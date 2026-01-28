Ιράν: «Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη» προειδοποιεί ο υπουργός Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί σε συνάντηση με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι και τον Αιγύπτιο ομόλογό του στο Κάιρο, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Την πάγια τακτική του καθεστώτος της Τεχεράνης ακολούθησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί ο οποίος προειδοποιεί ότι οι ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη αλλά δηλώνει έτοιμος για μία συμφωνία για τα πυρηνικά.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών σε ανάρτηση του στο Χ ανέφερε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν «έχουν το δάχτυλό τους στη σκανδάλη για να ανταποκριθούν άμεσα και δυναμικά σε οποιαδήποτε επιθετικότητα».

Ο Αραγτσί ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει αντλήσει «πολύτιμα διδάγματα» από τον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο του 2025.

Ωστόσο σημείωσε ότι το Ιράν θα δεχόταν μία συμφωνία για τα πυρηνικά, η οποία θα ήταν «αμοιβαία επωφελής, δίκαιη και ισότιμη».

