Πέθανε ο τζαμαϊκανός ντράμερ Σλάι Ντάνμπαρ, θρύλος της ρέγκε

Ο τζαμαϊκανός ντράμερ Σλάι Ντάνμπαρ, γνωστός επειδή είχε σχηματίσει, μαζί με τον μπασίστα Ρόμπι Σέξπιρ, ένα θρυλικό ντουέτο που διαμόρφωσε τον ήχο της ρέγκε και συνεργάσθηκε με τους Rolling Stones, τον Σερζ Γκενσμπούρ ή τον Μπομπ Ντύλαν, πέθανε χθες, Δευτέρα, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας.

«Αντίο, Σλάι Ντάνμπαρ! Αναπαύσου εν ειρήνη!», έγραψε στο Instagram ο Κιθ Ρίτσαρντς, ο κιθαρίστας των Rolling Stones, αναρτώντας μια φωτογραφία του 1979, στην οποία βρίσκεται δίπλα στον ντράμερ.

Ο μουσικός απεβίωσε χθες, Δευτέρα, στην Τζαμάικα, σε ηλικία 73 ετών.

Ένας αρχιτέκτονας του ήχου

Με την ονομασία «Sly and Robbie», το ντουέτο που είχε σχηματίσει με τον Ρόμπι Σέξπιρ, ο οποίος πέθανε το 2021, είχε συνοδεύσει τα μεγαλύτερα ονόματα της ρέγκε, όπως οι Μπλακ Ουχούρου, ο συνιδρυτής των Wailers Πίτερ Τος, ο Γκρέγκορι Άιζακς ή ο Λι «Σκρατς» Πέρι.

«Ο Σλάι ήταν ένας αρχιτέκτονας του ήχου. Δίπλα στον Ρόμπι Σέξπιρ, έθεσε τα θεμέλια της εποχής της ρέγκε και του dancehall», χαιρέτισε στο Instagram ο πρωθυπουργός της Τζαμάικας Άντριου Χόλνες.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, χάρη στο ταλέντο τους, βγήκαν από τα σύνορα του νησιού της Καραϊβικής και βρέθηκαν δίπλα τόσο στην Γκρέις Τζόουνς και την Μαντόνα, όσο και στον Μπομπ Ντύλαν.

Ο Σερζ Γκενσμπούρ είχε κι αυτός καλέσει τους Sly and Robbie να συμμετάσχουν στα δύο άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει στην Τζαμάικα, τα «Aux armes et caetera» και «Bad News From the Stars».

Το ντουέτο έπαιξε επίσης με την τραγουδίστρια Σινέντ Ο'Κόνορ το 2005 στο άλμπουμ «Throw Down Your Arms».

Ως παραγωγοί, ο Σλάι Ντάνμπαρ και ο Ρόμπι Σέξπιρ πιστώνονται με μερικούς από τους ύμνους του dancehall στα χρόνια του 1990, μεταξύ των οποίων το «Murder She Wrote» των Chaka Demus and Pliers.

Οι δυο τους είχαν εξάλλου θριαμβεύσει στα βραβεία Grammy το 1998 με το άλμπουμ τους «Friends».

