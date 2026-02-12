ΑΕΚ: Οριστικό! Ο Μάνταλος παραμένει «κιτρινόμαυρος» και τη νέα σεζόν - Ακολουθεί ο Βίντα

Ο Πέτρος Μάνταλος θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τον Δικέφαλο στο στήθος, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την ΑΕΚ, για νέο μονοετές συμβόλαιο - Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συμβεί το ίδιο και με τον Ντομαγκόι Βίντα.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Οριστικό! Ο Μάνταλος παραμένει «κιτρινόμαυρος» και τη νέα σεζόν - Ακολουθεί ο Βίντα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η παραμονή του Έλληνα μέσου ήταν επί της ουσίας δεδομένη, αλλά από το βράδυ της Πέμπτης (12/02) είναι κι οριστική. Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την ανανέωση της συνεργασίας τους για ακόμα μια σεζόν.

Ο Πέτρος Μάνταλος αποτελεί «σημαία» από το 2014, μετρώντας 419 συμμετοχές κι έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές επιτυχίες της τελευταίας δεκαετίας. Μεταξύ άλλων, έχει πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και φυσικά το νταμπλ της σεζόν 2022/2023.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να «κλείσει» οριστικά και το θέμα της παραμονής του Ντομαγκόι Βίντα για ακόμα μια σεζόν. Ο Μάρκο Νίκολιτς, άλλωστε, όπως και στην περίπτωση του Μάνταλου, έχει την καλύτερη άποψη για τον Κροάτη αμυντικό και τον θεωρεί μεγάλη ηγετική προσωπικότητα τόσο στον αγωνιστικό χώρο, όσο και στα αποδυτήρια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Φουλάρει» για την ανανέωση του Πινέδα!

00:56ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Χώρες-μέλη δεσμεύονται για στρατιωτική βοήθεια εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία

00:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεχνολογικό sell-off στη Wall Street – «Γκρεμίστηκε» ο Nasdaq

00:16LIFESTYLE

Κρίση πανικού για τη Σάρον Στόουν στον Χορό της Όπερας της Βιέννης

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Ιός Nipah: Πώς τον αξιολογεί ο ΠΟΥ μετά τα κρούσματα σε Ινδία και Μπαγκλαντές

23:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Στις 18 νίκες ο Ολυμπιακός, έκτος ο Παναθηναϊκός AKTOR πριν παίξει

23:49WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του θανάτου του «Μικρού Πρίγκιπα» - Ποιος σκότωσε τον έφηβο ηλικίας 27.500 ετών

23:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οριστικό! Ο Μάνταλος παραμένει «κιτρινόμαυρος» και τη νέα σεζόν - Ακολουθεί ο Βίντα

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα ανακοινώσει το σχέδιο χρηματοδότησης της ανοικοδόμησης της Γάζας την ερχόμενη εβδομάδα

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Ομπάμα: Οι Αμερικανοί θα είναι λιγότερο ασφαλείς, λιγότερο υγιείς με την απόφαση του Τραμπ

23:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 92-86: Κρίθηκε στις λεπτομέρειες το «ερυθρόλευκο» ντέρμπι

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ακύλας και Πρίσκιλλα: Ποιοι είναι οι Άγιοι που γιορτάζουν αύριο - Η σχέση τους με την «Ημέρα των Ερωτευμένων»

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μόνο πάνω από το πτώμα μου θα φύγει ο Μητσοτάκης ακόμα και αν δεν έχουμε αυτοδυναμία»

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: «Απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» οι ΗΠΑ - «Δεν ανησυχώ για τις διαφωνίες»

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Κρακοβία: Λάτρεις των ντόνατ γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη με food challenge λίγο πριν ξεκινήσει η Σαρακοστή

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο – Carnival League 2026: Οι καρναβαλιστές άφησαν τις στολές και έπιασαν τη μπάλα

23:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Για πάντα στην Τούμπα τα αδικοχαμένα «αετόπουλα» - Η συγκλονιστική κίνηση του «Δικέφαλου»

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η γυναίκα παραδέχτηκε ότι έβαλε τα βρέφη στην κατάψυξη - Είχε κρύψει τις εγκυμοσύνες

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο της CIA προς Κινέζους στρατιωτικούς να γίνουν κατάσκοποί της

22:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Η κυβέρνηση αντιστέκεται στις "σειρήνες" που θα ήθελαν πυροτεχνήματα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη - Νέα απάντηση Άδωνι

17:57LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Θα χειρουργηθεί το Σάββατο - Τα νεότερα για την υγεία του

00:16LIFESTYLE

Κρίση πανικού για τη Σάρον Στόουν στον Χορό της Όπερας της Βιέννης

23:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Στις 18 νίκες ο Ολυμπιακός, έκτος ο Παναθηναϊκός AKTOR πριν παίξει

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μετρό: Η κίνηση του 65χρονου που «δείχνει» αυτοκτονία - Μαρτυρία στο Newsbomb

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μόνο πάνω από το πτώμα μου θα φύγει ο Μητσοτάκης ακόμα και αν δεν έχουμε αυτοδυναμία»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Αιτωλοακαρνανία για τον θάνατο 35χρονου αστυνομικού - Ήταν πατέρας δύο παιδιών

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλυπτικό το «The Atlantic»: Το Κίεβο μπορεί να είναι έτοιμο να παραδώσει τον έλεγχο του Ντονμπάς

20:51LIFESTYLE

James Van Der Beek: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του «Dawson's Creek» - Οι τραγωδίες που σημάδεψαν το καστ

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

19:55ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Εξάρθρωση κυκλώματος εκατοντάδων «αχυρανθρώπων» με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

18:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα καταιγίδων το βράδυ - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο (Χάρτες)

23:49WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του θανάτου του «Μικρού Πρίγκιπα» - Ποιος σκότωσε τον έφηβο ηλικίας 27.500 ετών

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Καρκινοπαθής ταξίδεψε σε άλλη πόλη για να νοσηλευτεί και του έκλεψαν το αυτοκίνητο

16:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Ύμνοι Ισπανού δημοσιογράφου για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 14χρονου στη Λάρισα

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ