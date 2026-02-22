Ιστορική στιγμή για τον Σακελλαρίδη: Κατέκτησε τον πρώτο τίτλο Challenger της καριέρας του

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε του Όλιβερ Κρόφορντ (Νο.215) με 2-1 σετ (7-5, 4-6, 7-6(6)) σε αγώνα διάρκειας 3 ωρών και 9 λεπτών, σε μια αναμέτρηση γεμάτη ανατροπές μέχρι τον τελευταίο πόντο.

Ο Σακελλαρίδης έδειξε χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία! Μολονότι βρέθηκε πίσω με 2-4 στο πρώτο σετ, κατάφερε να το ανατρέψει, ενώ στο τρίτο σετ επέστρεψε από το 2-5, κάνοντας break τη στιγμή που ο Κρόφορντ σέρβιρε για τον τίτλο.

Το ματς οδηγήθηκε σε tie-break, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής άντεξε στην πίεση κι έκλεισε τον αγώνα στη δεύτερη ευκαιρία του.

New Delhi Ch F: ABSOLUTE CINEMA, STEFANOS SAKELLARIDIS WON HIS MAIDEN CH TITLE AFTER A 3H8M EPIC!! ?? D. Oliver Crawford 7-5, 4-6, 7-6(6).



Fair to say that Ollie had ideas stepping up from 0-2 down in the 2nd, but Stef dug DEEPER ?



? @ATPChallenger pic.twitter.com/avOqBZ1euC — raz (she/her) ? (@odyomyavo) February 22, 2026

Μετά τον τελευταίο πόντο, ο Σακελλαρίδης πανηγύρισε έξαλλα στο court την πρώτη του κατάκτηση Challenger σε μονό, έπειτα από πέντε χαμένους ημιτελικούς στο παρελθόν.

Πρόκειται για τον πρώτο ελληνικό τίτλο Challenger σε μονό μετά τον Σεπτέμβριο του 2017 και την επιτυχία του Στέφανου Τσιτσιπά στη Γένοβα. Η επιτυχία αναμένεται να επιτρέψει στον Σακελλαρίδη να κάνει άλμα 50+ θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, πλησιάζοντας το Νο.220.

Επόμενος σταθμός για τον Έλληνα πρωταθλητή είναι το Challenger της Πούνε στην Ινδία, όπου θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο τον Ινδό, Μανάς Ντάμνε.

