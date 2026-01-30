Ισραηλινός πρώην όμηρος στη Γάζα: «Μπορώ να αναπνεύσω ξανά» λέει μετά από 500 ημέρες αιχμαλωσίας

Ισραηλινός πρώην όμηρος που κρατήθηκε για σχεδόν 500 ημέρες στη Γάζα λέει ότι η επιστροφή της τελευταίας σορού αυτή την εβδομάδα σημαίνει ότι όλοι οι απελευθερωμένοι αιχμάλωτοι μπορούν «τώρα να αναπνεύσουν και να ξεκινήσουν ξανά τη ζωή τους».

Newsbomb

Ισραηλινός πρώην όμηρος στη Γάζα: «Μπορώ να αναπνεύσω ξανά» λέει μετά από 500 ημέρες αιχμαλωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο τριαντάχρονος Σάσα Τρουφάνοφ, μηχανικός ηλεκτρονικών της Amazon, απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023 από Παλαιστίνιους ένοπλους της Ισλαμικής Τζιχάντ. Η αρραβωνιαστικιά του Σαπίρ Κοέν, η μητέρα του και η γιαγιά του απήχθησαν επίσης και μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Οι γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες μετά από περισσότερες από 50 ημέρες ως ομήροι. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος πριν από ένα χρόνο, μετά από 498 ημέρες αιχμαλωσίας.

Στην πρώτη του συνέντευξη, ο Τρουφάνοφ, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Λονδίνο, δήλωσε στο BBC News ότι με την επιστροφή της σορού του Ραν Γκβίλι τη Δευτέρα, όλοι οι όμηροι είχαν επιστρέψει «Είναι υπέροχα. Περιμέναμε τόσο καιρό να συμβεί αυτό». «Κουβαλούσα αυτό το βάρος από τότε που επέστρεψα. Ήταν σαν ένα βάρος στους ώμους μου που με εμπόδιζε να επιστρέψω στη ζωή μου. Παρόλο που αφεθήκαμε ελεύθεροι, δεν βγήκαμε πραγματικά από τη Γάζα επειδή οι φίλοι και τα αδέρφια μας ήταν ακόμα εκεί.»

Αλλά η στιγμή ήταν γλυκόπικρη για αυτόν, καθώς τη Δευτέρα ήταν επίσης τα γενέθλια του πατέρα του Βιτάλι. Ο Τρουφάνοφ ανακάλυψε ότι ο πατέρας του είχε δολοφονηθεί στις 7 Οκτωβρίου, την ημέρα που αφέθηκε ελεύθερος τον Φεβρουάριο του 2025, και συνειδητοποίησε ότι ο πατέρας του δεν ήταν εκεί για να τον συναντήσει.

Ο Τρουφάνοφ και η Κόεν επισκέπτονταν την οικογένειά του στο κιμπούτς Νιρ Οζ, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, όταν Παλαιστίνιοι ένοπλοι εισέβαλαν στα σπίτια τους. Η Κόεν τυλίχτηκε σε μια κουβέρτα και κρύφτηκε κάτω από το κρεβάτι, αλλά και οι δύο συνελήφθησαν. Ο Τρουφάνοφ γρονθοκοπήθηκε και μαχαιρώθηκε στον ώμο. «Είδα τον τρομοκράτη με τόσο θυμό και μίσος στο πρόσωπό του, να κρατάει το μαχαίρι του προσπαθώντας να με μαχαιρώσει ακόμα περισσότερο».

Καθώς οι επιτιθέμενοι προσπαθούσαν να βγάλουν τον Τρουφάνοφ από το κιμπούτς, κατάφερε να δραπετεύσει για μια στιγμή, αλλά όταν σταμάτησε να τρέχει, τον πυροβόλησαν δύο φορές σε κάθε πόδι. «Ένιωσα έναν ξέσπασμα πόνου να με διαπερνάει και έπεσα στο έδαφος, τότε ένας από τους τρομοκράτες με χτύπησε με το τουφέκι στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου και το άνοιξε.»

Όταν έφτασε στη Γάζα, λέει ότι ξυλοκοπήθηκε από πολίτες και σκέφτηκε «αυτή είναι η στιγμή που θα πεθάνει». Ενώ βρισκόταν στη Γάζα, ο Τρουφάνοφ δεν έλαβε σχεδόν καμία ιατρική περίθαλψη. Μεταφέρθηκε μία φορά σε ένα οικογενειακό σπίτι και μία φορά σε νοσοκομείο, όπου το σπασμένο του πόδι τυλίχτηκε πρώτα με μια ξύλινη σκούπα και στη συνέχεια με ένα μέρος μιας μεταλλικής σχάρας.

Σε αντίθεση με πολλούς άλλους ομήρους, κρατήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου σε απομόνωση. Μόνο για δύο από τις 498 ημέρες αιχμαλωσίας ο Τρουφάνιοφ είδε άλλον όμηρο. Αφέθηκε ελεύθερος τον Φεβρουάριο του 2025 μετά από 498 ημέρες αιχμαλωσίας. Στην αρχή κρατήθηκε πάνω από το έδαφος, για περισσότερες από έξι εβδομάδες κλειδωμένος σε ένα κλουβί και του δινόταν μόλις και μετά βίας αρκετή τροφή για να επιβιώσει. Εκεί, λέει ότι βίωσε σεξουαλική παρενόχληση, ενώ μια κρυφή κάμερα τον κατέγραψε όταν του επιτρεπόταν να κάνει ντους μία φορά την εβδομάδα.

Όταν τον μετέφεραν κάτω από το έδαφος στις σήραγγες, ο Τρουφάνοφ λέει ότι τον άφησαν μόνο για μήνες, με τους απαγωγείς να του φέρνουν μόνο φαγητό και στη συνέχεια να τον αφήνουν σε έναν σιωπηλό, στενό, υγρό χώρο τόσο σκοτεινό που δεν μπορούσε να δει το χέρι του μπροστά στο πρόσωπό του. «Θυμάμαι ότι ένιωθα ότι ήμουν θαμμένος κάτω από το έδαφος ενώ ήμουν ακόμα ζωντανός. Τα έχανα. Δυσκολευόμουν να βρω ελπίδα σε αυτό το μέρος. Πολλές φορές έχασα την ελπίδα εντελώς. Έλεγα στον εαυτό μου: "Αυτό είναι το τελευταίο μέρος που θα δεις ζωντανός"».

Είναι η πρώτη φορά από το 2014 που δεν υπάρχουν Ισραηλινοί όμηροι στη Γάζα. Διακόσια πενήντα ένας άνθρωποι αιχμαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άλλοι άνθρωποι. Το Ισραήλ απάντησε εξαπολύοντας στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, κατά την οποία περισσότεροι από 71.660 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Από την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου 2025, τουλάχιστον 492 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, αναφέρει το υπουργείο Υγείας, καθώς και τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες.

Τώρα που όλοι οι όμηροι, οι ζωντανοί και οι νεκροί, έχουν επιστρέψει στο Ισραήλ, μπορεί να ξεκινήσει η δεύτερη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Το βασικό συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας πρόκειται να ανοίξει σε συνεχή βάση για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2024, όπως απαιτείται από το σχέδιο.

Προβλέπει επίσης την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ομάδων· μια τεχνοκρατική παλαιστινιακή κυβέρνηση· και την ανοικοδόμηση της Γάζας. Ο Σάσα Τρουφάνοφ πιστεύει ότι αυτά τα μέτρα δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν ότι μια επίθεση όπως αυτή της 7ης Οκτωβρίου δεν θα επαναληφθεί.

«Η ανοικοδόμηση της Γάζας, μετά από όσα συνέβησαν στον πόλεμο, είναι κατανοητή. Αλλά πρώτα απ 'όλα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο λαός της Γάζας θα σταματήσει να προσπαθεί να βλάψει το Ισραήλ. Οι τρομοκράτες μου έλεγαν: "Θα το κάνουμε αυτό ξανά και ξανά". Η ανοικοδόμηση της Γάζας και το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα είναι μάταια, καθώς δεν θα λύσουν ποτέ το πραγματικό πρόβλημα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να σταματήσει αυτό το μίσος και η ενθάρρυνση της τρομοκρατικής δραστηριότητας».

Ο πρώην όμηρος πρέπει τώρα να αποκατασταθεί ψυχικά και σωματικά. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί πατερίτσες μετά από χειρουργική επέμβαση στο πόδι του, αλλά ελπίζει να χορέψει στον γάμο του με την Σαπίρ Κοέν σε λίγες εβδομάδες. «Είναι μια νίκη: να ξεπεράσουμε το μίσος και τον φόβο και να πούμε στον εαυτό μας: "Θα χτίσουμε τη ζωή μαζί και θα συνεχίσουμε"».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:19ΚΟΣΜΟΣ

Ασυνήθιστη κλοπή στην Ιαπωνία: Έριξαν δακρυγόνα σε πολυσύχναστο δρόμο του Τόκιο για να αρπάξουν βαλίτσες με 2,3 εκατ. ευρώ σε μετρητά

09:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Με DNA πρέσβη» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το πλαίσιο νόμου για εγκαταστάσεις με προπάνιο και τι ισχύει για ευθύνες ιδιοκτητών κι ασφαλιστικές καλύψεις

09:12ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε πουλιά δεν προσγειώνονται έτσι» – Έλληνας πιλότος δίνει… ρεσιτάλ με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης και γίνεται viral

09:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαστεργίου για Βιολάντα: Το 2007 ασχολήθηκα με τις μελέτες τμήματος της επιχείρησης – Να δούμε τι πήγε λάθος

08:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μπραντ Πιτ: Έρχεται στην Ύδρα για τα γυρίσματα διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Πέθανε ο δήμαρχος Φιλιατών Βασίλης Τζίγκος - Νοσηλευόταν στο Λαΐκό Νοσοκομείο Αθηνών

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ιστιοφόρο σημαίας Μεγάλης Βρετανίας βυθίστηκε στη Σύμη

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Λουίτζι Μαντζιόνε: Άνδρας που παρίστανε πράκτορα του FBI, αποπειράθηκε να τον ελευθερώσει με… κόφτη πίτσας

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση μεγάλων βράχων στο Αγρίνιο - Αποκαταστάθηκαν άμεσα οι ζημιές

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός πρώην όμηρος στη Γάζα: «Μπορώ να αναπνεύσω ξανά» λέει μετά από 500 ημέρες αιχμαλωσίας

08:35ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Τέταρτη σερί ήττα χωρίς Giannis οι Μπακς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Δεκάδες νεκροί από επίθεση τζιχαντιστών στη Νιγηρία - Πολλοί στρατιώτες αγνοούνται

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Μαλανδρίνο: Μαχαίρωσαν βαρυποινίτη στις φυλακές - Του είχαν στήσει καρτέρι

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, κέντρο, Αττική Οδό – Πού αλλού υπάρχει μποτιλιάρισμα

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Τράμπ: Μήνυσε το υπουργείο Οικονομικών και την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων για τη διαρροή των φορολογικών του δηλώσεων - Ζητάει 10 δισ.δολάρια

08:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκροτεί ομάδα και κείμενο για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις μισθοδοσίες σήμερα οι αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα από τις φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ - Αναλυτικά παραδείγματα

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Χειροπέδες σε 15χρονο για τον ξυλοδαρμό 13χρονου - Συνελήφθη και ο πατέρας του

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Iνδονησία: Λιποθύμησε από τον πόνο γυναίκα που μαστιγώθηκε δημόσια 140 φορές για συνεύρεση εκτός γάμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις μισθοδοσίες σήμερα οι αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα από τις φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ - Αναλυτικά παραδείγματα

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Επίδομα μετακόμισης»: Ποιοι δικαιούνται έως 10.000 ευρώ και ποιες περιοχές μπαίνουν στο πρόγραμμα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Iνδονησία: Λιποθύμησε από τον πόνο γυναίκα που μαστιγώθηκε δημόσια 140 φορές για συνεύρεση εκτός γάμου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

08:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκροτεί ομάδα και κείμενο για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Πέθανε ο δήμαρχος Φιλιατών Βασίλης Τζίγκος - Νοσηλευόταν στο Λαΐκό Νοσοκομείο Αθηνών

22:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποδαρικό» με νεροποντές και χιόνια για τον Φλεβάρη - Πότε έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» - Η πιο δύσκολη ημέρα για την Αττική

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βιολάντα: Το Μέγαρο Μαξίμου βάζει στο κάδρο των ευθυνών την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον δήμο Τρικάλων και τοπική υπηρεσία της Πυροσβεστικής

06:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR: Διπλό που θα σημάνει αντεπίθεση

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλεπάλληλα τα περάσματα των καταιγίδων – Κορυφώνεται η κακοκαιρία την Κυριακή

09:12ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε πουλιά δεν προσγειώνονται έτσι» – Έλληνας πιλότος δίνει… ρεσιτάλ με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης και γίνεται viral

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Σήμερα οι κηδείες των δύο οπαδών του ΠΑΟΚ σε Θεσσαλονίκη και Πιερία

19:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρέχει... λεφτά: Πόσα χρήματα θα δουν αύριο το πρωί 2 εκατομμύρια μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ