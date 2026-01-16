Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που η 24χρονη μεθυσμένη οδηγός τρακάρει 15 αυτοκίνητα

Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση σε βαθμό πλημμελήματος άσκησε η εισαγγελέας στη Θεσσαλονίκη εις βάρος της 24χρονης οδηγού η οποία οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ συγκρούστηκε διαδοχικά με 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, (16/1) λίγο μετά τις 04:00 στη συμβολή των οδών Μπότσαρ0 η με Παπάφη, με το αυτοκίνητο να χτυπάει στο διάβα του ένα περίπτερο και την τζαμαρία καταστήματος προτού ακινητοποιηθεί.

Σε βίντεο ντοκουμέντο διακρίνεται η σφοδρότητα με την οποία το αυτοκίνητο της 24χρονης μεθυσμένης οδηγού πέφτει πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα επί της οδού Μπότσαρη, εμβολίζοντάς τα πάνω στο πεζοδρόμιο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο