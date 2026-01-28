Νέο φορολογικό πλαίσιο: Ο νέος χάρτης των μισθών – Πόσο μειώνεται ο φόρος για κάθε εισόδημα

Σημαντική ενίσχυση στα καθαρά τους εισοδήματα θα δουν περίπου ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, καθώς τίθεται σε ισχύ το νέο φορολογικό πλαίσιο. Οι αλλαγές στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης φέρνουν οριζόντιες μειώσεις συντελεστών, αλλά και στοχευμένες ελαφρύνσεις που ευνοούν ιδιαίτερα τους νέους έως 30 ετών και τις οικογένειες με παιδιά.

Η νέα φορολογική κλίμακα

Ο πυρήνας των αλλαγών εστιάζει στη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ. Συγκεκριμένα:

Για το κλιμάκιο 10.000 – 20.000 € , ο συντελεστής πέφτει στο 20% (από 22%).

Για τα εισοδήματα 20.000 – 30.000 € , ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 26% (από 28%).

Στο κλιμάκιο 30.000 – 40.000 €, η φορολογία μειώνεται στο 34% (από 36%).

Παράλληλα, θεσπίζεται νέος ενδιάμεσος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40.000 – 60.000 €, ενώ ο ανώτατος συντελεστής για ποσά άνω των 60.000 € ορίζεται στο 44%.

Στήριξη σε νέους και οικογένειες

Η νέα αρχιτεκτονική του φόρου εισοδήματος περιλαμβάνει γενναίες ελαφρύνσεις για τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την ακρίβεια:

Νέοι έως 25 ετών: Θεσπίζεται μηδενικός φόρος για εισοδήματα έως 20.000 €. Νέοι 26-30 ετών: Ο συντελεστής μειώνεται στο 9% για το πρώτο κλιμάκιο (10.000-20.000 €). Οικογένειες: Οι συντελεστές μειώνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών (18% για ένα παιδί, 16% για δύο και 9% για τρία). Πολύτεκνοι (4+ παιδιά): Προβλέπεται πλήρης απαλλαγή (0%) για εισοδήματα έως 20.000 €.

Πρακτικά παραδείγματα: Πόσα χρήματα κερδίζουν οι εργαζόμενοι

Η επίδραση των μέτρων μεταφράζεται σε «έξτρα» μισθούς σε ετήσια βάση. Για παράδειγμα, ένας νέος 24 ετών στον κλάδο της πληροφορικής με καθαρό μισθό 1.250 €, χάρη στον μηδενικό φόρο, θα δει αύξηση 177 € τον μήνα, κερδίζοντας ουσιαστικά δύο επιπλέον μισθούς το χρόνο (ετήσιο όφελος 2.478 €).

Αντίστοιχα, μια εργαζόμενη 28 ετών με ένα παιδί θα δει τον καθαρό της μισθό να ανεβαίνει από τα 1.260 € στα 1.353 € (+93 €/μήνα), ενώ ένα ζευγάρι τρίτεκνων στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να δει το συνολικό οικογενειακό του όφελος να αγγίζει τα 2.996 € ετησίως.

Ακόμη και στο Δημόσιο, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά θα έχει συνολική ετήσια ελάφρυνση ύψους 1.500 €, βελτιώνοντας σημαντικά τη ρευστότητα του νοικοκυριού από τις πρώτες κιόλας ημέρες του νέου έτους.

