Francis Buchholz: Πέθανε ο θρυλικός μπασίστας των Scorpions - «Οι χορδές σώπασαν»

Θλίψη στην παγκόσμια μουσική σκηνή και στους θαυμαστές των θρυλικών Scorpions, από τη είδηση του θανάτου του αγαπημένου μπασίστα Francis Buchholz, γνωστός επίσης για τη συνεργασία με τον Μάικλ Σένκεργια για το Temple of Rock.

Ο Γερμανός ροκ σταρ απεβίωσε σε ηλικία 71 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της συζύγου του, Χέλα, την Πέμπτη.

Ο πρώην μπασίστας των Scorpions, Francis Buchholz, κατά την παρουσίαση του μεγαλύτερου τεχνητού διαμαντιού Pure Grown Diamond στον κόσμο, στο Pre-Oscar Charity Soiree, στο Χόλιγουντ της Καλιφόρνια (2015) AP Images/Carlos Delgado

Η οικογένειά του έγραψε: «Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε την είδηση ​​ότι ο αγαπημένος μας Φράνσις απεβίωσε χθες μετά από μια προσωπική μάχη με τον καρκίνο.

«Έφυγε από αυτόν τον κόσμο ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από αγάπη».

«Οι καρδιές μας είναι συντετριμμένες.»

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης του με τον καρκίνο, μείναμε δίπλα του, αντιμετωπίζοντας κάθε πρόκληση ως οικογένεια – ακριβώς όπως μας δίδαξε.»

Ευχαρίστησαν επίσης τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο για την ακλόνητη αφοσίωση και αγάπη τους σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του.

«Του έδωσες όλο τον κόσμο και εκείνος σε αντάλλαγμα σου έδωσε τη μουσική του», και πρόσθεσαν: «Αν και οι χορδές έχουν σωπάσει, η ψυχή του παραμένει σε κάθε νότα που έπαιξε και σε κάθε ζωή που άγγιξε.»

Η πορεία του

Ο Buchholz γεννήθηκε στο Ανόβερο στις 19 Φεβρουαρίου 1954.

Προηγουμένως ήταν μέλος ενός διαφορετικού συγκροτήματος που ονομαζόταν Dawn Road με τους Uli Jon Roth, Jürgen Rosenthal και Achim Kirschning στις αρχές της δεκαετίας του '70.

Και οι τέσσερις τους εντάχθηκαν στη συνέχεια στους Scorpions μαζί με τους Klaus Meine και Rudolf Schenker.

Ήταν ένα κρίσιμο μέλος του αγαπημένου συγκροτήματος, ειδικά κατά την πιο επιτυχημένη εποχή τους.

Ερμήνευσε σε κάθε άλμπουμ που κυκλοφόρησε το συγκρότημα, από το "Fly to the Rainbow" το 1974 μέχρι το "Crazy World" το 1990.

Τα περίπλοκα riffs του εμφανίζονται σε δημοφιλείς επιτυχίες όπως τα «Rock You Like a Hurricane», «Still Loving You» και «Wind of Change».

Το 2012, ο Buchholz περιόδευσε με τον πρώην κιθαρίστα των Scorpions, Michael Schenker, στο Temple of Rock.