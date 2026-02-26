Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ συνεχίζει τις καρατομήσεις - Απομακρύνει πέντε στρατηγούς από το Κοινοβούλιο

Οι κινεζικές αρχές προχώρησαν στην αποπομπή πέντε στρατηγών του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού από τη συμμετοχή τους στο κοινοβούλιο της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μόνιμης Επιτροπής του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της Κίνας που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Μεταξύ των αξιωματούχων που απομακρύνθηκαν περιλαμβάνονται ο Λι Τσιαομίνγκ, διοικητής των Χερσαίων Δυνάμεων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, καθώς και ο Σεν Τζινλόνγκ, πρώην διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού.

Επίσης, απομακρύνθηκαν οι νυν ή πρώην πολιτικοί κομισάριοι του Ναυτικού, της Αεροπορίας και της Δύναμης Υποστήριξης Πληροφοριών: Τσινγκ Σενγκσιάνγκ, Γιου Τζονγκφού και Λι Γουέι.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αποπέμφθηκαν ακόμη αρκετοί ανώτατοι στρατιωτικοί, καθώς και ανώτεροι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο Σουν Σαοτσένγκ, πρώην γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Μογγολία.