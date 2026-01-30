Λουίτζι Μαντζιόνε: Άνδρας που παρίστανε πράκτορα του FBI, πήγε να τον ελευθερώσει με… κόφτη πίτσας

Άγνωστος προσποιήθηκε ότι είναι πράκτορας του FBI, πήγε να βοηθήσει τον Λουίτζι Μαντζιόνε να αποδράσει από τις φυλακές του Μπρούκλιν – Το… κινηματογραφικό του σχέδιο

Λουίτζι Μαντζιόνε: Άνδρας που παρίστανε πράκτορα του FBI, πήγε να τον ελευθερώσει με… κόφτη πίτσας

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε στο ποινικό δικαστήριο του Μανχάταν.

AP.
Άνδρας συνελήφθη επειδή προσποιήθηκε ότι είναι πράκτορας του FBI προσπαθώντας να απελευθερώσει τον Λουίτζι Μαντζιόνε από τις φυλακές του Μπρούκλιν, ο οποίος δικάζεται για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ο Μαρκ Άντερσον εμφανίστηκε στις φυλακές Metropolitan Detention Center ισχυριζόμενος ότι είχε ένταλμα που τού επέτρεπε να απελευθερώσει έναν κρατούμενο, όπως αναφέρουν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς σε αίτηση ποινικής δίωξης που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη (29/01).

Όταν οι υπάλληλοι του Γραφείου Φυλακών ζήτησαν από τον Άντερσον να δείξει ταυτότητα, παρουσίασε μία άδεια οδήγησης από τη Μινεσότα και ανέφερε ότι είχε όπλα στο σακίδιό του, σύμφωνα με την αίτηση. Επιπλέον, «έδειξε και πέταξε στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους πολλά έγγραφα», όπως υπογραμμίζεται στο κατηγορητήριο.

Οι υπάλληλοι βρήκαν μέσα στο σακίδιο έναν… κόφτη πίτσας και μία πιρούνα για μπάρμπεκιου, σύμφωνα με την αίτηση.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μπρούκλιν κατηγορούν τον Άντερσον για το γεγονός ότι παρίστανε πράκτορα του FBI.

Το χρονικό της δολοφονίας, η σύλληψη, η προφυλάκιση

Την 4η Δεκεμβρίου 2024, ο Μπράιαν Τόμπσον, 50άχρονος διευθύνων σύμβουλος της UnitedHealthcare, δολοφονήθηκε στο Μανχάταν, έξω από ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να μιλήσει σε συνέδριο.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι ο δράστης πυροβόλησε τρεις φορές στην πλάτη και το πόδι του.

Στις σφαίρες που σκότωσαν τον Τόμπσον, βρέθηκαν χαραγμένες τρεις μυστηριώδεις λέξεις: Delay, deny και depose, όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν πρακτικές των ασφαλιστικών εταιρειών που απορρίπτουν ή αργούν να εγκρίνουν απαιτήσεις ασθενών.

Η υπόθεση έλαβε τεράστια δημοσιότητα, προκαλώντας πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις τόσο εντός, όσο και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Πέντε ημέρες μετά το περιστατικό, ο Μαντζιόνε συνελήφθη σε ένα McDonald’s στην Αλτούνα της Πενσυλβανίας, περίπου 370 χιλιόμετρα μακριά από τη Νέα Υόρκη.

Κατά τη σύλληψη, βρέθηκαν ένα όπλο Glock με σιγαστήρα, πυρομαχικά κι ένα τετράδιο με σημειώσεις που εξέφραζαν εχθρότητα προς τη βιομηχανία υγείας.

Τον Απρίλιο του 2025, ο Μαντζιόνε δήλωσε αθώος σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για κατηγορίες που περιλαμβάνουν φόνο με χρήση πυροβόλου όπλου, δύο κατηγορίες εντατικής παρακολούθησης και στοχοποίησης (stalking) και κατοχή όπλου.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι μπορεί να επιδιώξει τη θανατική ποινή, αφού η υπόθεση θεωρήθηκε «προμελετημένη πολιτική βία» εναντίον κορυφαίου στελέχους εταιρείας.

Παράλληλα, σε επίπεδο Πολιτείας (Νέα Υόρκη), είχε ασκηθεί κατηγορία για φόνο και άλλα αδικήματα, με την υπεράσπιση να επιχειρεί να αποσύρει σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία.

Τον Ιανουάριο του 2026, ο Μαντζιόνε εμφανίστηκε ξανά ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή για να συνεχιστεί η διαδικασία πριν από τη δίκη του. Οι δικηγόροι του αιτούνται την απόρριψη ή τον περιορισμό στοιχείων, αλλά η υπόθεση συνεχίζεται σε δύο δικαστικά επίπεδα (πολιτειακό και ομοσπονδιακό).

Η ομοσπονδιακή δίκη αναμένεται να αρχίσει με επιλογή ενόρκων την 8η Σεπτεμβρίου 2026, εφόσον η υπόθεση προχωρήσει με όλους τους ισχυρισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής θανατικής ποινής.

Ο Μαντζιόνε παραμένει προφυλακισμένος στον ομοσπονδιακό Κατασταλτικό Κέντρο της Μπρούκλιν.

