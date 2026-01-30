Ισραηλινός πρώην όμηρος στη Γάζα: «Μπορώ να αναπνεύσω ξανά» λέει μετά από 500 ημέρες αιχμαλωσίας

Ο τριαντάχρονος Σάσα Τρουφάνοφ, μηχανικός ηλεκτρονικών της Amazon, απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023 από Παλαιστίνιους ένοπλους της Ισλαμικής Τζιχάντ. Η αρραβωνιαστικιά του Σαπίρ Κοέν, η μητέρα του και η γιαγιά του απήχθησαν επίσης και μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Οι γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες μετά από περισσότερες από 50 ημέρες ως ομήροι. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος πριν από ένα χρόνο, μετά από 498 ημέρες αιχμαλωσίας.

Στην πρώτη του συνέντευξη, ο Τρουφάνοφ, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Λονδίνο, δήλωσε στο BBC News ότι με την επιστροφή της σορού του Ραν Γκβίλι τη Δευτέρα, όλοι οι όμηροι είχαν επιστρέψει «Είναι υπέροχα. Περιμέναμε τόσο καιρό να συμβεί αυτό». «Κουβαλούσα αυτό το βάρος από τότε που επέστρεψα. Ήταν σαν ένα βάρος στους ώμους μου που με εμπόδιζε να επιστρέψω στη ζωή μου. Παρόλο που αφεθήκαμε ελεύθεροι, δεν βγήκαμε πραγματικά από τη Γάζα επειδή οι φίλοι και τα αδέρφια μας ήταν ακόμα εκεί.»

Αλλά η στιγμή ήταν γλυκόπικρη για αυτόν, καθώς τη Δευτέρα ήταν επίσης τα γενέθλια του πατέρα του Βιτάλι. Ο Τρουφάνοφ ανακάλυψε ότι ο πατέρας του είχε δολοφονηθεί στις 7 Οκτωβρίου, την ημέρα που αφέθηκε ελεύθερος τον Φεβρουάριο του 2025, και συνειδητοποίησε ότι ο πατέρας του δεν ήταν εκεί για να τον συναντήσει.

Ο Τρουφάνοφ και η Κόεν επισκέπτονταν την οικογένειά του στο κιμπούτς Νιρ Οζ, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, όταν Παλαιστίνιοι ένοπλοι εισέβαλαν στα σπίτια τους. Η Κόεν τυλίχτηκε σε μια κουβέρτα και κρύφτηκε κάτω από το κρεβάτι, αλλά και οι δύο συνελήφθησαν. Ο Τρουφάνοφ γρονθοκοπήθηκε και μαχαιρώθηκε στον ώμο. «Είδα τον τρομοκράτη με τόσο θυμό και μίσος στο πρόσωπό του, να κρατάει το μαχαίρι του προσπαθώντας να με μαχαιρώσει ακόμα περισσότερο».

Καθώς οι επιτιθέμενοι προσπαθούσαν να βγάλουν τον Τρουφάνοφ από το κιμπούτς, κατάφερε να δραπετεύσει για μια στιγμή, αλλά όταν σταμάτησε να τρέχει, τον πυροβόλησαν δύο φορές σε κάθε πόδι. «Ένιωσα έναν ξέσπασμα πόνου να με διαπερνάει και έπεσα στο έδαφος, τότε ένας από τους τρομοκράτες με χτύπησε με το τουφέκι στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου και το άνοιξε.»

Όταν έφτασε στη Γάζα, λέει ότι ξυλοκοπήθηκε από πολίτες και σκέφτηκε «αυτή είναι η στιγμή που θα πεθάνει». Ενώ βρισκόταν στη Γάζα, ο Τρουφάνοφ δεν έλαβε σχεδόν καμία ιατρική περίθαλψη. Μεταφέρθηκε μία φορά σε ένα οικογενειακό σπίτι και μία φορά σε νοσοκομείο, όπου το σπασμένο του πόδι τυλίχτηκε πρώτα με μια ξύλινη σκούπα και στη συνέχεια με ένα μέρος μιας μεταλλικής σχάρας.

Σε αντίθεση με πολλούς άλλους ομήρους, κρατήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου σε απομόνωση. Μόνο για δύο από τις 498 ημέρες αιχμαλωσίας ο Τρουφάνιοφ είδε άλλον όμηρο. Αφέθηκε ελεύθερος τον Φεβρουάριο του 2025 μετά από 498 ημέρες αιχμαλωσίας. Στην αρχή κρατήθηκε πάνω από το έδαφος, για περισσότερες από έξι εβδομάδες κλειδωμένος σε ένα κλουβί και του δινόταν μόλις και μετά βίας αρκετή τροφή για να επιβιώσει. Εκεί, λέει ότι βίωσε σεξουαλική παρενόχληση, ενώ μια κρυφή κάμερα τον κατέγραψε όταν του επιτρεπόταν να κάνει ντους μία φορά την εβδομάδα.

Όταν τον μετέφεραν κάτω από το έδαφος στις σήραγγες, ο Τρουφάνοφ λέει ότι τον άφησαν μόνο για μήνες, με τους απαγωγείς να του φέρνουν μόνο φαγητό και στη συνέχεια να τον αφήνουν σε έναν σιωπηλό, στενό, υγρό χώρο τόσο σκοτεινό που δεν μπορούσε να δει το χέρι του μπροστά στο πρόσωπό του. «Θυμάμαι ότι ένιωθα ότι ήμουν θαμμένος κάτω από το έδαφος ενώ ήμουν ακόμα ζωντανός. Τα έχανα. Δυσκολευόμουν να βρω ελπίδα σε αυτό το μέρος. Πολλές φορές έχασα την ελπίδα εντελώς. Έλεγα στον εαυτό μου: "Αυτό είναι το τελευταίο μέρος που θα δεις ζωντανός"».

Είναι η πρώτη φορά από το 2014 που δεν υπάρχουν Ισραηλινοί όμηροι στη Γάζα. Διακόσια πενήντα ένας άνθρωποι αιχμαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άλλοι άνθρωποι. Το Ισραήλ απάντησε εξαπολύοντας στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, κατά την οποία περισσότεροι από 71.660 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Από την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου 2025, τουλάχιστον 492 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, αναφέρει το υπουργείο Υγείας, καθώς και τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες.

Τώρα που όλοι οι όμηροι, οι ζωντανοί και οι νεκροί, έχουν επιστρέψει στο Ισραήλ, μπορεί να ξεκινήσει η δεύτερη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Το βασικό συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας πρόκειται να ανοίξει σε συνεχή βάση για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2024, όπως απαιτείται από το σχέδιο.

Προβλέπει επίσης την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ομάδων· μια τεχνοκρατική παλαιστινιακή κυβέρνηση· και την ανοικοδόμηση της Γάζας. Ο Σάσα Τρουφάνοφ πιστεύει ότι αυτά τα μέτρα δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν ότι μια επίθεση όπως αυτή της 7ης Οκτωβρίου δεν θα επαναληφθεί.

«Η ανοικοδόμηση της Γάζας, μετά από όσα συνέβησαν στον πόλεμο, είναι κατανοητή. Αλλά πρώτα απ 'όλα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο λαός της Γάζας θα σταματήσει να προσπαθεί να βλάψει το Ισραήλ. Οι τρομοκράτες μου έλεγαν: "Θα το κάνουμε αυτό ξανά και ξανά". Η ανοικοδόμηση της Γάζας και το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα είναι μάταια, καθώς δεν θα λύσουν ποτέ το πραγματικό πρόβλημα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να σταματήσει αυτό το μίσος και η ενθάρρυνση της τρομοκρατικής δραστηριότητας».

Ο πρώην όμηρος πρέπει τώρα να αποκατασταθεί ψυχικά και σωματικά. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί πατερίτσες μετά από χειρουργική επέμβαση στο πόδι του, αλλά ελπίζει να χορέψει στον γάμο του με την Σαπίρ Κοέν σε λίγες εβδομάδες. «Είναι μια νίκη: να ξεπεράσουμε το μίσος και τον φόβο και να πούμε στον εαυτό μας: "Θα χτίσουμε τη ζωή μαζί και θα συνεχίσουμε"».