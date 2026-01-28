Νew Υork Ρost για Aντετοκούνμπο: «Oι Bucks ετοιμάζουν trade» - Ποια ομάδα είναι το φαβορί

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φέρεται να έχει ζητήσει ανταλλαγή από τους Μπακς, ακόμη και άμεσα, μέχρι το trade deadline του NBA στις 5 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το ESPN.

Το θέμα του μέλλοντος του Έλληνα σούπερ σταρ επανέρχεται δυναμικά, σε μια περίοδο που το Μιλγουόκι διανύει μια απογοητευτική σεζόν.

Όπως αναφέρει το ESPN, αρκετές ομάδες της λίγκας έχουν καταθέσει επιθετικές προτάσεις για τον δύο φορές MVP, εκτιμώντας ότι οι Μπακς είναι «πιο ανοιχτοί από ποτέ» στο ενδεχόμενο να τον παραχωρήσουν. Παρ’ όλα αυτά, η διοίκηση του Μιλγουόκι ξεκαθαρίζει στους ενδιαφερόμενους ότι δεν βιάζεται να αποχωριστεί τον παίκτη-σύμβολο της ομάδας.

Οι Μπακς φέρονται διατεθειμένοι να εξετάσουν σοβαρά μια ανταλλαγή μόνο εφόσον λάβουν ως αντάλλαγμα νεαρό ταλέντο σε συνδυασμό με σημαντικό αριθμό επιλογών ντραφτ. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν αποκλείεται να μεταθέσουν οποιαδήποτε απόφαση για το καλοκαίρι.

Οι Νικς και η αβεβαιότητα

Οι Νικς παραμένουν μία από τις ομάδες που έχουν συνδεθεί έντονα με τον Αντετοκούνμπο, καθώς θεωρούνταν ο προτιμώμενος προορισμός του όταν είχαν κυκλοφορήσει αντίστοιχα σενάρια το περασμένο καλοκαίρι.

Την ίδια ώρα, ο Έλληνας φόργουορντ θα απουσιάσει για τις επόμενες εβδομάδες, καθώς υπέστη θλάση στη γάμπα του δεξιού ποδιού στην εντός έδρας ήττα από τους Νάγκετς την Παρασκευή.

«Δεν ξέρω, το βλέπω μέρα με τη μέρα»

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε αινιγματικός όταν ρωτήθηκε αν είναι βέβαιος ότι θα παραμείνει στους Μπακς μέχρι το τέλος της σεζόν. «Δεν ξέρω», απάντησε επανειλημμένα. «Το παίρνω μέρα με τη μέρα».

Ο 31χρονος σταρ θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει τετραετή επέκταση supermax ύψους 275 εκατομμυρίων δολαρίων από την 1η Οκτωβρίου. Ωστόσο, το αγωνιστικό τέλμα της ομάδας, που βρίσκεται στο 18-27 και στη 12η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, ενισχύει τα σενάρια για ένα καλοκαίρι μεγάλων αποφάσεων στο Μιλγουόκι.