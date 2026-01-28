Χρύσπα: «Είχα επηρεαστεί πάρα πολύ από την πίεση της επιτυχίας, λιποθύμησα σε καμαρίνι»

Για την προσπάθεια που είχε κάνει να βρεθεί στην Eurovision και την πίεση που δέχθηκε την περίοδο που γνώριζε επιτυχία, μίλησε σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ η Χρύσπα.

«Πήγα στην Eurovision αλλά εμένα δεν μου πήγε καθόλου καλά αυτό. Πολλή κούραση η Eurovision. Ωραίο, αλλά να ξέρετε πως κουράζονται πολύ τα παιδιά. Απαιτητικό πολύ», δήλωσε η τραγουδίστρια.

«Σαν εμπειρία ήταν πάρα πολύ ωραία αλλά θα ήθελα να ‘χα περάσει κιόλας. Είναι αυτό το λίγο… Ποτέ όμως δεν είναι αργά. Όσο είμαστε καλά, εδώ είμαστε. Είχα λιποθυμήσει σε καμαρίνι από το άγχος. Εμένα δεν με ένοιαζε ποτέ, ούτε με νοιάζει και τώρα, η εμφάνιση μου, απλά κάποια στιγμή είχα επηρεαστεί πάρα πολύ από την πίεση της επιτυχίας. Ότι πρέπει η εικόνα να ‘ναι συγκεκριμένη, γιατί είχαν συγκεκριμένα τότε και δεν υπήρχε η πολιτική ορθότητα, υπήρχαν και άσχημες κριτικές, πολύ σκληρά πράγματα. Και όταν είσαι 20 χρονών, επηρεάζεσαι σε κάποια θέματα», πρόσθεσε η Χρύσπα.

