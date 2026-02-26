Πόλεμος, κατάσκοποι και... πίτσες: Γιατί το Ισραήλ απαγόρευσε το delivery στο Πεντάγωνο

Γιατί ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ είπε ότι μπορεί ξαφνικά ένα βράδυ να αρχίσει να παραγγέλνει πίτσες

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Πόλεμος, κατάσκοποι και... πίτσες: Γιατί το Ισραήλ απαγόρευσε το delivery στο Πεντάγωνο

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία απαγόρευσε τις παραγγελίες στο στρατηγείο της

Photo by Mateusz Feliksik on Unsplash
Delivery τέλος... για τους Ισραηλινούς στρατιώτες που υπηρετούν στο αρχηγείο Kirya στο Τελ Αβίβ, μετά από ρητή οδηγία να αποφεύγονται οι παραγγελίες, που έδωσε η Πολεμική Αεροπορία της χώρας τους.

Ο λόγος; Ο φόβος ότι μια ξαφνική αύξηση στη δραστηριότητα των διανομέων προς το αρχηγείο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως έγκαιρη προειδοποίηση προς τον εχθρό για την προετοιμασία στρατιωτικών πληγμάτων.

Η οδηγία της IAF και ο φόβος του OSINT

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ynet, η ηγεσία της Αεροπορίας ανησυχεί για τη χρήση του «Δείκτη Πίτσας» (Pizza Index) ως εργαλείου συλλογής πληροφοριών ανοιχτής πηγής (OSINT). Το έγγραφο που αναρτήθηκε στις βάσεις είναι σαφές: «Η παρέκκλιση από τη ρουτίνα είναι το ισχυρότερο σήμα». Οι στρατιώτες καλούνται να αποφεύγουν ασυνήθιστα μοτίβα, όπως οι παραγγελίες σε μεγάλες ποσότητες ή σε ακατάλληλες ώρες, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η κοινοποίηση της ακριβούς τοποθεσίας του αρχηγείου σε εφαρμογές delivery.

Τι είναι ο δείκτης Πίτσας

Η θεωρία αυτή γεννήθηκε τη δεκαετία του '90, όταν παρατηρήθηκε κατακόρυφη αύξηση των παραγγελιών στη CIA και το Πεντάγωνο λίγο πριν από την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ. Κι όμως, στην εποχή μας, η παρακολούθηση αυτή έχει γίνει τρομακτικά απλή μέσω των δεδομένων «ζωντανής κίνησης» του Google Maps, όπου οποιοσδήποτε μπορεί να δει αν οι πιτσαρίες κοντά σε στρατηγικά κέντρα δουλεύουν υπερωρίες.

Το Pentagon Pizza Report δημοσίευσε το βράδυ της 12ης Ιουνίου ότι «σχεδόν όλες οι πιτσαρίες που βρίσκονται κοντά στο Πεντάγωνο παρουσίασαν ένα τεράστιο κύμα δραστηριότητας» γύρω στις 7 μ.μ. τοπική ώρα.

Η ανάρτηση επρόκειτο για στιγμιότυπα οθόνης τεσσάρων διαφορετικών εστιατορίων πίτσας – We, The Pizza, Domino’s Pizza, District Pizza Palace και Extreme Pizza – που παρουσίαζαν μεγαλύτερη δραστηριότητα από το συνηθισμένο με βάση τη λειτουργία «Popular Times» της μηχανής αναζήτησης.

Εκείνη τη νύχτα ο στρατός του Ισραήλ ξεκίνησε μια σειρά από χτυπήματα για να εξουδετερώσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και τις πυραυλικές υποδομές του Ιράν. Αντίστοιχα, τον Ιανουάριο του 2026, η αυξημένη δραστηριότητα συνέπεσε με την επιχείρηση «Absolute Resolve» και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Πιτ Χέγκσεθ: «Παραγγέλνω για να τους μπερδέψω»

Την ίδια πάντως στιγμή στις ΗΠΑ αποφάσισαν μια εντελώς διαφορετική στάση έναντι του ζητήματος. Συγκεκριμένα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, απάντησε με χιούμορ αλλά και στρατηγικό νόημα στο viral φαινόμενο του «Pentagon Pizza Report». Ο Χέγκσεθ παραδέχθηκε ότι οι μυστικές υπηρεσίες εξετάζουν πλέον κάθε δημόσιο δείκτη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Κάποιο βράδυ Παρασκευής, όταν δείτε μια σειρά από παραγγελίες Domino's, μπορεί να είμαι εγώ στην εφαρμογή, ανατρέποντας ολόκληρο το σύστημα ώστε να κρατάμε τους πάντες σε ανισορροπία».

Όπως δήλωσε στο Fox News, η διαχείριση αυτών των δεικτών αποτελεί πλέον μέρος της αμυντικής στρατηγικής των ΗΠΑ. Ο Χέγκσεθ συνέδεσε αυτές τις πρακτικές με τον τρόπο εκτέλεσης της επιχείρησης «Midnight Hammer» κατά των πυρηνικών υποδομών της Τεχεράνης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση ελέγχει αυτούς τους δείκτες με τρόπους που μόνο μια υπερδύναμη μπορεί.

Παρά όμως τη διάψευση του Πενταγώνου για την απόλυτη ακρίβεια του δείκτη - λόγω των πολλών επιλογών εστίασης εντός του κτιρίου - οι Ισραηλινοί επιτελείς φαίνονται αποφασισμένοι να κλείσουν κάθε πιθανή χαραμάδα πληροφοριών, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή κορυφώνονται.

