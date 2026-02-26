«Φτωχός» σε χιόνια ο φετινός χειμώνας: Μόλις στο 2% η χιονοκάλυψη στα τέλη Φεβρουαρίου

Η μέση ημερήσια χιονοκάλυψη για την περίοδο 2004–2026 ανέρχεται στο 14%

Παύλος Μεθόδιος

«Φτωχός» σε χιόνια ο φετινός χειμώνας: Μόλις στο 2% η χιονοκάλυψη στα τέλη Φεβρουαρίου

Έκταση χιονοκάλυψης από δορυφορική εικόνα στις 23 Φεβρουαρίου 2026.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις 23 Φεβρουαρίου 2026 η χιονοκάλυψη στην Ελλάδα ήταν μόλις στο 2%, πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο 14% για την περίοδο 2004–2026.
  • Ο χειμώνας 2025–2026 παρουσίασε περιορισμένη χιονοκάλυψη, με σημαντική αύξηση μόνο μετά τις 10 Ιανουαρίου λόγω ψυχρής εισβολής.
  • Στις 12 Ιανουαρίου η χιονοκάλυψη έφτασε έως και το 18%, με εκτεταμένες χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα.
  • Η αναλυτική αποτίμηση της χιονοκάλυψης για τον φετινό χειμώνα θα παρουσιαστεί από τη μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο τέλος της περιόδου.
Snapshot powered by AI

Σε χαμηλά επίπεδα παραμένει η έκταση της χιονοκάλυψης στην Ελλάδα και κατά τον φετινό χειμώνα. Στις 23 Φεβρουαρίου 2026, η χιονοκάλυψη κάλυπτε μόλις το 2% της συνολικής έκτασης της χώρας, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της εποχής, λαμβάνοντας υπόψη τη μέση ημερήσια χιονοκάλυψη για την περίοδο 2004–2026, η οποία ανέρχεται στο 14%.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η χιονοκάλυψη με κόκκινο χρώμα και η νεφοκάλυψη με λευκό, στις 23 Φεβρουαρίου 2026. Τα δεδομένα προέρχονται από τον δορυφόρο Terra, μέσω του οργάνου MODIS, σε ψευδοχρωματική (false colour) απεικόνιση.

snowcover23022026meteogrnoa.jpg

Έκταση χιονοκάλυψης από δορυφορική εικόνα στις 23 Φεβρουαρίου 2026.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr

Η παρακολούθηση της χιονοκάλυψης από τον Σεπτέμβριο 2025 δείχνει ότι έως τα τέλη Δεκεμβρίου η παρουσία χιονιού στη χώρα ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη, όπως συμβαίνει συχνά την τελευταία δεκαετία, αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Από τα τέλη Δεκεμβρίου παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση, ενώ μετά τις 10 Ιανουαρίου σημειώθηκε απότομη αύξηση της χιονοκάλυψης, ως αποτέλεσμα ψυχρής εισβολής που συνοδεύτηκε από εκτεταμένες χιονοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Στις 12 Ιανουαρίου, η χιονοκάλυψη έφτασε έως και το 18%, αποτυπώνοντας εκτεταμένες χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου στη Μακεδονία και στα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου.

Η πορεία της χιονοκάλυψης αποτυπώνεται και στα δεδομένα του παρατηρητηρίου της τεχνητής λίμνης Μόρνου. Η χιονοκάλυψη στη λεκάνη απορροής της λίμνης της Φωκίδας ακολούθησε ανοδική πορεία στα τέλη Δεκεμβρίου και ξεπέρασε τον μέσο όρο στα μέσα Ιανουαρίου. Τον Φεβρουάριο σταθεροποιήθηκε στη μέση τιμή του 2005-2024 μέχρι τα μέσα του μήνα, όταν και κατέρρευσε και έφτασε στις 24/2 το 11%.

noameteogrmornosannualsnowcovermornos20252026.jpg

Η σύγκριση με την κλιματολογία δείχνει ότι ο χειμώνας 2025–2026 χαρακτηρίζεται έως τώρα από περιορισμένη χιονοκάλυψη, η οποία εντοπίζεται κυρίως στα πολύ μεγάλα υψόμετρα. Αναλυτική αποτίμηση της χιονοκάλυψης της φετινής χειμερινής περιόδου θα παρουσιαστεί από την μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο τέλος του χειμώνα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:26ΕΘΝΙΚΑ

Νέα ισχυρή συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ - Τι είναι το MarCCE και η σημασία του για την Ανατολική Μεσόγειο

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Ήμουν σε αναρρωτική άδεια, δεν ήταν αδικαιολόγητη η απουσία μου», λέει η παιδίατρος

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Το περίεργο περιστατικό με σκάφος από τη Φλόριντα – Είχε τρομοκρατικό στόχο, λένε οι αρχές

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Gerald R. Ford: Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου με τις... χαλασμένες τουαλέτες

18:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγορά εργασίας: Οι 4 στους 10 εργαζόμενους χωρίς feedback, εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης – Νέα έρευνα

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνουν από τις 10 το πρωί του Σαββάτου έξι σταθμοί του μετρό

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πληροφορίες πως ήταν με ένα ακόμη άτομο όταν εντοπίστηκε

18:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παντελής Θαλασσινός και Όλγα Βενέτη στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

17:59LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Επιστρέφει στη Στέρνα και διαλύει τα πάντα

17:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: «Το παρακράτος δεν ήθελε να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ» - Φέρνει αίτημα για νέα εξεταστική και προ ημερισίας σύζητηση στη Βουλή

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεργάτης Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Καλύτερα να ανησυχείς, παρά να γίνεσαι επαγγελματίας στην κυβίστηση

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Υπόγεια σήραγγα πέντε χιλιομέτρων, γεμάτη με οπλισμό ανακάλυψαν οι ισραηλινοί

17:39LIFESTYLE

Η Κατερίνα Καινούργιου αδημονεί να κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της - Η τρυφερή ανάρτηση

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο ΑΤ Λιβαδειάς: Κρατούμενος εντοπίστηκε απαγχονισμένος

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Προφυλακίστηκε ο 47χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις ανήλικους

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μυστικός γάμος και μια διαμελισμένη έγκυος γυναίκα: Το έγκλημα ενός ιερέα που έμεινε στην ιστορία

17:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Σ’ έναν κόσμο που φοβάται την αγάπη»: Tο συγκινητικό νέο τραγούδι του Γιώργου Χουβαρδά σε στίχους Κωνσταντίνου Τσακαλάκη

17:23ΚΑΙΡΟΣ

«Φτωχός» σε χιόνια ο φετινός χειμώνας: Μόλις στο 2% η χιονοκάλυψη στα τέλη Φεβρουαρίου

17:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Βγαίνουν τα εισιτήρια του ντέρμπι

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε στη Γερμανία η Λόρα - Βρίσκεται στα χέρια της γερμανικής Αστυνομίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:12ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε στη Γερμανία η Λόρα - Βρίσκεται στα χέρια της γερμανικής Αστυνομίας

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πληροφορίες πως ήταν με ένα ακόμη άτομο όταν εντοπίστηκε

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο ΑΤ Λιβαδειάς: Κρατούμενος εντοπίστηκε απαγχονισμένος

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ισόβια κάθειρξη στον 32χρονο δολοφόνο της Δώρας Ναστούλη

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Έκλεψαν πάνω από 100.000 λίρες Αγγλίας και 30.000 ευρώ από σπίτι 84χρονης

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Αντιγόνη Πανέλλη: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός φίλων και συναδέλφων - «Θα σε θυμόμαστε πάντα να ‘ρχεσαι να μας τσιγκλάς στα σοβαρά και στα αστεία»

16:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Συγκλονίζει ο πατέρας του Γεράσιμου: «Η προσευχή και η σκέψη όλων να γίνει η φωνή του»

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Μπραντ Πιτ: Τι μεροκάματο παίρνουν οι κομπάρσοι και τα μαγαζιά που μένουν κλειστα για τα γυρίσματα της ταινίας στην Ύδρα

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 23χρονος έβαλε «ακουαφόρτε» στις τουαλέτες του πρώην σχολείου του

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ανδρέας Φούρας αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο: «Θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο, ελπίζω πως θα αντέξω»

06:48LIFESTYLE

Αλαλούμ στη βραδινή ζώνη - Survivor και σειρές αλλάζουν ξανά ημέρες και ώρες προβολής

16:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτό είναι το νέο νομοσχέδιο για τον τζόγο: Πρόστιμα ως 800.000 ευρώ - Φυλάκιση έως και 10 έτη

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό drone προσέγγισε το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλς ντε Γκωλ στη Σουηδία - Το «τύφλωσαν» με ηλεκτρονικό πόλεμο

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Το συγκλονιστικό βίντεο της Καρυστιανού για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη - «Δεν ζητάμε εκδίκηση, ζητάμε δικαιοσύνη»

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεργάτης Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Καλύτερα να ανησυχείς, παρά να γίνεσαι επαγγελματίας στην κυβίστηση

09:14LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής η Ανθή Βούλγαρη - Τι αποκάλυψε ο Χασαπόπουλος

08:05ΕΛΛΑΔΑ

«Κυρά του Δέλτα» στο Newsbomb: «Η καλύβα μου είναι ανοιχτή πάντα για όλον τον κόσμο και για μετανάστες και για υπουργούς» – Το τσιπουράκι με τον Μητσοτάκη

09:32ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν 14χρονο Παλαιστίνιο και περίμεναν να πεθάνει από αιμορραγία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ