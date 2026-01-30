Europa League: Δείτε τα highlights των Παναθηναϊκός – Ρόμα και Λιόν – ΠΑΟΚ

Δείτε τα highlights των Παναθηναϊκός – Ρόμα και Λιόν – ΠΑΟΚ, για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Newsbomb

Europa League: Δείτε τα highlights των Παναθηναϊκός – Ρόμα και Λιόν – ΠΑΟΚ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ολοκληρώθηκε η League Phase του Europa League, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να έχουν από 12 βαθμούς.

Ο «Δικέφαλος» λόγω διαφοράς τερμάτων είναι στην 17η θέση και οι «πράσινοι» στην 20η. Έτσι αμφότεροι θα παίξουν το πρώτο ματς της ενδιάμεσης φάσης στις έδρες τους.

Παρότι ο Παναθηναϊκός είχε σχεδόν τη μισή ομάδα εκτός και με πολλά νέα πρόσωπα στο βασικό σχήμα, αλλά και γεμάτος νεαρούς στον πάγκο, ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Ρόμα. Αποτέλεσμα που τους στέλνει στην 20η θέση και με πιθανούς αντιπάλους στην ενδιάμεση φάση τη Νότιγχαμ Φόρεστ ή την Βικτόρια Πλζεν.

Μολονότι το μυαλό ήταν στην Τούμπα και στα εφτά θύματα του τροχαίου στη Ρουμανία, ο ΠΑΟΚ έδωσε μεγάλη μάχη, παίζοντας από το πρώτο μέρος με δέκα παίκτες και λύγισε στο τέλος από τη Λιόν, η οποία νίκησε με 4-2. Στη 17η θέση ο «Δικέφαλος του Βορρά» και θα αντιμετωπίσει Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα στην ενδιάμεση φάση του Europa League.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Πιέσεις από Microsoft και τεχνητή νοημοσύνη

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο εμίρης του Κατάρ και ο Πεζεσκιάν συζήτησαν τηλεφωνικά για την αποκλιμάκωση στην περιοχή

01:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Δείτε τα highlights των Παναθηναϊκός – Ρόμα και Λιόν – ΠΑΟΚ

00:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Άλμα τετράδας έκανε ο Ολυμπιακός | Όλα τα αποτελέσματα

00:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Με Θέλτα ή Ερυθρό Αστέρα ο ΠΑΟΚ, με Νότιγχαμ ή Βικτόρα Πλζεν ο Παναθηναϊκός

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Λιόν – ΠΑΟΚ 4-2: Μαχητής «Δικέφαλος» με το μυαλό στην Τούμπα

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1: Έμεινε όρθιος παρά τα πολλά προβλήματα

23:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Λιόν – ΠΑΟΚ 4-2 (τελικό): «Λύγισε» στο τέλος ο «Δικέφαλος του Βορρά»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Σε αυτό το χωριό του Ρεθύμνου η μαγεία της κεραμικής ζωντανεύει καθημερινά για μικρούς και μεγάλους

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1 (τελικό): Πλήρωσε μια στιγμή αδράνειας

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: 15 αδέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν σε εκπαιδευτικό

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Των Τριών Ιεραρχών: Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία αύριο, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Από το ταξί πρώτος στη Νομική Αθηνών: Ο Κρητικός με την ιστορική πρωτιά με βαθμό 9,8

23:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75: Έκανε τα εύκολα δύσκολα, πήρε τη νίκη όχι και τη διαφορά

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 30 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός για όλη την Κρήτη ο Δήμος Αγίου Βασιλείου

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Φάλαινα στον Παγασητικό: Πιθανώς τραυματισμένη και σε κίνδυνο, λέει το λιμεναρχείο Βόλου

23:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (1/2)

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η «τεράστια» αμερικανική αρμάδα πλέει προς τον Περσικό Κόλπο

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 38χρονου από το Χαϊδάρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

22:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποδαρικό» με νεροποντές και χιόνια για τον Φλεβάρη - Πότε έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» - Η πιο δύσκολη ημέρα για την Αττική

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Δεν πήγε στις κηδείες των θυμάτων της τραγωδίας ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο on air έξω από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η «τεράστια» αμερικανική αρμάδα πλέει προς τον Περσικό Κόλπο

19:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Προηγείται η ΝΔ - Ανατροπή στη δεύτερη θέση - Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού

22:24ΕΛΛΑΔΑ

«Λύγισαν» στη Τούμπα όταν έφτασαν οι 7 νεκροί οπαδοί – «Καλό παράδεισο αδέρφια»

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η La Niña διαλύεται με ταχύ ρυθμό - Πώς θα επηρεάσει τον χειμώνα της Ελλάδας το 2027

22:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιόν – ΠΑΟΚ: Ούτε «ανάσα» δεν ακούστηκε στο ενός λεπτού σιγή | «Ο πόνος δεν έχει χρώμα...»

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

00:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Άλμα τετράδας έκανε ο Ολυμπιακός | Όλα τα αποτελέσματα

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

21:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιόν – ΠΑΟΚ: Συγκινητικές στιγμές στη Γαλλία | Στεφάνι των γηπεδούχων στη μνήμη των θυμάτων

12:59WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια γιγαντιαία τρύπα στον ωκεανό γεμάτη με 1.700 μυστηριώδεις ιούς

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

17:53ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία KRISTIN:Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες και το «ζόρικο» Σαββατοκύριακο

01:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Δείτε τα highlights των Παναθηναϊκός – Ρόμα και Λιόν – ΠΑΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ