Ιός Nipah: Πώς τον αξιολογεί ο ΠΟΥ μετά τα κρούσματα σε Ινδία και Μπαγκλαντές

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτήρισε τον κίνδυνο εξάπλωσης του θανατηφόρου ιού Nipah ως «χαμηλό» , μετά την πρόσφατη επιβεβαίωση τριών κρουσμάτων μόλυνσης στην Ινδία και στο Μπαγκλαντές.

Ο ιός μεταδίδεται από ζώα σε ανθρώπους, δεν υπάρχει εμβόλιο και έχει ποσοστό θνησιμότητας που κυμαίνεται από 40 έως 75%, σύμφωνα με τον οργανισμό υγείας του ΟΗΕ. Δύο κρούσματα επιβεβαιώθηκαν τον Ιανουάριο στη Δυτική Βεγγάλη της Ινδίας, ενώ ένας ασθενής πέθανε από τον ιό στο Μπαγκλαντές την περασμένη εβδομάδα.

What do you need to know about #Nipah virus?



Nipah virus causes a rare but serious illness that can spread from animals (such as bats or pigs) to people, contaminated fruits or fruit products - and sometimes between people.



Outbreaks are usually small and containable. pic.twitter.com/n5QsyDWl8u — World Health Organization (WHO) Western Pacific (@WHOWPRO) February 12, 2026

Τι είναι ο ιός Nipah και ποια τα συμπτώματά του;

Ο ιός Nipah μπορεί να μεταδοθεί από ζώα, όπως χοίρους και νυχτερίδες, στον άνθρωπο. Μπορεί επίσης να μεταδοθεί από άτομο σε άτομο μέσω μολυσμένων τροφίμων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει συμπεριλάβει τον ιό Nipah στις δέκα κορυφαίες ασθένειες προτεραιότητας, μαζί με παθογόνους παράγοντες όπως η Covid-19 και ο ιός Zika, λόγω της δυνατότητάς του να προκαλέσει επιδημία.

Η περίοδος επώασης κυμαίνεται από τέσσερις έως δεκατέσσερις ημέρες. Τα άτομα που προσβάλλονται από τον ιό εμφανίζουν ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων ή, μερικές φορές, καθόλου. Τα αρχικά συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκεφάλους, μυϊκούς πόνους, έμετο και πονόλαιμο. Σε ορισμένα άτομα, αυτά μπορεί να ακολουθούνται από υπνηλία, αλλοιωμένη συνείδηση ​​και πνευμονία.

Η εγκεφαλίτιδα, μια μερικές φορές θανατηφόρα πάθηση που προκαλεί φλεγμονή του εγκεφάλου, μπορεί να εμφανιστεί σε σοβαρές περιπτώσεις. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν εγκριθεί φάρμακα ή εμβόλια για τη θεραπεία της νόσου.

Πού αναφέρθηκαν τα προηγούμενα ξεσπάσματα;

Η πρώτη αναγνωρισμένη επιδημία του ιού Nipah σημειώθηκε το 1998 σε χοιροτρόφους στη Μαλαισία και αργότερα εξαπλώθηκε στη γειτονική Σιγκαπούρη. Ο ιός πήρε το όνομά του από το χωριό όπου ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι πέθαναν και ένα εκατομμύριο χοίροι θανατώθηκαν σε μια προσπάθεια περιορισμού του ιού. Οδήγησε επίσης σε σημαντικές οικονομικές απώλειες για τους αγρότες και όσους ασχολούνται με το εμπόριο ζώων.

Το Μπαγκλαντές έχει υποστεί το μεγαλύτερο βάρος τα τελευταία χρόνια, με περισσότερους από 100 ανθρώπους να έχουν πεθάνει από Νipah από το 2001. Ο ιός έχει επίσης εντοπιστεί στην Ινδία. Αναφέρθηκαν κρούσματα στη Δυτική Βεγγάλη το 2001 και το 2007. Πιο πρόσφατα, η νότια πολιτεία Κεράλα υπήρξε ένα «hotspot» για τον ιό. Το 2018, αναφέρθηκαν 19 κρούσματα, εκ των οποίων τα 17 ήταν θανατηφόρα, και το 2023, δύο από τα έξι επιβεβαιωμένα κρούσματα αργότερα απεβίωσαν.

Διαβάστε επίσης