Πέθανε ο Κώστας Γανωσέλης - Το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Νταλάρα

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του συνθέτη Κώστα Γανωσέλη, σε ηλικία 79 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή της στο Facebook η Σοφία Βόσσου. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια δημοσίευσε μια φωτογραφία του αείμνηστου καλλιτέχνη και έγραψε στη λεζάντα: «Καλό σου ταξίδι Κώστα Γανωσέλη σπουδαίε μου μουσικέ μαέστρο και άνθρωπε να είναι η ψυχούλα σου γαλήνια».

Γιώργος Νταλάρας για Κώστα Γανωσέλη: «Ένας μοναδικός δάσκαλος, ένας σπάνιος άνθρωπος»

Τον γνωστό συνθέτη αποχαιρέτησε, μέσω ανάρτησής του στα social media, και ο Γιώργος Νταλάρας. Ο Έλληνας ερμηνευτής έκανε λόγο για έναν σπάνιο άνθρωπο και μοναδικό δάσκαλο που υπήρξε στήριγμα για τους νέους μουσικούς.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Νταλάρα:

«Κώστας Γανωσέλης.

Ένας σπουδαίος μουσικός, ένας σπάνιος άνθρωπος!

Ταγμένος μουσικός, ταγμένος πολίτης.

Διανοούμενος της μουσικής και του λόγου.

Παράλληλα, ένας άνθρωπος με σπάνιο, καταλυτικό χιούμορ που περιέγραφε με ακρίβεια τους ανθρώπους χωρίς ίχνος δεικτικότητας.

Ο Κώστας ήταν ο μουσικός που σεβάστηκε απόλυτα την παράδοση και παράλληλα ήταν νεωτεριστής και πρωτοπόρος στην τεχνολογία και στη χρήση των ηλεκτρονικών οργάνων με σπάνια αισθητική.

Ένα στήριγμα, παράδειγμα και υπόδειγμα για τους νέους μουσικούς.

Μια εμβληματική προσωπικότητα, σημείο αναφοράς για όλους μας!

Ο Γανωσέλης λειτούργησε διαδραστικά και δημιουργικά για πάνω από 50 χρόνια στον χώρο μας.Ένας μοναδικός δάσκαλος!

Όσο για μένα, τι να πρωτοπώ…

Του χρωστάω τόσα πολλά. Με στήριξε, με ενθάρρυνε, με παρότρυνε σε σημαντικά βήματα και σχέδια με τις ενορχηστρώσεις του και τις μουσικές του γνώσεις.

‘’Πατέρα’’, ο ‘’θείος‘’ θα σε θυμάται πάντα με τιμή, ευγνωμοσύνη και πολλή αγάπη».

Ποιος ήταν ο Κώστας Γανωσέλης

Ο Κώστας Γανωσέλης έγινε γνωστός κυρίως στο ευρύ κοινό ως πιανίστας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Γεννήθηκε το 1946 στη Δραπετσώνα. Από τα πρώτα μαθητικά χρόνια ασχολήθηκε με τη βυζαντινή μουσική και το πιάνο. Σπόυδασε στη Νομική σχολή Αθηνών, αλλά μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του αφιερώθηκε αποκλειστικά στη μουσική. Από το 1975 υπήρξε στενός συνεργάτης του Μίκη Θεοδωράκη, της Μαρίας Φαραντούρη, του Νίκου Ξυλούρη, του Σταύρου Ξαρχάκου, του Θάνου Μικρούτσικου, της Χαρούλας Αλεξίου και του Γιώργου Νταλάρα. Από το 1964 ασχολήθηκε κυρίως με τα ηλεκτρονικά όργανα και κατά την τριετία 1983-85 εκπαιδεύτηκε στην Ιαπωνία πάνω στα συστήματα διδασκαλίας ηλεκτρονικών οργάνων.

Το 1985 έγινε μόνιμος συνεργάτης της Yamaha Music Foundation και καλλιτεχνικός διευθυντής του Μοντέρνου Τομέα στο Κέντρο Μουσικών Σπουδών “Φίλιππος Νάκας”. Έχει συγγράψει οκτώ βιβλία σχετικά με τη διδασκαλία των ηλεκτρονικών οργάνων, που κυκλοφορούν στο εξωτερικό και τέσσερα βιβλία θεωρητικών. Στην ελληνική δισκογραφία υπάρχουν περισσότεροι από 30 δίσκοι με τις δικές του ενορχηστρώσεις. Επίσης είχε ηχογραφήσει δυο προσωπικούς δίσκους.

Διαβάστε επίσης