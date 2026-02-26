Οσάκα: Άγνωστος χάρισε 21 ράβδους χρυσού στην πόλη για να επισκευάσει το σύστημα ύδρευσης

Μια ανώνυμη δωρεά ράβδων χρυσού που αξίζουν περίπου 3,6 εκατομμύρια δολάρια έλαβε η πόλη της Οσάκα. Οι οδηγίες του ανώνυμου δωρητή ήταν να αντικατασταθούν οι απαρχαιωμένοι σωλήνες στην πόλη.

Οι αξιωματούχοι στην Οσάκα της Ιαπωνίας δεν έδωσαν μεγάλη σημασία όταν ένας ανώνυμος δωρητής έδωσε 3.000 δολάρια για την επισκευή των σωλήνων ύδρευσης της πόλης.

Μερικές εβδομάδες αργότερα έμειναν έκπληκτοι όταν ο ίδιος δωρητής έστειλε στις τοπικές αρχές μία νέα δωρεά, 21 ράβδους χρυσού αξίας άνω των 3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η δωρεά έγινε τον περασμένο Νοέμβριο αλλά αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα από αξιωματούχους της Οσάκα. Προκάλεσε έντονη φημολογία για την πραγματική ταυτότητα του μυστηριώδη δωρητή και τα κίνητρά του. Επίσης, έστρεψε την προσοχή στο παλαιό σύστημα ύδρευσης της πόλης, που έχει τις πιο παλιές σωληνώσεις στην Ιαπωνία.

Σωλήνας ύδρευσης με διαρροή στην πόλη της Οσάκα. ΑΡ

Το έργο θα στοιχίσει συνολικά περίπου 5,5 δισ. δολάρια

Οι αρχές της Οσάκα ανέφεραν ότι θα τιμήσουν την επιθυμία του δωρητή και θα χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για τα υδραυλικά έργα της πόλης. Ωστόσο οι ράβδοι χρυσού θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την αντικατάσταση σωλήνων μήκους μόλις 1,6 χιλιομέτρων. Συνολικά πρέπει να αντικατασταθούν 563 χιλιόμετρα σωληνώσεων.

Η Οσάκα αντικαθιστά περίπου 48 χιλιόμετρα σωληνώσεων ύδρευσης κάθε χρόνο. Η διαδικασία προχωράει με αργούς ρυθμούς και κοστίζει πολύ. Η πόλη εκτιμά ότι η εγκατάσταση περισσότερων από 1.770 χιλιομέτρων σωληνώσεων σε διάστημα 30 ετών θα κοστίσει περίπου 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι ράβδοι χρυσού που δόθηκαν ως δωρεά στις τοπικές αρχές της Οσάκα. Osaka City Waterworks Bureau

Οι τοπικές αρχές της πόλης έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφία των ράβδων χρυσού, αλλά έσβησαν τους σειριακούς αριθμούς που συνήθως αναγράφονται στις ράβδους χρυσού ενός κιλού και δείχνουν την ταυτότητα του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πόλης, ο δήμαρχος θα παραλείψει επίσης την καθιερωμένη τελετή απονομής ευχαριστήριας επιστολής στον δωρητή.

Ορισμένοι χρήστες των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης στην Ιαπωνία εικάζουν ότι ο ανώνυμος δωρητής αρνείται να δοθεί το όνομα του στη δημοσιότητα επειδή απέκτησε παράνομα την περιουσία του ή ότι είναι κάποιος συνταξιούχος που επένδυσε όλες τις αποταμιεύσεις του σε χρυσό.