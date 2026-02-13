Τεχνολογικό sell-off στη Wall Street – «Γκρεμίστηκε» ο Nasdaq

Απώλειες κατέγραψε την Πέμπτη (12/2) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ανησυχίες επενδυτών σχετικά με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης κάτι το οποίο αποτυπώθηκε και στον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq, ο οποίος σημείωσε πτώση 469,31 μονάδων.

Οι δείκτες

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 669,42 μονάδων (–1,34%), στις 49.451,98 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 469,31 μονάδων (–2,04%), στις 22.597,14 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 108,71 μονάδων (–1,57%), στις 6.832,76 μονάδες.