Πέθανε ο Κώστας Γανωσέλης - Το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Νταλάρα

Ο γνωστός συνθέτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών

Newsbomb

Πέθανε ο Κώστας Γανωσέλης - Το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Νταλάρα
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του συνθέτη Κώστα Γανωσέλη, σε ηλικία 79 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή της στο Facebook η Σοφία Βόσσου. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια δημοσίευσε μια φωτογραφία του αείμνηστου καλλιτέχνη και έγραψε στη λεζάντα: «Καλό σου ταξίδι Κώστα Γανωσέλη σπουδαίε μου μουσικέ μαέστρο και άνθρωπε να είναι η ψυχούλα σου γαλήνια».

Γιώργος Νταλάρας για Κώστα Γανωσέλη: «Ένας μοναδικός δάσκαλος, ένας σπάνιος άνθρωπος»

Τον γνωστό συνθέτη αποχαιρέτησε, μέσω ανάρτησής του στα social media, και ο Γιώργος Νταλάρας. Ο Έλληνας ερμηνευτής έκανε λόγο για έναν σπάνιο άνθρωπο και μοναδικό δάσκαλο που υπήρξε στήριγμα για τους νέους μουσικούς.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Νταλάρα:

«Κώστας Γανωσέλης.
Ένας σπουδαίος μουσικός, ένας σπάνιος άνθρωπος!
Ταγμένος μουσικός, ταγμένος πολίτης.
Διανοούμενος της μουσικής και του λόγου.
Παράλληλα, ένας άνθρωπος με σπάνιο, καταλυτικό χιούμορ που περιέγραφε με ακρίβεια τους ανθρώπους χωρίς ίχνος δεικτικότητας.

Ο Κώστας ήταν ο μουσικός που σεβάστηκε απόλυτα την παράδοση και παράλληλα ήταν νεωτεριστής και πρωτοπόρος στην τεχνολογία και στη χρήση των ηλεκτρονικών οργάνων με σπάνια αισθητική.

Ένα στήριγμα, παράδειγμα και υπόδειγμα για τους νέους μουσικούς.
Μια εμβληματική προσωπικότητα, σημείο αναφοράς για όλους μας!

Ο Γανωσέλης λειτούργησε διαδραστικά και δημιουργικά για πάνω από 50 χρόνια στον χώρο μας.Ένας μοναδικός δάσκαλος!
Όσο για μένα, τι να πρωτοπώ…
Του χρωστάω τόσα πολλά. Με στήριξε, με ενθάρρυνε, με παρότρυνε σε σημαντικά βήματα και σχέδια με τις ενορχηστρώσεις του και τις μουσικές του γνώσεις.
‘’Πατέρα’’, ο ‘’θείος‘’ θα σε θυμάται πάντα με τιμή, ευγνωμοσύνη και πολλή αγάπη».

Ποιος ήταν ο Κώστας Γανωσέλης

Ο Κώστας Γανωσέλης έγινε γνωστός κυρίως στο ευρύ κοινό ως πιανίστας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Γεννήθηκε το 1946 στη Δραπετσώνα. Από τα πρώτα μαθητικά χρόνια ασχολήθηκε με τη βυζαντινή μουσική και το πιάνο. Σπόυδασε στη Νομική σχολή Αθηνών, αλλά μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του αφιερώθηκε αποκλειστικά στη μουσική. Από το 1975 υπήρξε στενός συνεργάτης του Μίκη Θεοδωράκη, της Μαρίας Φαραντούρη, του Νίκου Ξυλούρη, του Σταύρου Ξαρχάκου, του Θάνου Μικρούτσικου, της Χαρούλας Αλεξίου και του Γιώργου Νταλάρα. Από το 1964 ασχολήθηκε κυρίως με τα ηλεκτρονικά όργανα και κατά την τριετία 1983-85 εκπαιδεύτηκε στην Ιαπωνία πάνω στα συστήματα διδασκαλίας ηλεκτρονικών οργάνων.

Το 1985 έγινε μόνιμος συνεργάτης της Yamaha Music Foundation και καλλιτεχνικός διευθυντής του Μοντέρνου Τομέα στο Κέντρο Μουσικών Σπουδών “Φίλιππος Νάκας”. Έχει συγγράψει οκτώ βιβλία σχετικά με τη διδασκαλία των ηλεκτρονικών οργάνων, που κυκλοφορούν στο εξωτερικό και τέσσερα βιβλία θεωρητικών. Στην ελληνική δισκογραφία υπάρχουν περισσότεροι από 30 δίσκοι με τις δικές του ενορχηστρώσεις. Επίσης είχε ηχογραφήσει δυο προσωπικούς δίσκους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:47LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της, Βαλέρια έγινε 18 ετών - «Είναι μία γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Προσπάθεια επαναπατρισμού των σορών των οπαδών του ΠΑΟΚ για την Πέμπτη

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Μύριζε προπάνιο, αν έκανες καταγγελία έχανες τη δουλειά σου», λέει αδελφή του θύματος

18:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ενός λεπτού σιγή στο ντέρμπι αιωνίων του μπάσκετ γυναικών

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαπάρας: Το προϊόν πρέπει να δοκιμάζεται για να πουληθεί - Το μοντέλο της 12ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ

18:17ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν έχω καμία ενημέρωση, δεν μας έχουν γνωστοποιήσει κάτι», απαντά η πρέσβης της Ελλάδας για φήμες από ρουμανικά δημοσιεύματα

18:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αεροσκάφος της NASA κάνει επικίνδυνη προσγείωση χωρίς ρόδες – Βίντεο

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεσσηνία: Σε ηλικία 40 ετών πέθανε η Αριστέα Καζάκου, δικηγόρος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Ιβάν Σαββίδης: Καλύπτει όλα τα έξοδα των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν «σηκώνει το γάντι» του Τραμπ: «Θυμήσου το Ιράκ και το Αφγανιστάν»

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Κώστας Γανωσέλης - Το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Νταλάρα

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Δέχθηκε στο γραφείο του μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που τον έχουν χαρακτηρίσει δολοφόνο

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Στη Κίνα για τριήμερη επίσκεψη ο Βρετανός πρωθυπουργός – Τι επιδιώκει το Πεκίνο

17:40ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΟΚ: Τα σενάρια του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Οι μέρες του ιρανικού καθεστώτος είναι μετρημένες»

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Νέα εποχή ενότητας για την Εκκλησία της Κρήτης»

17:32LIFESTYLE

Νίκολα Πελτζ: Το κορίτσι του μπαμπά με το «χρυσό χαρτζιλίκι» που «τάραξε τα νερά» των Μπέκαμ

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Σύνδεσμος φιλάθλων ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας: «Τα 3 αδέρφια μας που χάθηκαν άδικα - Καλό ταξίδι αετόπουλα»

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το video της Πυροσβεστικής που εξηγεί πώς έγινε η φονική έκρηξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεσσηνία: Σε ηλικία 40 ετών πέθανε η Αριστέα Καζάκου, δικηγόρος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Ιβάν Σαββίδης: Καλύπτει όλα τα έξοδα των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

18:17ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν έχω καμία ενημέρωση, δεν μας έχουν γνωστοποιήσει κάτι», απαντά η πρέσβης της Ελλάδας για φήμες από ρουμανικά δημοσιεύματα

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η περιγραφή του οδηγού της νταλίκας που τράκαρε με το βαν των οπαδών: «34 χρόνια στο τιμόνι, 1 εκατ. χιλιόμετρα, δεν έχω ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο»

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει φίλαθλος του ΠΑΟΚ που βγήκε ζωντανός από το μοιραίο βαν: «Πραγματικά δεν ξέρω τι έγινε»

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τα σπαρακτικά αντίο φίλων και συγγενών στα «αετόπουλα»: Οι 7 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Φονική έκρηξη στη Βιολάντα - «Πολύμηνη εκτεταμένη διαρροή προπανίου» λέει η πυροσβεστική

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ: Πούλμαν επιστρέφουν στην Ελλάδα και δεν πάνε στη Γαλλία

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας φέρνει η Kristin - «Βουτάει» ο υδράργυρος

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το video της Πυροσβεστικής που εξηγεί πώς έγινε η φονική έκρηξη

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν έχει παραδοθεί από το καλοκαίρι το πόρισμα ελέγχου ασφάλειας στο εργοστάσιο

13:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: KRISTIN το όνομα της νέας κακοκαιρίας - Πού και πότε θα «χτυπήσει»

11:22LIFESTYLE

Η σπάνια εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση στην επίδειξη του Stephane Rolland και η φωτογραφία ένα χρόνο μετά την τελευταία δημόσια παρουσία της

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Κώστας Γανωσέλης - Το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Νταλάρα

14:25LIFESTYLE

Eurovision: Στην τρίτη θέση εκτοξεύτηκε η Ελλάδα στα στοιχήματα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πώς αλεύρι και ζάχαρη μπορούν να γίνουν εκρηκτικά μέσα σε εργοστάσια

23:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Τραγωδία στη Ρουμανία: To «αντίο» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις την Πέμπτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ