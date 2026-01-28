Μεσσηνία: Σε ηλικία 40 ετών πέθανε η Αριστέα Καζάκου, δικηγόρος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ

Σε ηλικία μόλις 40 ετών έφυγε από τη ζωή η δικηγόρος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Αριστέα Καζάκου, βυθίζοντας στη θλίψη συγγενείς, φίλους αλλά και ολόκληρη τη Μεσσηνία. Η Αριστέα Καζάκου, δικηγόρος στο επάγγελμα, είχε ενεργή παρουσία στα πολιτικά δρώμενα του τόπου και υπήρξε υποψήφια βουλευτής Μεσσηνίας με το ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές του 2023.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, παρέμενε ενεργή στον χώρο της πολιτικής συμμετέχοντας μάλιστα τον περασμένο Οκτώβριο στην παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στην Καλαμάτα.

Ήταν παντρεμένη με τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο, πρόεδρο της Ενωσης Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Τριφυλίας.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτηση του έγραψε: «Σε αποχαιρετώ με οδύνη. Σε ευχαριστώ που με τίμησες με τη φιλία σου».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Αγαπημένη μας Αριστέα, έφυγες τόσο πρόωρα και άδικα από κοντά μας.

Μαχήτρια ως το τέλος.

Δυναμική, έντιμη, εργατική, με απαράμιλλη ενσυναίσθηση. Έτσι σε θυμόμαστε στα αμφιθέατρα της Νομικής στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Για όλες αυτές τις αξίες σε εκτιμούσαν οι συμπατριώτες σου στη Μεσσηνία και οι συνεργάτες σου στον Τομέα Τουρισμού και στη μάχιμη δικηγορία.

Η Αριστέα Καζάκου ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του Κινήματος και είχε ακόμα πολλά να δώσει.

Σε αποχαιρετώ με οδύνη. Σε ευχαριστώ που με τίμησες με τη φιλία σου.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον σύζυγο και την οικογένειά της».