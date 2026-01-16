Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Δεν είχε πιει, κόλλησε το γκάζι» λέει η μητέρα της 24χρονης οδηγού

Η υπόθεση της μεθυσμένης 24χρονης οδηγού που προσέκρουσε πάνω σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα τα ξημερώματα της Παρασκευής (16/01), στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης, πήρε το δρόμο της Δικαιοσύνης, με τη γυναίκα να αντιμετωπίζει δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση σε βαθμό πλημμελήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η 24χρονη υποβλήθηκε σε αλκοτέστ με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα, από το οποίο προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων. Για τον λόγο αυτό της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο εκτεταμένες υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαιναν και τρεις φίλες της οδηγού.

«Κόλλησε το γκάζι»

Τη δική της εκδοχή για τα όσα συνέβησαν έδωσε η μητέρα της 24χρονης, η οποία υποστήριξε πως η κόρη της δεν ήταν μεθυσμένη, σύμφωνα με το thestival.gr.

«Είχε βγει έξω με τρεις φίλες της, όπως όλα τα παιδιά. Είχε πιει μια ποσότητα ίσα με δύο μπύρες. Ήταν η κακιά στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, σημείωσε ότι, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η κόρη της, παρουσίασε βλάβη το όχημα, καθώς «κόλλησε το γκάζι και δεν μπορούσε να το ελέγξει», κάτι που, όπως είπε, αναμένεται να διερευνηθεί μέσω πραγματογνωμοσύνης.

Η ίδια τόνισε ότι τόσο η κόρη της όσο και οι φίλες της είναι καλά στην υγεία τους, αν και «τρόμαξαν πολύ», επισημαίνοντας πως το σημαντικό είναι ότι «ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα».

Βίντεο ντοκουμέντο

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, (16/1) λίγο μετά τις 04:00 στη συμβολή των οδών Μπότσαρη με Παπάφη, με το αυτοκίνητο να χτυπάει στο διάβα του ένα περίπτερο και την τζαμαρία καταστήματος προτού ακινητοποιηθεί.

Σε βίντεο ντοκουμέντο διακρίνεται η σφοδρότητα με την οποία το αυτοκίνητο της 24χρονης μεθυσμένης οδηγού πέφτει πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα επί της οδού Μπότσαρη, εμβολίζοντάς τα πάνω στο πεζοδρόμιο.

