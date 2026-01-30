Europa League, Λιόν – ΠΑΟΚ 4-2: Μαχητής «Δικέφαλος» με το μυαλό στην Τούμπα

Η UEFA έμεινε σταθερή στη φιλοσοφία της και στο Groupama Stadium είχαμε κανονικά σέντρα, παρά την τραγωδία στη Ρουμανία.

Το σώμα ήταν στη Γαλλία, αλλά η ψυχή ήταν στην Τούμπα και θρηνούσε για τον χαμό εφτά νεαρών παιδιών, συν τον 55χρονο Κώστα, ο οποίος στο άκουσμα της είδησης που «πάγωσε» τον κόσμο όλο, προδόθηκε από την καρδιά του.

Οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα κι έδωσαν μια μεγάλη μάχη κόντρα στη Λιόν και μολονότι έπαιζαν με δέκα παίκτες από το 41ο λεπτό, λόγω της αποβολής του Κωνσταντέλια, έφτασαν μέχρι το τέλος να διεκδικούν αποτέλεσμα. Τελικά, λύγισαν στο 88ο λεπτό, αλλά με όλα τα παραπάνω, αυτό δεν είχε καμία σημασία.

Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε στην 17η θέση και θα αντιμετωπίσει Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα στην ενδιάμεση φάση του Europa League.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι στο πρώτο μέρος είχε συγκεκριμένη μορφή: οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή της μπάλας, προσπαθώντας από τις πτέρυγες να δημιουργήσουν απειλητικές καταστάσεις. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι πίεζαν σχετικά ψηλά ενώ ήθελαν να «χτυπήσουν» κυρίως στις γρήγορες μεταβάσεις. Φάσεις, πάντως, λιγοστές δημιουργήθηκαν ωστόσο γεγονότα συνέβησαν αρκετά.

Η Λιόν απείλησε πρώτη, στο 16’, με το σουτ του Αφόνσο Μορέιρα να στέλνει την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Αντώνη Τσιφτσή. Τέσσερα λεπτά μετά ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ. Ο Τάισον εκτέλεσε κόρνερ με κοντινή πάσα στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο Σέρβος σέντραρε, η μπάλα πέρασε στη μικρή περιοχή κι ο Γιακουμάκης με σουτ στην κίνηση την έστειλε στα δίχτυα – ουδείς, πάντως, πανηγύρισε το 0-1.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, τουλάχιστον για το επόμενο 20λεπτο. Ωστόσο, η ομάδα του Πάουλο Φονσέκα κατάφερε όχι μόνο να ισοφαρίσει μα και να αποκτήσει αριθμητικό πλεονέκτημα. Ο Τσιφτσής με γρήγορη έξοδο απέκρουσε στο 32’ το πλασέ του Ματίς ντε Καρβάλιο, όμως δεν μπόρεσε να κάνει κάτι δυο λεπτά μετά: ο Κωνσταντέλιας έχασε την μπάλα – πήρε μάλιστα και κίτρινη κάρτα διαμαρτυρόμενος για φάουλ – ο Μορέιρα πέρασε κάθετα στον Ιμπέρ που με φαλτσαριστό πλασέ ισοφάρισε σε 1-1.

Μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο, ο Ντε Καρβάλιο έκλεψε από τον Κωνσταντέλια που πήγε με προβολή να την πάρει πίσω – δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη, κάτι που σημαίνει πως θα απουσιάσει από το πρώτο παιχνίδι των Play Off της διοργάνωσης. Το πώς θα κυλούσε το β’ ημίχρονο ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενο. Όχι όμως κι ο τρόπος που ήρθε το 2-1.

Γκολ-καρμπόν με αυτό της ισοφάρισης για τους Γάλλους. Ο Τάισον έχασε την μπάλα από τον Κάραμπεκ – νέες διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους για φάουλ – ο Μορέιρα πέρασε στον Μερά που με πλασέ παρόμοιο του Ιμπέρ ολοκλήρωσε την ανατροπή. Ωστόσο οι «ασπρόμαυροι» δεν παράτησαν το ματς. Το αντίθετο…

Από κόρνερ που κέρδισε με το πείσμα του ο Γιακουμάκης, ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε και με κεφαλιά ο Μεϊτέ ισοφάρισε σε 2-2 στο 67ο λεπτό – ούτε ο Γάλλος μέσος πανηγύρισε. Ήταν η σειρά των γηπεδούχων να διαμαρτυρηθούν, για φάουλ του Γιακουμάκη στον Ρούμπεν Κλάιφερτ, αλλά ο Ρικάρντο ντε Μπούργκος Μπενγκοετσέα έδειξε σέντρα. Ο 31χρονος Έλληνας διεθνής φορ, όμως, αντίκρισε λίγο αργότερα την κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία, συμπλήρωσε και θα απουσιάσει και αυτός από το επόμενο ευρωπαϊκό ματς του ΠΑΟΚ.

Στο 79’ έγινε ακόμη μία αμφισβητούμενη φάση. Σε σέντρα στην περιοχή των φιλοξενούμενων, ο Ιμπέρ πετάχτηκε μπροστά από τον Γιάννη Μιχαηλίδη που προσπάθησε να διώξει. Η φάση συνεχίστηκε με τον Τσιφτσή να αποκρούει το σουτ του Τανέρ Τέσμαν, αλλά από το VAR κάλεσαν τον Μπενγκοετσέα για on field review: πέναλτι με τον Λουτσέσκου να εκρήγνυται πετώντας μπουκάλι στον αγωνιστικό χώρο και να αποβάλλεται, χάνοντας κι αυτός το πρώτο ματς για την ενδιάμεση φάση.

Ο Κάραμπεκ, όμως, έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι χάνοντας σπουδαία ευκαιρία. Πήρε, ωστόσο, ο Τσέχος μεσοεπιθετικός ρεβάνς από… τον εαυτό του στο 87’, όταν πλάσαρε εύστοχα προ του Τσιφτσή για το 3-2, έπειτα από ενέργεια και πάσα του Αντίλ Χαμντανί που είχε περάσει δευτερόλεπτα νωρίτερα στο ματς. Μαζί με τον Χαμταντί ο Φονσέκα είχε βάλει στο ματς και τον Ροντρίγκεζ, ο οποίος στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων «χόρεψε» τον Τόμας Κεντζιόρα και από πλάγια θέση πλάσαρε τον Τσιφτσή για το τελικό 4-2.

Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε, τελικά, στη 17η θέση της κατάταξης (12 βαθμοί, 17-14 τέρματα) και στην αυριανή (30/1) κλήρωση που θα γίνει στη Νιόν της Ελβετίας, θα μάθει αν μπροστά του στα Play Off θα βρει τον Ερυθρό Αστέρα (14 βαθμοί, 7-6 τέρματα) ή τη Θέλτα (13 βαθμοί, 15-11 τέρματα), με τις αναμετρήσεις να διεξάγονται στις 19 (Τούμπα) και 26 (εκτός έδρας) Φεβρουαρίου. Η Λιόν, από την άλλη, με 21 βαθμούς τερμάτισε πρώτη, προκρίθηκε απευθείας στους «16» της διοργάνωσης κι ως τον τελικό της Λειψίας θα πάει με πλεονέκτημα έδρας.

Τα γκολ: 34' Ιμπέρ, 55' Μερά, 88' Καραμπέτς, 90'+3' Ροντρίγκεζ - 20' Γιακουμάκης, 66' Γιακουμάκης

Διαιτητής: Ρικάρντο ντε Μπούργκος Μπενγκοετσέα (Ισπανία)

Κίτρινες: Μόρτον – Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης.

Κόκκινες: Κωνσταντέλιας (41’)

ΛΙΟΝ (Πάουλο Φονσέκα): Ντεκάμπς, Μάτα, Κλάιφερτ (69’ Βινίσιους), Νιακατέ, Μέιτλαντ-Νάιλς, Ντε Καρβάλιο (87’ Χαμντανί), Κάραμπετς, Μερά (69’ Γκονσάλβες), Μόρτον (46’ Τέσμαν), Μορέιρα (87’ Ροντρίγκεζ), Ιμπέρ.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (90’+1’ Καμαρά), Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον (84’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (87’ Μύθου).

Διαβάστε επίσης