να περιορίζουν ακόμη και βασικές ανάγκες τους. Η Ελλάδα παρουσιάζει, επιπλέον, μια ιδιαίτερη πρόκληση: οι νέοι εγκαταλείπουν το πατρικό σπίτι σε μέση ηλικία τα 30,7 έτη, πολύ αργότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 26,2 ετών, και όταν τελικά προσπαθούν να ζήσουν ανεξάρτητα, αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στη στέγαση» τόνισε στο newsbomb.gr ο Πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας.

Παράλληλα, ο ίδιος πρόσθεσε πως «στις σκανδιναβικές χώρες, όπου η ανεξαρτητοποίηση πραγματοποιείται νωρίτερα (21-22 ετών), το κόστος στέγασης για τους νέους είναι υψηλό, αλλά όχι τόσο δραματικό όσο στην Ελλάδα. Αντίθετα, στη χώρα μας, 7 στους 10 νέους ηλικίας 18-34 ετών εξακολουθούν να ζουν με τους γονείς τους, κατατάσσοντας την Ελλάδα στη δεύτερη θέση μεταξύ των 26 χωρών της Ε.Ε., ενώ ο μέσος όρος περιορίζεται στο 49,4%. Η εικόνα αυτή καταδεικνύει την έντονη πίεση που υφίστανται οι νέοι και οι οικογένειες, και υπογραμμίζει την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις στην αγορά στέγασης».

Τι λένε ενοικιαστές στο Newbomb.gr

Ταυτόχρονα, μιλώντας στο newsbomb.gr ενοικιαστής στην Αγία Παρασκευή αναφέρει μεταξύ άλλων πως: «Νοικιάζω αυτό το σπίτι από τον Αύγουστο του 2023 και το μηνιαίο ενοίκιο μου φτάνει τα 550 ευρώ. Πρόκειται για ένα σπίτι 65 τ.μ. και δεν ήταν επιπλωμένο. Επομένως χρειάστηκαν και αρκετά χρήματα στα έπιπλα. Είναι πολύ δύσκολα, καθώς όλα έχουν ανοδική τάση».

Άλλος ενοικιαστής που ζει στην Πανόρμου, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, αναφέρει: «Νοικιάζω το συγκεκριμένο σπίτι εδώ και έναν χρόνο. Το ενοίκιο μου φτάνει τα 750 ευρώ και η θέρμανση του σπιτιού είναι ρεύμα, γεγονός που σημαίνει πως τα υπόλοιπα έξοδα είναι αρκετά. Πρόκειται για ένα σπίτι 60 τ.μ. πρώτου ορόφου. Δυστυχώς όλα τα ενοίκια έχουν ανέβει αρκετά και με τα καθημερινά έξοδα, τα βγάζουμε πολύ δύσκολα πέρα».

Το κόστος μίσθωσης σε 16 περιοχές της Αθήνας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις διαθέσιμες αγγελίες ακινήτων σε περιοχές της Αθήνας με τη μεγαλύτερη ζήτηση από οικογένειες για ενοικίαση κατοικίας, η μέση ζητούμενη τιμή μίσθωσης κυμαίνεται στα 12,35€/τ.μ. ( 11,31€/τ.μ. το 2023, 9,8 €/τ.μ. το 2022) για διαμέρισμα 80τμ-110τμ άνω του 1ου ορόφου, κατασκευής μετά το 2000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις διαθέσιμες αγγελίες ακινήτων σε περιοχές της Αθήνας με τη μεγαλύτερη ζήτηση από οικογένειες για ενοικίαση κατοικίας, η μέση ζητούμενη τιμή μίσθωσης διαμορφώνεται φέτος στα 12,91€/τ.μ. (12,35€/τ.μ. το 2024, 11,31€/τ.μ. το 2023, 9,8€/τ.μ. το 2022) για διαμέρισμα 80–110 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου και κατασκευής μετά το 2000.

Η μέση κατώτατη ζητούμενη τιμή φτάνει τα 10,39€/τ.μ. (9,81€/τ.μ. το 2024, 9,09€/τ.μ. το 2023, 8,15€/τ.μ. το 2022), ενώ η μέση ανώτατη στα 15,42€/τ.μ. (14,88€/τ.μ. το 2024, 13,1€/τ.μ. το 2021, 11,4€/τ.μ. το 2022). Αυτό σημαίνει ότι μια οικογένεια για κατοικία 100 τ.μ. θα πρέπει να καταβάλει από 1.039€ έως 1.542€ το μήνα, έναντι 980–1.488€ το 2024 και 900–1.310€ το 2023.

Στα Δυτικά Προάστια, το μέσο κόστος μίσθωσης για κατοικία 100 τ.μ. άνω του 1ου ορόφου, κατασκευής μετά το 2000, ανέρχεται σε 943€/μήνα στο Περιστέρι (815€/μήνα το 2024, 770€/μήνα το 2023, 730€/μήνα το 2022) και σε 976€/μήνα στην Πετρούπολη (1.129€/μήνα το 2024, 800€/μήνα το 2023, 750€/μήνα το 2022).

Στο κέντρο της Αθήνας, το κόστος μίσθωσης κυμαίνεται:



• Στους Αμπελόκηπους από 12€/τ.μ. έως 15€/τ.μ.,

• Στο Παγκράτι από 11,04€/τ.μ. έως 15,2€/τ.μ.,

• Στον Νέο Κόσμο από 9,44€/τ.μ. έως 12,27€/τ.μ.

Την ίδια στιγμή, στον Νέο Κόσμο είναι καταγεγραμμένα 1.066 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης (1.047 το 2024, 907 το 2023), ενώ στους Αμπελόκηπους 432 ακίνητα (357 το 2024, 437 το 2023).

Στα Νότια Προάστια, το ύψος του ενοικίου διαφοροποιείται κυρίως από την απόσταση από τη θάλασσα και τη θέα. Στη Γλυφάδα, το μέσο κόστος φτάνει τα 19,83€/τ.μ. (19,375€/τ.μ. το 2024, 15,5€/τ.μ. το 2023), ενώ στη Βούλα τα 17,53€/τ.μ. (17,44€/τ.μ. το 2024, 17,35€/τ.μ. το 2023).

Σε επίπεδο μέσου μηνιαίου κόστους, ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. κοστίζει:

1.313€ στη Νέα Σμύρνη,

1.301€ στο Παλαιό Φάληρο,

1.470€ στην Καλλιθέα.

Η καταγεγραμμένη διαθεσιμότητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανέρχεται:

Στη Γλυφάδα σε 581 ακίνητα (487 το 2024, 370 το 2023),

Στη Βούλα σε 228 ακίνητα (226 το 2024, 160 το 2023),

Στο Παλαιό Φάληρο σε 490 ακίνητα (438 το 2024, 336 το 2023),

Στην Καλλιθέα σε 484 ακίνητα (453 το 2024, 281 το 2023).

Στα Βόρεια Προάστια, οι τιμές κυμαίνονται:

Στο Μαρούσι από 10,9€/τ.μ. έως 15,62€/τ.μ.,

Στον Χολαργό από 11,2€/τ.μ. έως 15,8€/τ.μ.,

Στο Χαλάνδρι από 10,9€/τ.μ. έως 14,25€/τ.μ.,

Στην Κηφισιά από 12,62€/τ.μ. έως 16,98€/τ.μ.

«Συνολικά, η μέση αύξηση των ζητούμενων τιμών μίσθωσης στις 16 περιοχές της Αττικής με τη μεγαλύτερη ζήτηση για οικογενειακή κατοικία φτάνει το +4,5% σε σχέση με πέρυσι, έναντι +14,1% σε σχέση με το 2023 και +31,73% σε σχέση με το 2022.

Χαρακτηριστικό είναι ότι φέτος παρατηρείται μικρή διαθεσιμότητα ακινήτων στην Πετρούπολη, αλλά και αύξηση της διαθεσιμότητας σε υψηλότερα μισθώματα στη Γλυφάδα» συμπλήρωσε στο newsbomb.gr ο κ. Μπάκας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι μεγάλο πλήθος «νέων» ηλικιακά ακινήτων έχει αγοραστεί τα τελευταία χρόνια από αλλοδαπούς επενδυτές, είτε με σκοπό την απόκτηση Golden Visa, είτε ως επενδυτική επιλογή, με στόχο την εκμετάλλευσή τους μέσω μακροχρόνιας συμβατικής μίσθωσης.

Σύμφωνα με τον Θεμιστοκλή Μπάκα, «η εικόνα που προκύπτει από την ανάλυση των τιμών ζητούμενων τιμών μίσθωσης στις 16 πιο δημοφιλείς περιοχές της Αθήνας αποτυπώνει την ένταση της πίεσης που υφίστανται οι οικογένειες και οι νέοι στην αναζήτηση στέγης. Η συνεχής άνοδος των ζητούμενων τιμών, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ακινήτων και η επενδυτική δραστηριότητα ξένων επενδυτών στο κέντρο και στα νότια προάστια – ιδιαίτερα τα προηγούμενα έτη έχουν εντείνει την πρόκληση, καθιστώντας την πρόσβαση σε αξιοπρεπή κατοικία ολοένα και δυσκολότερη. Η τάση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές στέγασης, που θα εξισορροπήσουν την αγορά, θα στηρίξουν τα νοικοκυριά και θα διευκολύνουν την ανεξάρτητη διαβίωση των νέων, χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα τον οικογενειακό ή ατομικό προϋπολογισμό».

Η διαθεσιμότητα κατοικιών σύμφωνα με το ζητούμενο μίσθωμα στην Αττική

«Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στο σύνολο των περιοχών του Ν. Αττικής, η διαθεσιμότητα ακινήτων προς μίσθωση (ανεξαρτήτως παλαιότητας) είναι πολύ μικρή έναντι των προηγούμενων χρόνων. Παράλληλα ,όπως προκύπτει και από το σύνολο των παρακάτω πινάκων, το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων προς μίσθωση ακινήτων 80τμ-110τμ άνω του 1ου ορόφου, διατίθεται με ζητούμενες τιμές μίσθωσης άνω των 800€/μήνα» υπογράμμισε ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Βόρεια Προάστια όπου το 96,81% (95,80% το 2024,93,11% το 2022) των διαθέσιμων προς μίσθωση ακινήτων, έχουν ζητούμενο μίσθωμα είναι άνω των 800€/μήνα, ενώ στα Νότια Προάστια το 93,84% (80,40% το 2024, 81,44% το 2022). Στο κέντρο της Αθήνας το 81,20% (81,16% το 2024,65,66% το 2022) των διαθεσίμων κατοικιών έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 700€/μήνα, ενώ στις περιοχές του Πειραιά το 83,72% (81,45% το 2024, το 47,46% το 2022) , των Δυτικών Προαστίων το 73,18% (52,36% το 2024, 50,31% το 2022) και στο Υπόλοιπο Αττικής το 78,18% (το 78,39% το 2024, 56,97% το 2022).

Σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα, καταγράφουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των διαθεσίμων κατοικιών κατάλληλα για οικογένεια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 800€:

Στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, 8 στα 10 σπίτια έ χουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 700€ εκ των οποίων τα 4 πάνω από 1.000€

των Αθηνών, χουν ζητούμενο μίσθωμα εκ των οποίων τα Στις περιοχές των Βορείων Προαστίων , 9 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 800€ εκ των οποίων τα 8 πάνω από 1.000€

, 9 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 800€ εκ των οποίων τα Στις περιοχές των Νοτίων Προαστίων , 9 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 800€ εκ των οποίων τα 7, πάνω από 1.000€

, 9 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα εκ των οποίων τα 7, Στις περιοχές του Πειραιά , 8 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 700€ εκ των οποίων τα 3 πάνω από 1.000€

, 8 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 700€ εκ των οποίων τα Στις περιοχές του Υπολοίπου Αττικής, 8 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 700€ εκ των οποίων το 1 πάνω από 1.000€

Οι τιμές ενοικίων στην Πάτρα

Στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, στην Πάτρα το κόστος μίσθωσης κατοικίας έως 25τμ κυμαίνεται από 260€ έως 300€/μήνα, ενώ για κατοικία 30τμ-45τμ αγγίζει ακόμη και τα 600€/μήνα για κατοικία πλήρως ανακαινισμένη ή/και νεόδμητη, επιπλωμένη με το σύνολο των οικοσυσκευών.

Οικονομικότερη λύση αποτελούν οι περιοχές Ταραμπούρα, Ζαρουχλεϊκά, Ψαροφαϊ και Πλατεία Παπανδρέου, όπου το κόστος μίσθωσης κατοικίας έως 25τμ διαμορφώνεται από 220€ έως 250€/μήνα και για κατοικία από 30τμ-45τμ, κυμαίνεται από 260€/μήνα έως 400€/μήνα.

Στο κέντρο της πόλης, στα Ψηλά Αλώνια, καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές μίσθωσης. Συγκεκριμένα, το κόστος μίσθωσης κατοικίας έως 25τμ κυμαίνεται από 280€/μήνα, για κατοικία από 30τμ έως 45τμ αγγίζει ακόμη και τα 550€/μήνα και για κατοικία 50τμ-60τμ ακόμη και τα 650€/μήνα.

Οι άνωθεν τιμές αφορούν διαμερίσματα επιπλωμένα πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα και με το σύνολο των οικοσυσκευών.

Θεσσαλονίκη: 7 στα 10 διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€/μήνα

Σύμφωνα με τις αναρτημένες αγγελίες ακινήτων σε ιστοσελίδες για τη Θεσσαλονίκη, η διαθεσιμότητα κατοικιών κατάλληλα για νέους άνω του 1ου ορόφου έως 50τμ με ζητούμενο μίσθωμα έως 300€, αποτελούν μόλις το 4,75% (8,92 το 2024, 11,31 το 2023, 12,6% το 2022) επί του συνόλου των διαθέσιμων κατοικιών άνω του 1ου ορόφου έως 50τμ.

Ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής που θα επιλέξει να αναζητήσει κατοικία στο Δήμο Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να γνωρίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος των κατοικιών είναι μερικώς ή/και ολικώς ανακαινισμένες. Παράλληλα, μπορεί να αναζητήσει κατοικίες νεότερες ηλικιακά μετά το 2000-2005 στο Βαρδάρη όπου μεγάλο μέρος αυτών διατίθενται και επιπλωμένες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από τους παρακάτω πίνακες , ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής που θα επιλέξει να αναζητήσει κατοικία στις περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να γνωρίζει ότι τη φετινή χρονιά το 69,96% (59,8% το 2024), δηλαδή, σχεδόν 7στις 10 κατοικίες έως 50τμ, έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€, εκ των οποίων οι 3 άνω των 501€.

Χαρτογράφηση των ζητούμενων μισθωμάτων σε 7 περιοχές της Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη, καταγράφονται «διορθώσεις» στα ζητούμενα μισθώματα σχεδόν στο σύνολο των περιοχών, είτε πρόκειται για κατοικία 30τμ-45τμ, είτε για κατοικία 50τμ-60τμ.

Στον Βαρδάρη, το ζητούμενο μίσθωμα κατοικίας 30τμ-45τμ κυμαίνεται από 300€/μήνα έως 550€/μήνα, ενώ κατοικία 50τμ-60τμ από 380€/μήνα έως 650€/μήνα. Οι ανώτερες ζητούμενες τιμές μίσθωσης, αφορούν ακίνητα πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα, με το σύνολο των οικοσυσκευών

Στη περιοχή Καμάρα/Ροτόντα, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικία 30τμ-45τμ, κυμαίνεται από 350€/μήνα έως 500€/μήνα, ενώ για κατοικία 50τμ-60τμ το ζητούμενο μίσθωμα διαμορφώνεται από 400€/μήνα έως 650€/μήνα. Οι ανώτερες ζητούμενες τιμές μίσθωσης, αφορούν ακίνητα πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα, με το σύνολο των οικοσυσκευών.

Τέλος, στα δυτικά της Θεσσαλονίκης όπως Εύοσμος και Σίνδο, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικία 30τμ-45τμ υπολογίζεται από 270€/μήνα έως 500€/μήνα.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τα στοιχεία στη Θεσσαλονίκη, το μεγαλύτερο μέρος των ακινήτων που είναι πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσυσκευών.

