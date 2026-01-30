«Με DNA πρέσβη» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (30/01).
Αγωνιζόμενος με πολλές απουσίες, ο Παναθηναϊκός έβγαλε… σφυγμό κόντρα στην Ρόμα στο ΟΑΚΑ παίζοντας «Με DNA πρέσβη», τη στιγμή που εμφανίζεται κοντά στην απόκτηση του Καμαρά.
Παράλληλα, κοντά σε παίκτη είναι και η ΑΕΚ, αφού ο Χακίμ Σαχαμπό εμφανίζεται προ των… πυλών της Ένωσης, μετά τη συμφωνία με την Σαντάρ Λιέγης, ενώ ο Αντρέ Λουίζ «Άρχισε τα μαγικά» στον Ολυμπιακό.
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
