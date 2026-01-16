Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη 24χρονη χτύπησε 15 αυτοκίνητα και κατέληξε σε τζαμαρία

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη 24χρονη χτύπησε 15 αυτοκίνητα και κατέληξε σε τζαμαρία
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, όταν μια 24χρονη οδηγός, προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον 15 οχήματα και σε ένα κατάστημα.

Η νεαρή, οδηγώντας υπό την επήρεια μέθης, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, το οποίο κατά τα φαινόμενα, κινούνταν ανεξέλεγκτο, κι αφού προσέκρουσε σε πολλά ΙΧ, ακόμα και σε ένα περίπτερο, κατέληξε σε τζαμαρία καταστήματος.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι η κοπέλα, η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, κι έτσι κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη σύλληψή της.

