Καιρός: Εμποδιστής αντικυκλώνας «θωρακίζει» την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Τι θα φέρει τον Μάρτιο

Snapshot Ένας ισχυρός αντικυκλώνας εμποδιστής τύπου blocking διατηρεί τη σταθερότητα της ατμόσφαιρας πάνω από την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναστέλλοντας την είσοδο οργανωμένων βαρομετρικών χαμηλών.

Τις επόμενες ημέρες θα επικρατούν ήπιες καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια, τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά και λίγα ασθενή φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Βόρειο έως βορειοανατολικό ρεύμα ψυχρών αερίων μαζών επηρεάζει τα ανατολικά και βόρεια, ρίχνοντας τη θερμοκρασία και ενισχύοντας την αίσθηση ψύχους, ενώ ασθενείς βροχές αναμένονται στα δυτικά, ιδίως το Σάββατο. Snapshot powered by AI

Βρισκόμαστε υπό την επίδραση ισχυρού αντικυκλώνα εμποδιστή τύπου blocking, ο οποίος έχει εγκατασταθεί πάνω από τη χώρα μας και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος, Όλγα Παπαβγούλη, πρόκειται για ένα μοτίβο ατμοσφαιρικού εμποδισμού που ευνοεί τη σταθερότητα της τροπόσφαιρας και αναστέλλει τη διέλευση οργανωμένων βαρομετρικών χαμηλών προς τον ελλαδικό χώρο.

Τις επόμενες ημέρες επικρατούν γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγα τοπικά φαινόμενα

Τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα σχηματίζονται τοπικές ομίχλες λόγω ακτινοβολιακής ψύξης και θερμοκρασιακής αναστροφής στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Βόρειο ρεύμα και επιρροή ψυχρότερων αερίων μαζών

Ψυχρότερες αέριες μάζες επιμένουν προς την Τουρκία. Η διαφορά πίεσης μεταξύ των υψηλών πιέσεων στον ελλαδικό χώρο και χαμηλότερων πιέσεων ανατολικότερα διατηρεί βόρειο έως βορειοανατολικό ρεύμα, το οποίο επηρεάζει κυρίως τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Σε αυτές τις περιοχές θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και κατά διαστήματα ασθενή, τοπικού χαρακτήρα φαινόμενα, χωρίς στοιχεία οργανωμένης κακοκαιρίας. Παράλληλα, το βόρειο ρεύμα περιορίζει τα επίπεδα υγρασίας, ρίχνει τη θερμοκρασία και ενισχύει την αίσθηση ψύχους.

Ωστόσο ασθενείς βροχές και θα δούμε στα δυτικά ιδιαίτερα το Σάββατο.

Ιδιαίτερα ψυχρές θα είναι οι νυχτερινές και πρωινές ώρες, με εκτεταμένο παγετό στα ηπειρωτικά και αρνητικές θερμοκρασίες κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Ήδη από απόψε το βράδυ θα γίνει αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας, με μονοψήφιες τιμές σε πολλές περιοχές. Ακόμη και στον νομό Αττικής, στα υπερβόρεια τμήματα, ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τους 2°C τις βραδινές πρωινές ώρες.

Η επίδραση της Πίνδου – Δύο καιρικά πρόσωπα

Στη δυτική και νότια Ελλάδα, η επίδραση της οροσειράς της Πίνδου είναι καθοριστική. Το βορειοανατολικό ρεύμα, αφού υπερβεί τον ορεινό όγκο, κατέρχεται προς τα δυτικά ως καταβατικός άνεμος (φαινόμενο foehn), θερμαίνεται αδιαβατικά και ξηραίνεται.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας και αισθητά υψηλότερες θερμοκρασίες.

Έτσι, την ίδια ημέρα βιώνουμε δύο διαφορετικά καιρικά πρόσωπα:

χειμωνιάτικες συνθήκες στα ανατολικά και βόρεια, με χαμηλότερες θερμοκρασίες και ενισχυμένη αίσθηση ψύχους, και πιο ανοιξιάτικο σκηνικό στα δυτικά, με περισσότερη ηλιοφάνεια και ηπιότερες θερμοκρασίες.

Τάση έως τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου

Το μοτίβο του αντικυκλωνικού εμποδισμού φαίνεται να διατηρείται έως και τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου.

Δεν διαφαίνονται ενδείξεις για αξιόλογη κακοκαιρία το επόμενο διάστημα, ωστόσο θα επιμείνει το έντονο ψύχος κατά τις νυχτερινές και πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά.

