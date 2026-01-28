Δημοσκόπηση GPO: Πρώτη η ΝΔ με 24,5% - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση

Αναλυτικά τα ευρήματα της δημοσκόπησης

Δημοσκόπηση GPO: Πρώτη η ΝΔ με 24,5% - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση
Μείωση ποσοστών για τα περισσότερα κόμματα και ενίσχυση της δεξαμενής των αναποφάσιστων καταγράφεται στη δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Star.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 24,5% έναντι 25,2% που συγκέντρωνε τον περασμένο Νοέμβριο, στην προηγούμενη έρευνα που διεξήχθη από την GPO για τo Star. Παρά την πτώση 0,7%, το κυβερνών κόμμα διευρύνει το προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφει απώλειες. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συγκεντρώνει συγκεκριμένα 10,8% από 12,6% τον περασμένο Νοέμβριο. Η Ελληνική Λύση είναι στην τρίτη θέση με 9,6% έναντι 10,4% τον περασμένο Νοέμβριο. Τέταρτη είναι η Πλεύση Ελευθερίας που ανεβάζει τα ποσοστά της στο 8,2% από 5,8%.

Ακολουθούν: ΚΚΕ 6,8%, ΣΥΡΙΖΑ 4,2%, Φωνή Λογικής 2,8%, Μέρα25 2,1%, Νέα Αριστερά 2%, Νίκη 1,9%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%. Οι αναποφάσιστοι ανεβαίνουν στο 17,9% από 13,3% τον περασμένο Νοέμβριο.

Πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε το κόμμα Καρυστιανού

1 στους 4 εμφανίζεται ως δυνητικός ψηφοφόρος της Μαρίας Καρυστιανού. Το 20,1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι «πολύ» και «αρκετά» πιθανό να ψηφίσει το κόμμα της στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Μεγαλύτερη διείσδυση φαίνεται να έχει η Μαρία Καρυστιανού στην Φωνή Λογικής, την Πλεύση Ελευθερίας, την Νίκη, την Ελληνική Λύση και τους Αναποφάσιστους.

Με την άποψη της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις «συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί» το 19,2% ενώ «διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί» το 68,1%.

Πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε το κόμμα Τσίπρα

Μικρότερη αποτυπώνεται η δεξαμενή των δυνητικών ψηφοφόρων του Αλέξη Τσίπρα. Το 17,6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα Τσίπρα στις επόμενες εκλογές.

Διχασμένοι είναι οι πολίτες μεταξύ των συμμαχικών και των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Το 48,8% προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εθνικές εκλογές ενώ το 47% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Η μεγάλη πλειοψηφία όμως, με ποσοστό 69,5%, προτιμά να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση ενώ το 25,2% θέλει να συνεχίσει να κυβερνά η ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη.

Το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 58,5% και ακολουθεί η διαφθορά με 18%.

Οι μισοί Έλληνες, ποσοστό 49,6%, δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους δεν αρκεί για να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους ενώ το 50,4% δηλώνουν ότι αρκεί.

Ως προς την πρόθεση των ΗΠΑ να αποκτήσουν την Γροιλανδία το 76,9% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι αποδυναμώνει και μάλλον αποδυναμώνει την ασφάλεια των Ευρωπαϊκών χωρών σε αντίθεση με το 13,7% που πιστεύουν ότι την ενισχύει και μάλλον την ενισχύει.

Τέλος, στο ερώτημα αν η Ελλάδα έπρεπε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ το 54,2% των ερωτηθέντων απαντούν όχι και μάλλον όχι ενώ το 32% απαντούν ναι και μάλλον ναι.

