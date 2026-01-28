Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή και αφαίρεση διπλώματος στην 24χρονη που έπεσε πάνω σε 15 ΙΧ

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, καθώς και σε αφαίρεση της άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα ενός έτους, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης η 24χρονη οδηγός, η οποία με Ι.Χ. αυτοκίνητο προσέκρουσε σε 15 σταθμευμένα οχήματα, ένα κατάστημα και ένα περίπτερο στην περιοχή της Τούμπας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 16ης Ιανουαρίου 2026, έπειτα από νυχτερινή έξοδο της νεαρής γυναίκας με φίλες της. Κατά τον έλεγχο αλκοόλης που διενεργήθηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, γεγονός για το οποίο της επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο.

Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε η έφεσή της να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα ως προς την εκτέλεση της ποινής.

Στην απολογία της υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μόνο ένα ποτό και αισθανόταν σε θέση να οδηγήσει, αποδίδοντας την ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος σε μηχανολογική βλάβη. «Παρουσιάστηκε πρόβλημα στο γκάζι και το αυτοκίνητο επιτάχυνε χωρίς έλεγχο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες των σταθμευμένων αυτοκινήτων και των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές, ενώ –σύμφωνα με την υπεράσπισή της– έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση και αποζημίωση των υλικών φθορών που προκλήθηκαν.

