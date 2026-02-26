Αίγιο: Προφυλακίστηκε ο 47χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις ανήλικους

Ο 47χρονος άνδρας που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς κατά τεσσάρων ανηλίκων στο Αίγιο, που είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τους, προφυλακίστηκε την Πέμπτη (26/02), έπειτα από «μαραθώνια» απολογία του στα δικαστήρια.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε κατά τις τέσσερις τα ξημερώματα της Πέμπτης στα δικαστήρια του Αιγίου, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε συνάντηση με τους συγγενείς και φίλους των παιδιών, καθώς υπήρχαν φόβοι για πρόκληση επεισοδίων, αναφέρει το tempo24.news.

Ο 47χρονος απολογήθηκε με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

«Με ενοχλούσαν οι φωνές, ήταν έντονες. Έχω μικρό παιδί και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Πήρα την καραμπίνα και πυροβόλησα για να τους τρομάξω. Δεν ήθελα να τους τραυματίσω», έχει ισχυριστεί ο ίδιος.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (20/02) στην οδό Φιλοποίμενος στο Αίγιο, όταν τα τέσσερα παιδιά βρισκόντουσαν στις σκάλες και δέχθηκαν πυροβολισμούς με σκάγια.

Τρία από τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αιγίου, ενώ ένας 15χρονος διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση.

