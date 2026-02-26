Στίβος: Πέθανε ο Κώστας Γαντζίας - Ήταν επί χρόνια εθνικός προπονητής

Η είδηση του θανάτου του βύθισε στη θλίψη την «οικογένεια» του ελληνικού κλασικού αθλητισμού. Ο Κώστας Γαντζίας δεν υπήρξε μόνο ένας αξιόλογος αθλητής των χαμηλών εμποδίων, αλλά και ένας προπονητής που αφιέρωσε δεκαετίες στην ανάπτυξη και στήριξη του ελληνικού στίβου.

Ως αθλητής διακρίθηκε για το πάθος, την αγωνιστικότητα και τη συνέπειά του, εκπροσωπώντας επάξια τα ελληνικά χρώματα στα αγωνίσματα των εμποδίων. Ωστόσο, το μεγαλύτερο αποτύπωμά του το άφησε από τη θέση του προπονητή, όπου μετέδωσε γνώσεις, εμπειρία και αξίες σε γενιές αθλητών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόοδο του αθλήματος στη χώρα μας.

Στην ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ αναφέρεται:

«Θλίψη στον ελληνικό στίβο προκάλεσε η είδηση της απώλειας του Κώστα Γαντζία, ενός ανθρώπου με πολύχρονη και ουσιαστική προσφορά στο άθλημα.

Ο Κώστας Γαντζίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια “προδομένος” από την καρδιά του, διετέλεσε για πολλά χρόνια εθνικός προπονητής, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αγωνιστική πορεία και την εξέλιξη αθλητών και αθλητριών. Παράλληλα, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση μεγάλων διοργανώσεων, καθώς υπήρξε επί σειρά ετών τεχνικός διευθυντής αγώνων.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο ΣΕΓΑΣ διοργάνωσε σπουδαίες διεθνείς διοργανώσεις με μεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία.

Υπήρξε αθλητής των χαμηλών εμποδίων κι έπειτα προπονητής στην ΑΕΚ, αλλά και ομοσπονδιακός τεχνικός. Ήταν ο προπονητής του Γιώργου Βαμβακά όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων- Νεανίδων του 1979.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, τιμώντας τη μνήμη και την ανεκτίμητη προσφορά του στον ελληνικό στίβο.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή (27/2) στις 10:30 στο Κοιμητήριο Μεταμόρφωσης».

