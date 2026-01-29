Ινδονησία: Ζευγάρι μαστιγώθηκε δημόσια 140 φορές για ερωτική συνεύρεση εκτός γάμου

Ένας άνδρας και μια γυναίκα μαστιγώθηκαν δημόσια σήμερα στη συντηρητική επαρχία Άτσεχ της δυτικής Ινδονησίας, αφού ένα ισλαμικό δικαστήριο τους καταδίκασε για σεξουαλικές επαφές εκτός γάμου.

Το ζευγάρι δέχτηκε από 140 χτυπήματα ο καθένας στην πλάτη τους με ραβδί από μπαμπού, 100 για σεξουαλικές επαφές εκτός γάμου και 40 για κατανάλωση αλκοόλ, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο επικεφαλής της αστυνομίας της σαρία στην Μπάντα Άτσεχ, ο Μουχάμαντ Ριζάλ. Η γυναίκα λιποθύμησε μετά το μαστίγωμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε τοπικό νοσοκομείο.

Indonesia couple caned 140 times for sex outside marriage, drinking alcohol https://t.co/o2Y6zHihwO — The Straits Times (@straits_times) January 29, 2026

Πρόκειται για μια από τις πιο σκληρές ποινές που έχουν επιβληθεί από τότε που ξεκίνησε να εφαρμόζεται ο ισλαμικός νόμος στην επαρχία το 2001. Τέσσερα άλλα άτομα μαστιγώθηκαν δημοσίως σήμερα, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού και της συντρόφου του, οι οποίοι επίσης καταδικάστηκαν για εξωγαμιαίες σεξουαλικές επαφές. Ο καθένας από αυτούς δέχτηκε 23 χτυπήματα.

«Όπως υποσχεθήκαμε, δεν κάνουμε εξαιρέσεις, ειδικά όχι για τα ίδια μας τα μέλη. Αυτό σίγουρα αμαυρώνει τη φήμη μας», δήλωσε ο Μουχάμαντ.

Ο νόμος της σαρία

Οι σεξουαλικές σχέσεις σε αυτήν την υπερσυντηρητική επαρχία, τη μόνη στη χώρα με μουσουλμανική πλειονότητα που επιβάλλει τον νόμο της σαρία, απαγορεύονται.

Η Ινδονησία απαγόρευσε τις σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου στον τελευταίο ποινικό της κώδικα το 2022, έναν νόμο που τέθηκε σε ισχύ σε εθνικό επίπεδο στις αρχές Ιανουαρίου 2026.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδικάζουν τις δημόσιες μαστιγώσεις, αλλά η πρακτική απολαμβάνει ισχυρής υποστήριξης από τον πληθυσμό.

Η επαρχία Άτσεχ άρχισε να εφαρμόζει τον νόμο της σαρία αφού απέκτησε ειδική αυτονομία το 2001, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας της κεντρικής κυβέρνησης να καταστείλει μια μακροχρόνια αυτονομιστική εξέγερση.

Η σωματική τιμωρία με μαστιγώσεις εφαρμόζεται για διάφορα αδικήματα στην Άτσεχ, συμπεριλαμβανομένων των τυχερών παιχνιδιών, της κατανάλωσης αλκοόλ, των ομοφυλοφιλικών σχέσεων και των εξωγαμιαίων σχέσεων.