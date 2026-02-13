Τεχνολογικό sell-off στη Wall Street – «Γκρεμίστηκε» ο Nasdaq

Με πτώση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τεχνολογικό sell-off στη Wall Street – «Γκρεμίστηκε» ο Nasdaq
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'

Απώλειες κατέγραψε την Πέμπτη (12/2) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ανησυχίες επενδυτών σχετικά με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης κάτι το οποίο αποτυπώθηκε και στον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq, ο οποίος σημείωσε πτώση 469,31 μονάδων.

Οι δείκτες

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 669,42 μονάδων (–1,34%), στις 49.451,98 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 469,31 μονάδων (–2,04%), στις 22.597,14 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 108,71 μονάδων (–1,57%), στις 6.832,76 μονάδες.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Φουλάρει» για την ανανέωση του Πινέδα!

00:56ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Χώρες-μέλη δεσμεύονται για στρατιωτική βοήθεια εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία

00:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεχνολογικό sell-off στη Wall Street – «Γκρεμίστηκε» ο Nasdaq

00:16LIFESTYLE

Κρίση πανικού για τη Σάρον Στόουν στον Χορό της Όπερας της Βιέννης

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Ιός Nipah: Πώς τον αξιολογεί ο ΠΟΥ μετά τα κρούσματα σε Ινδία και Μπαγκλαντές

23:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Στις 18 νίκες ο Ολυμπιακός, έκτος ο Παναθηναϊκός AKTOR πριν παίξει

23:49WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του θανάτου του «Μικρού Πρίγκιπα» - Ποιος σκότωσε τον έφηβο ηλικίας 27.500 ετών

23:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οριστικό! Ο Μάνταλος παραμένει «κιτρινόμαυρος» και τη νέα σεζόν - Ακολουθεί ο Βίντα

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα ανακοινώσει το σχέδιο χρηματοδότησης της ανοικοδόμησης της Γάζας την ερχόμενη εβδομάδα

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Ομπάμα: Οι Αμερικανοί θα είναι λιγότερο ασφαλείς, λιγότερο υγιείς με την απόφαση του Τραμπ

23:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 92-86: Κρίθηκε στις λεπτομέρειες το «ερυθρόλευκο» ντέρμπι

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ακύλας και Πρίσκιλλα: Ποιοι είναι οι Άγιοι που γιορτάζουν αύριο - Η σχέση τους με την «Ημέρα των Ερωτευμένων»

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μόνο πάνω από το πτώμα μου θα φύγει ο Μητσοτάκης ακόμα και αν δεν έχουμε αυτοδυναμία»

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: «Απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» οι ΗΠΑ - «Δεν ανησυχώ για τις διαφωνίες»

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Κρακοβία: Λάτρεις των ντόνατ γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη με food challenge λίγο πριν ξεκινήσει η Σαρακοστή

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο – Carnival League 2026: Οι καρναβαλιστές άφησαν τις στολές και έπιασαν τη μπάλα

23:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Για πάντα στην Τούμπα τα αδικοχαμένα «αετόπουλα» - Η συγκλονιστική κίνηση του «Δικέφαλου»

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η γυναίκα παραδέχτηκε ότι έβαλε τα βρέφη στην κατάψυξη - Είχε κρύψει τις εγκυμοσύνες

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο της CIA προς Κινέζους στρατιωτικούς να γίνουν κατάσκοποί της

22:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Η κυβέρνηση αντιστέκεται στις "σειρήνες" που θα ήθελαν πυροτεχνήματα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη - Νέα απάντηση Άδωνι

17:57LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Θα χειρουργηθεί το Σάββατο - Τα νεότερα για την υγεία του

00:16LIFESTYLE

Κρίση πανικού για τη Σάρον Στόουν στον Χορό της Όπερας της Βιέννης

23:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Στις 18 νίκες ο Ολυμπιακός, έκτος ο Παναθηναϊκός AKTOR πριν παίξει

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μετρό: Η κίνηση του 65χρονου που «δείχνει» αυτοκτονία - Μαρτυρία στο Newsbomb

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μόνο πάνω από το πτώμα μου θα φύγει ο Μητσοτάκης ακόμα και αν δεν έχουμε αυτοδυναμία»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Αιτωλοακαρνανία για τον θάνατο 35χρονου αστυνομικού - Ήταν πατέρας δύο παιδιών

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλυπτικό το «The Atlantic»: Το Κίεβο μπορεί να είναι έτοιμο να παραδώσει τον έλεγχο του Ντονμπάς

20:51LIFESTYLE

James Van Der Beek: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του «Dawson's Creek» - Οι τραγωδίες που σημάδεψαν το καστ

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

19:55ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Εξάρθρωση κυκλώματος εκατοντάδων «αχυρανθρώπων» με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

18:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα καταιγίδων το βράδυ - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο (Χάρτες)

23:49WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του θανάτου του «Μικρού Πρίγκιπα» - Ποιος σκότωσε τον έφηβο ηλικίας 27.500 ετών

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Καρκινοπαθής ταξίδεψε σε άλλη πόλη για να νοσηλευτεί και του έκλεψαν το αυτοκίνητο

16:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Ύμνοι Ισπανού δημοσιογράφου για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 14χρονου στη Λάρισα

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ