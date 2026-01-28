Βαρύ πένθος για την Φιλίτσα Καλογεράκου - Πέθανε η μητέρα της
Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό
Δύσκολες ώρες βιώνει η Φιλίτσα Καλογεράκου, αφού η αγαπημένη της μητέρα έφυγε από τη ζωή.
Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η ίδια η ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Μαρία η Άσχημα».
«Αντίο μαμά», έγραψε λακωνικά η Φιλίτσα Καλογεράκου σε ανάρτησή της στο Instagram, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία τους, όπου αποτυπώνεται η μεγάλη ομοιότητά.
