Καιρός - Τσατραφύλλιας: Με ψύχρα κάνει «ποδαρικό» ο Μάρτιος – Τι είναι τα ensembles

Με ελαφρώς πιο χαμηλές θερμοκρασίες από τα συνηθισμένα για την εποχή αναμένεται να κυλήσουν οι τελευταίες ημέρες του Φεβρουαρίου ενώ ο Μάρτιος αναμένεται να ξεκινήσει με μια μικρή δόση ψύχρας όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, στη συνέχεια ο υδράργυρος θα κινηθεί για αρκετές ημέρες πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς να διαφαίνονται αξιόλογα φαινόμενα βροχών.

Οι εκτιμήσεις αυτές προκύπτουν από την ανάλυση των ensembles για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, τα οποία αποτυπώνουν πολλαπλά πιθανά σενάρια εξέλιξης του καιρού.

Τα ensembles αποτελούν σύστημα πρόγνωσης στο οποίο το ίδιο αριθμητικό μοντέλο «τρέχει» πολλές φορές, με μικρές διαφοροποιήσεις στις αρχικές συνθήκες της ατμόσφαιρας, όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος.

Αναλυτικά η ανάρτησή του: