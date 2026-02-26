«Φτωχός» σε χιόνια ο φετινός χειμώνας: Μόλις στο 2% η χιονοκάλυψη στα τέλη Φεβρουαρίου

Snapshot Στις 23 Φεβρουαρίου 2026 η χιονοκάλυψη στην Ελλάδα ήταν μόλις στο 2%, πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο 14% για την περίοδο 2004–2026.

Ο χειμώνας 2025–2026 παρουσίασε περιορισμένη χιονοκάλυψη, με σημαντική αύξηση μόνο μετά τις 10 Ιανουαρίου λόγω ψυχρής εισβολής.

Στις 12 Ιανουαρίου η χιονοκάλυψη έφτασε έως και το 18%, με εκτεταμένες χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα.

Η αναλυτική αποτίμηση της χιονοκάλυψης για τον φετινό χειμώνα θα παρουσιαστεί από τη μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο τέλος της περιόδου. Snapshot powered by AI

Σε χαμηλά επίπεδα παραμένει η έκταση της χιονοκάλυψης στην Ελλάδα και κατά τον φετινό χειμώνα. Στις 23 Φεβρουαρίου 2026, η χιονοκάλυψη κάλυπτε μόλις το 2% της συνολικής έκτασης της χώρας, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της εποχής, λαμβάνοντας υπόψη τη μέση ημερήσια χιονοκάλυψη για την περίοδο 2004–2026, η οποία ανέρχεται στο 14%.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η χιονοκάλυψη με κόκκινο χρώμα και η νεφοκάλυψη με λευκό, στις 23 Φεβρουαρίου 2026. Τα δεδομένα προέρχονται από τον δορυφόρο Terra, μέσω του οργάνου MODIS, σε ψευδοχρωματική (false colour) απεικόνιση.

Έκταση χιονοκάλυψης από δορυφορική εικόνα στις 23 Φεβρουαρίου 2026. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr

Η παρακολούθηση της χιονοκάλυψης από τον Σεπτέμβριο 2025 δείχνει ότι έως τα τέλη Δεκεμβρίου η παρουσία χιονιού στη χώρα ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη, όπως συμβαίνει συχνά την τελευταία δεκαετία, αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Από τα τέλη Δεκεμβρίου παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση, ενώ μετά τις 10 Ιανουαρίου σημειώθηκε απότομη αύξηση της χιονοκάλυψης, ως αποτέλεσμα ψυχρής εισβολής που συνοδεύτηκε από εκτεταμένες χιονοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Στις 12 Ιανουαρίου, η χιονοκάλυψη έφτασε έως και το 18%, αποτυπώνοντας εκτεταμένες χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου στη Μακεδονία και στα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου.

Η πορεία της χιονοκάλυψης αποτυπώνεται και στα δεδομένα του παρατηρητηρίου της τεχνητής λίμνης Μόρνου. Η χιονοκάλυψη στη λεκάνη απορροής της λίμνης της Φωκίδας ακολούθησε ανοδική πορεία στα τέλη Δεκεμβρίου και ξεπέρασε τον μέσο όρο στα μέσα Ιανουαρίου. Τον Φεβρουάριο σταθεροποιήθηκε στη μέση τιμή του 2005-2024 μέχρι τα μέσα του μήνα, όταν και κατέρρευσε και έφτασε στις 24/2 το 11%.

Η σύγκριση με την κλιματολογία δείχνει ότι ο χειμώνας 2025–2026 χαρακτηρίζεται έως τώρα από περιορισμένη χιονοκάλυψη, η οποία εντοπίζεται κυρίως στα πολύ μεγάλα υψόμετρα. Αναλυτική αποτίμηση της χιονοκάλυψης της φετινής χειμερινής περιόδου θα παρουσιαστεί από την μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο τέλος του χειμώνα.

