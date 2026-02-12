Euroleague Βαθμολογία: Στις 18 νίκες ο Ολυμπιακός, έκτος ο Παναθηναϊκός AKTOR πριν παίξει

Το… πρώτο πιάτο της 28ης αγωνιστικής στην Euroleague, έκρυβε μια έκπληξη. Η Παρί έφυγε νικήτρια από την έδρα της Μπαρτσελόνα με 85-74, αποτέλεσμα που είναι ευνοϊκό για τον Παναθηναϊκό AKTOR καθώς οι Καταλανοί έχουν μια νίκη παραπάνω απ’ αυτούς, με αγώνα περισσότερο πλέον.

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε δύσκολα του Ερυθρού Αστέρα (92-86) και παραμένει δεύτερος έχοντας πλέον 18 νίκες. Κάτι που τους φέρνει πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας ενόψει πλέι οφ.

Στην Κωνσταντινούπολη η Αναντόλου Έφες… συνέτριψε την Βίρτους Μπολόνια με 91-60, ενώ εκπληκτικό παιχνίδι έγινε στο Τελ Αβίβ, όπου στην παράταση η Μακάμπι νίκησε την Μπάγερν με 111-106 (99-99 κ.α.).

Τέλος, η Βαλένθια δεν συνάντησε δυσκολίες απέναντι στην Βιλερμπάν (82-67) με αποτέλεσμα να ανέβει στις 18 νίκες και την 3η θέση.

Μετά τα αποτελέσματα της πρώτης μέρας, ο Παναθηναϊκός AKTOR ανέβηκε στην 6η θέση (λόγω της ήττας του Ερυθρού Αστέρα) και πλέον έχει το ματς με τη Φενέρμπαχτσε για να αυξήσει το ρεκόρ του.

Euroleague 28η Αγωνιστική

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Αναντόλου Έφες – Βίρτους Μπολόνια 91-60

Μακάμπι Τ.Α. – Μπάγερν Μονάχου 111-106 παρ. (99-99 κ.α.)

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86

Μπαρτσελόνα – Παρί 74-85

Βαλένθια – Βιλερμπάν 82-67

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Χάποελ Τ.Α.

20:30 Μονακό – Μπασκόνια

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε Novasports Prime

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι BC

21:30 Παρτίζαν – Ρεάλ Μαδρίτης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Φενέρμπαχτσε 19-7

2.Ολυμπιακός 18-9

3.Βαλένθια 18-10

4.Μπαρτσελόνα 17-11

5.Χάποελ Τελ Αβίβ 16-10

6.Παναθηναϊκός AKTOR 16-11

7.Ρεάλ Μαδρίτης 16-11

8.Ερυθρός Αστέρας 16-12

9.Ζαλγκίρις Κάουνας 15-12

10.Μονακό 15-12

11.Αρμάνι Μιλάνο 14-13

12.Ντουμπάι BC 13-14

13.Μακάμπι Τ.Α. 13-15

14.Μπάγερν Μονάχου 12-16

15.Βίρτους Μπολόνια 12-16

16.Παρί 9-18

17.Μπασκόνια 9-18

18.Παρτίζαν 9-18

19.Αναντόλου Έφες 9-19

20.Βιλερμπάν 7-21