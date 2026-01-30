Iνδονησία: Λιποθύμησε η γυναίκα που μαστιγώθηκε δημόσια 140 φορές για συνεύρεση εκτός γάμου

Ένας άνδρας και μια γυναίκα μαστιγώθηκαν δημόσια στη συντηρητική επαρχία Άτσεχ της Ινδονησίας, αφού ένα ισλαμικό δικαστήριο τους καταδίκασε για σεξουαλικές επαφές εκτός γάμου

Aξιωματούχος επιβάλλει τον νόμο της σαρία στην Ινδονησία

AP
Το ζευγάρι δέχτηκε από 140 χτυπήματα ο καθένας στην πλάτη τους με ραβδί από μπαμπού, 100 για σεξουαλικές επαφές εκτός γάμου και 40 για κατανάλωση αλκοόλ, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο επικεφαλής της αστυνομίας της σαρία στην Μπάντα Άτσεχ, ο Μουχάμαντ Ριζάλ. Η γυναίκα λιποθύμησε μετά το μαστίγωμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε τοπικό νοσοκομείο.

Οι σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ενός άγαμου ζευγαριού απαγορεύονται αυστηρά στο Άτσεχ, της Ινδονησίας , τη μεγαλύτερη χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία στον κόσμο, που επιβάλλει τον νόμο της σαρία.

Το ζευγάρι ήταν ανάμεσα στα έξι άτομα που μαστιγώθηκαν για παραβίαση του ισλαμικού κώδικα, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός της σαρία και η σύντρόφός του, οι οποίοι εθεάθησαν σε κοντινή απόσταση σε ιδιωτικό χώρο. Το ζευγάρι έλαβε 23 χτυπήματα έκαστος. «Όπως υποσχεθήκαμε, δεν κάνουμε καμία εξαίρεση, ειδικά όχι για τα δικά μας μέλη. Αυτό σίγουρα αμαυρώνει το όνομά μας», είπε ο Ριζάλ.

Ο ξυλοδαρμός εφαρμόζεται στην Άτσεχ για την τιμωρία μιας σειράς αδικημάτων, όπως ο τζόγος, η κατανάλωση αλκοόλ και οι σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου.

